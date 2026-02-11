Mais c’est quoi cette souris de zinzin à 1 337 dollars ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Razer a présenté la Boomslang 20th Anniversary Edition, une souris gaming collector limitée à 1 337 exemplaires numérotés et vendue très précisément 1 337 dollars. On est clairement sur un hommage à la toute première souris dédiée au jeu vidéo, qui est sortie en 1999.
En 1999 (six ans avant que Razer ne devienne une marque indépendante), la Boomslang était la première souris pensée pour le jeu. À l'époque, son capteur de 2 000 DPI faisait figure d'ovni face aux 400 DPI du marché, et sa coque translucide est devenue un objet culte chez les gamers de la première heure. Razer a décidé de lui offrir une seconde vie avec cette édition anniversaire qui reprend la silhouette en tête de serpent et le design ambidextre de l'originale. Chaque exemplaire porte un numéro de série unique, et le modèle #1337 est même signé par Min-Liang Tan, le patron de Razer.
Si on se penche sur les specs, on a ici une souris moderne, avec un capteur optique Focus Pro Gen-2 à 45 000 DPI. La connexion sans fil passe par la technologie HyperPolling à 8 000 Hz. Les switches optiques de quatrième génération promettent 100 millions de clics sans double-clic. Vous aurez aussi droit à huit boutons programmables et un éclairage RGB Chroma sur 9 zones compatible avec plus de 300 jeux. Pour la recharge, ça sera du sans fil grâce à un dock fourni dans le coffret, qui sert aussi de récepteur. Razer ajoute même un cadre LED collector pour exposer les composants internes de la souris, ce qui fera très chic dans votre bureau.
Mais pourquoi 1337 ? Eh bien en fait, c'est du langage gamer pur jus. En leetspeak, le chiffre s'écrit "LEET", pour "elite". Razer a donc fixé le prix et le nombre d'exemplaires à 1 337. Pour vous donner une petite idée du contexte, la souris la plus chère de la marque vaut moins de 200 euros, on est donc clairement là sur un objet de collection, et pas sur une souris de tous les jours. Et puis d'ailleurs, Razer ne communique même pas le poids ou l'autonomie de la souris, alors que ce sont deux données pourtant vitales pour un usage gaming intensif.
C'est rigolo, mais c'est surtout du marketing. Razer ne cherche probablement pas à vendre la meilleure souris du monde avec ce modèle, mais propose surtout un morceau d'histoire du jeu vidéo remis au goût du jour. Les specs de la souris sont franchement bonnes, le packaging collector super sympa, mais bon, 1 337 dollars pour une souris, on va essayer de ne pas trop abuser non plus !
