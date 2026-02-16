Micron lance le premier SSD PCIe 6.0 au monde avec une vitesse folle de 28 Go/s, sauf que...
Par Vincent Lautier - Publié le
Micron vient de lancer la production en série du 9650, le tout premier SSD à exploiter l'interface PCIe Gen 6. Au programme : 28 Go/s en lecture séquentielle, jusqu'à 30 To de stockage, et même un refroidissement liquide en option. Sauf que ce SSD est entièrement conçu pour les centres de données IA, pas pour votre Mac. Le grand public devra encore patienter un peu.
Le Micron 9650 est le premier SSD de data center à passer sur une interface PCIe 6.0 x4 avec le protocole NVMe 2.0. Les débits annoncés sont assez vertigineux : 28 Go/s en lecture séquentielle et 14 Go/s en écriture, soit le double de ce que proposent les meilleurs SSD PCIe 5.0 du moment. En accès aléatoire, on grimpe à 5,5 millions d'IOPS en lecture et 900 000 en écriture. Pour donner un ordre d'idée, les meilleurs SSD grand public actuels en PCIe 4.0 plafonnent autour de 7 Go/s. On est sur un tout autre monde.
Micron décline son 9650 en deux versions. La série PRO, pensée pour les charges de lecture intensive, monte jusqu'à 30,72 To de capacité. La série MAX, taillée pour les charges mixtes, atteint 25,6 To avec une endurance de 3 DWPD (soit trois écritures complètes du disque par jour). Le tout dans des formats E1.S et E3.S, avec une enveloppe thermique de 25 watts. C'est la même consommation que les SSD Gen 5, mais avec le double de performances par watt. Le format E1.S est aussi compatible refroidissement liquide, une première pour un SSD.
Le 9650 repose sur la NAND G9 TLC de neuvième génération, elle aussi une première dans un SSD de data center. Son rôle est clair : alimenter en données les GPU Nvidia qui font tourner les modèles d'IA, que ce soit pour l'entraînement de LLM ou l'inférence en temps réel. L'idée, c'est de réduire les temps morts des GPU en leur fournissant un débit de données constant. Micron est déjà en phase de qualification avec les opérateurs de data centers IA. Et pour le grand public ? Il faudra patienter, le PCIe 6.0 n'est pas près d'arriver sur les cartes mères de nos PC et encore moins sur les Mac.
C'est devenu une habitude, l'IA d'abord, le reste ensuite. On vous l'avait raconté, le fabricant a enterré sa marque grand public Crucial pour se concentrer sur ce type de produits. Les chiffres du 9650 sont impressionnants, 28 Go/s ça fait quand même rêver, mais tant que ça reste cantonné aux data centers, ça ne change rien pour ceux qui attendent des SSD plus rapides et moins chers sur leurs machines. En attendant que le PCIe 6.0 arrive un jour chez nous, Micron préfère servir les gros clients qui paient le prix fort.
28 Go/s en lecture, le double de la Gen 5
Jusqu'à 30 To dans un boîtier de 25 watts
Un SSD taillé pour l'IA, pas pour vous
On en dit quoi ?
