Micron lance le premier SSD PCIe 6.0 au monde avec une vitesse folle de 28 Go/s, sauf que...

On en dit quoi ?



C'est devenu une habitude, l'IA d'abord, le reste ensuite. On vous l'avait raconté, le fabricant a enterré sa marque grand public Crucial pour se concentrer sur ce type de produits. Les chiffres du 9650 sont impressionnants, 28 Go/s ça fait quand même rêver, mais tant que ça reste cantonné aux data centers, ça ne change rien pour ceux qui attendent des SSD plus rapides et moins chers sur leurs machines. En attendant que le PCIe 6.0 arrive un jour chez nous, Micron préfère servir les gros clients qui paient le prix fort.