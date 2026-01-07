Razer donne un corps holographique à son assistant IA : carton en vue ?
Au CES 2026, l’intelligence artificielle ne se contente plus d’exister dans le cloud ou sur l’écran. Après plusieurs démonstrations logicielles ces dernières années, Razer franchit une nouvelle étape en présentant Project Ava sous une forme physique, pensée pour trôner directement sur un bureau.
Déjà connu comme un assistant IA intégré au PC, Project Ava prend ici la forme d’un appareil dédié, marquant la volonté de Razer d’ancrer son assistant dans le monde réel, à l’image de ce que proposent déjà certains acteurs du secteur avec des assistants incarnés.
Un assistant IA à poser sur le bureau (ou la table de chevet)
Contrairement à une figurine ou à un robot humanoïde, Project Ava adopte un design cylindrique, rappelant un vieux tube pneumatique. Ce choix volontairement sobre vise à encapsuler l’assistant IA dans un objet discret mais toujours présent.
Côté matériel, l’appareil embarque deux microphones intégrés, une caméra HD couplée à un capteur de luminosité ambiante, un haut-parleur orienté vers le bas, des LED personnalisables pour l’affichage et les animations, un port USB-C pour la recharge, ainsi que des avatars 3D interchangeables. A cela s'ajoutent un bouton d’alimentation et des boutons dédiés au réglage du volume.
L’un des éléments distinctifs de cette version physique de Project Ava réside dans son affichage holographique 3D. L’appareil projette un avatar interactif, censé renforcer le lien entre l’utilisateur et l’assistant. Ces avatars ne se limitent pas à l’esthétique : ils incarnent différentes approches et tonalités dans les interactions avec l’utilisateur.
Plusieurs personnalités sont proposées :
• Ava, l’entité numérique calme et posée de Razer,
• Kira, une assistante gaming au style otaku,
• Zane, orienté stratégie et performance,
• Faker, inspiré du champion eSport de League of Legends,
• Sao, une assistante à l’allure d’idole virtuelle.
Un compagnon polyvalent
Pour Razer, Project Ava se positionne comme un
AI Desk Companion, capable de comprendre le langage naturel et de s’appuyer sur une perception visuelle et audio contextuelle. L’objectif est d’offrir une assistance continue, aussi bien pour le jeu vidéo que pour les tâches du quotidien.
L’assistant peut ainsi aider à planifier des activités, servir de coach de bien-être ou de routines, participer à des séances de brainstorming professionnel, analyser des documents complexes ou des jeux de données, ou encore assurer des traductions multilingues en temps réel.
Toujours orienté gaming, mais pas seulement
Historiquement, Project Ava a été conçu avec le gaming en spécialité, et cet ADN reste bien présent. Razer explique que l’assistant conserve ses fonctions de coaching dynamique, capables d’aider à résoudre certaines situations en jeu, de fournir des informations sur le lore ou encore d’agir comme un véritable
Gaming Wingman.
Mais la marque insiste désormais sur un positionnement plus large, où Project Ava dépasse le simple cadre du jeu pour devenir un assistant personnel polyvalent, capable d’accompagner les utilisateurs tout au long de la journée.
Qu'en penser ?
Razer indique que Project Ava est dès à présent réservable, avec une livraison prévue pour le second semestre 2026. Notons qu'aucun tarif n’a encore été communiqué pour le moment. Avec Project Ava, Razer s’inscrit pleinement dans la tendance du CES 2026 et des mois à venir : donner un corps à l’IA. D'ailleurs lui donner la forme d'un hologramme (et non proposer un robot humanoïde) pourrait être nettement plus séduisant et moins onéreux. Il reste à déterminer si les utilisateurs seront prêts à accueillir un assistant incarné sur leur bureau, et si cette approche apportera une réelle valeur ajoutée face aux assistants purement logiciels déjà bien installés.