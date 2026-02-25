Un MacBook Pro OLED tactile avec une Dynamic Island pour cette année ?!
Par Laurence - Publié le
Apple s’apprêterait à franchir un cap longtemps jugé impensable sur le Mac. Selon Bloomberg, la firme travaillerait sur un MacBook Pro équipé d’un écran OLED tactile, intégrant une Dynamic Island et une caméra cachée dans un poinçon. Une évolution majeure, qui marquerait la première prise en charge officielle du tactile sur un Mac.
D’après Bloomberg, ce futur MacBook Pro abandonnerait l’encoche actuelle au profit d’une Dynamic Island. Comme sur l’iPhone, celle-ci serait interactive et capable de s’agrandir ou de se contracter dynamiquement en fonction de l’application ou de la tâche en cours. Ce choix permettrait à Apple de libérer davantage d’espace d’affichage tout en transformant une contrainte matérielle en élément d’interface, un principe déjà éprouvé sur iOS.
Pour accompagner ce changement matériel, Apple travaillerait sur une version de macOS nettement plus adaptée aux interactions tactiles. L’interface serait capable de s’ajuster automatiquement selon le mode d’entrée utilisé : souris, trackpad ou doigt.
Concrètement, toucher un élément de la barre de menus ferait apparaître des contrôles agrandis, optimisés pour le tactile. Les gestes familiers de l’iPad, comme le pincement pour zoomer, le défilement rapide ou certaines interactions directes avec le contenu, seraient également intégrés à l’ensemble du système.
Ce MacBook Pro serait le premier Mac officiellement compatible avec le tactile, et ce, malgré les déclarations répétées d’Apple au fil des années affirmant que le Mac et l’iPad devaient rester deux plateformes distinctes.
Apple avait déjà exploré cette voie avec feue la Touch Bar, introduite sur certains MacBook Pro avant d’être abandonnée, faute de réelle adhésion des utilisateurs. Cette fois, la marque ne présenterait pas le MacBook Pro comme un appareil tactile comme l’iPad, mais plutôt comme un ordinateur hybride, où le tactile et les méthodes de saisie traditionnelles coexistent naturellement. Le clavier et le trackpad resteraient donc au cœur de l’expérience, le tactile venant en complément, et non en remplacement.
Outre l’écran tactile, ces MacBook Pro adopteraient une dalle OLED, promettant de meilleurs contrastes, des noirs plus profonds et une meilleure efficacité énergétique. Le design évoluerait légèrement, avec un châssis affiné, tout en restant très proche de l’actuel MacBook Pro. Les formats 14 pouces et 16 pouces seraient conservés.
Sur le plan matériel, Apple prévoirait donc deux mises à jour du MacBook Pro en 2026. Une première, au printemps, introduirait les puces M5 Pro et M5 Max sur les modèles actuels. Les versions OLED, quant à elles, seraient lancées fin 2026, avec les M6 Pro et M6 Max, gravées selon le nouveau procédé en 2 nm.
Si ces informations se confirment, Apple s’apprêterait à opérer l’un des changements les plus significatifs de l’histoire du Mac, tout en restant fidèle à sa philosophie : faire évoluer l’expérience sans la bouleverser. Le MacBook Pro tactile ne serait pas une rupture brutale, mais l’aboutissement progressif d’un rapprochement entre macOS et iPadOS, amorcé depuis plusieurs années. Un pari ambitieux, dont la réussite dépendra autant de l’ergonomie logicielle que de l’accueil des utilisateurs professionnels.
