Google Chrome s’enrichit : split view, annotations PDF et sauvegarde directe sur Google Drive
Google continue d’améliorer son navigateur Google Chrome avec l’arrivée de trois nouvelles fonctionnalités pensées pour renforcer la productivité sur ordinateur. Au programme : une vue fractionnée pour travailler sur deux onglets simultanément, des outils d’annotation PDF intégrés, et une sauvegarde directe vers Google Drive pour simplifier la gestion des fichiers téléchargés. Des ajouts discrets, mais révélateurs de l’ambition de Google de faire de Chrome bien plus qu’un simple navigateur web.
La première nouveauté est l'apparition du split view, désormais intégré directement àGoogle Chrome sur desktop. Cette fonctionnalité permet d’afficher deux onglets côte à côte au sein d’une même fenêtre, sans passer par des extensions ou par la gestion manuelle des fenêtres du système.
Google promet une expérience plus fluide et flexible pour le multitâche, particulièrement utile pour comparer des documents, rédiger en s’appuyant sur une source ou suivre une visioconférence tout en consultant des informations. Une icône dédié dans l’interface de Chrome permet d’activer rapidement ce mode. Il faudra aussi avoir un écran en conséquence (voire deux) pour que cela soit pleinement confortable.
En outre, le lecteur PDF intégré à Chrome gagne en puissance. Il devient désormais possible de surligner du texte, ajouter des notes, ou insérer des signatures directement dans un document PDF.
Ces fonctions d’annotation évitent de recourir à des logiciels tiers ou à des services en ligne externes, renforçant le positionnement de Chrome comme un outil de travail complet, notamment dans les environnements professionnels et éducatifs.
Enfin, Google introduit une option Save to Google Drive destinée à simplifier la gestion des téléchargements, en particulier des fichiers PDF. Depuis Chrome, il est désormais possible d’enregistrer un document directement dans Google Drive, sans avoir à le télécharger localement puis à le réimporter manuellement.
Pour plus de clarté, Google Drive crée automatiquement un dossier
Saved from Chrome, regroupant l’ensemble des fichiers enregistrés via le navigateur. Une petite amélioration en apparence, mais qui peut faire gagner un temps précieux aux utilisateurs intensifs du cloud.
Avec ces trois nouveautés, Google confirme une tendance de fond : transformer Chrome en véritable plateforme de productivité, capable de concurrencer certaines applications natives ou solutions spécialisées. Multitâche, gestion documentaire et intégration cloud deviennent des éléments centraux de l’expérience utilisateur.
Est-ce que ces fonctions suffiront à convaincre les utilisateurs les plus exigeants, notamment face à des navigateurs concurrents qui misent eux aussi sur des usages avancés ? Une chose est sûre : Chrome continue d’évoluer bien au-delà de son rôle initial de simple navigateur web.