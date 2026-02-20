Google Chrome s’enrichit : split view, annotations PDF et sauvegarde directe sur Google Drive

Une vue fractionnée native pour le multitâche

Des annotations PDF directement dans Chrome

Sauvegarde directe vers Google Drive

Avec ces trois nouveautés, Google confirme une tendance de fond : transformer Chrome en véritable plateforme de productivité, capable de concurrencer certaines applications natives ou solutions spécialisées. Multitâche, gestion documentaire et intégration cloud deviennent des éléments centraux de l’expérience utilisateur.



Est-ce que ces fonctions suffiront à convaincre les utilisateurs les plus exigeants, notamment face à des navigateurs concurrents qui misent eux aussi sur des usages avancés ? Une chose est sûre : Chrome continue d’évoluer bien au-delà de son rôle initial de simple navigateur web.

. Cette fonctionnalité permet d’afficher deux onglets côte à côte au sein d’une même fenêtre, sans passer par des extensions ou par la gestion manuelle des fenêtres du système.pour comparer des documents, rédiger en s’appuyant sur une source ou suivre une visioconférence tout en consultant des informations. Une icône dédié dans l’interface de Chrome permet d’activer rapidement ce mode. Il faudra aussi avoir un écran en conséquence (voire deux) pour que cela soit pleinement confortable.. Il devient désormais possible de surligner du texte, ajouter des notes, ou insérer des signatures directement dans un document PDF.Ces fonctions d’annotation, renforçant le positionnement de Chrome comme un outil de travail complet, notamment dans les environnements professionnels et éducatifs.Enfin,. Depuis Chrome, il est désormais possible d’enregistrer un document directement dans Google Drive, sans avoir à le télécharger localement puis à le réimporter manuellement.Pour plus de clarté,, regroupant l’ensemble des fichiers enregistrés via le navigateur. Une petite amélioration en apparence, mais qui peut faire gagner un temps précieux aux utilisateurs intensifs du cloud.