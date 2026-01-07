Razer donne un corps holographique à son assistant IA : carton en vue ?

Un assistant IA à poser sur le bureau (ou la table de chevet)

Plusieurs personnalités sont proposées :

• Ava, l’entité numérique calme et posée de Razer,

• Kira, une assistante gaming au style otaku,

• Zane, orienté stratégie et performance,

• Faker, inspiré du champion eSport de League of Legends,

• Sao, une assistante à l’allure d’idole virtuelle.

Les 5 avatars disponibles

Un compagnon polyvalent

AI Desk Companion

Toujours orienté gaming, mais pas seulement

Gaming Wingman

Razer indique que Project Ava est dès à présent réservable, avec une livraison prévue pour le second semestre 2026. Notons qu'aucun tarif n’a encore été communiqué pour le moment. Avec Project Ava, Razer s’inscrit pleinement dans la tendance du CES 2026 et des mois à venir : donner un corps à l’IA. D'ailleurs lui donner la forme d'un hologramme (et non proposer un robot humanoïde) pourrait être nettement plus séduisant et moins onéreux. Il reste à déterminer si les utilisateurs seront prêts à accueillir un assistant incarné sur leur bureau, et si cette approche apportera une réelle valeur ajoutée face aux assistants purement logiciels déjà bien installés.

Contrairement à une figurine ou à un robot humanoïde,. Ce choix volontairement sobre vise à encapsuler l’assistant IA dans un objet discret mais toujours présent.Côté matériel, l’appareil embarque, unecouplée à un capteur de luminosité ambiante, unorienté vers le bas, despour l’affichage et les animations, un port USB-C pour la recharge, ainsi que des. A cela s'ajoutent un bouton d’alimentation et des boutons dédiés au réglage du volume.L’un des éléments distinctifs de cette version physique de Project Ava réside dans son affichage holographique 3D. L’appareil projette un avatar interactif, censé renforcer le lien entre l’utilisateur et l’assistant. Ces avatars ne se limitent pas à l’esthétique :Pour Razer, Project Ava se positionne comme un, capable de. L’objectif est d’offrir une assistance continue, aussi bien pour le jeu vidéo que pour les tâches du quotidien.L’assistant peut ainsi aider àdes activités, servir deou de routines, participer à des séances de brainstorming professionnel, analyser des documents complexes ou des jeux de données, ou encore assurer des traductions multilingues en temps réel.Historiquement,, et cet ADN reste bien présent. Razer explique que l’assistant conserve ses fonctions dedynamique, capables d’aider à résoudre certaines situations en jeu, de fournir des informations sur le lore ou encore d’agir comme un véritableMais la marque insiste désormais sur un positionnement plus large, oùpour devenir un assistant personnel polyvalent, capable d’accompagner les utilisateurs tout au long de la journée.