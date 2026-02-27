Grâce à cette housse Razer, votre MacBook Pro va recharger iPhone et AirPods

Un étui d’ordinateur qui fait aussi office de chargeur

Laptop Sleeve 16 With Wireless Charging

Recharge limitée, mais usage bien ciblé

Protection et finitions premium

Un accessoire de niche, mais bien pensé

Baptisé. L’idée est de pouvoir poser un iPhone et des AirPods sur la face supérieure de la housse pour les recharger, sans câble supplémentaire., à connecter à un adaptateur secteur de 30 W ou plus, ou directement à un ordinateur portable. Les aimants utilisés pour la recharge servent également de système de fermeture magnétique lorsque l’étui est replié, une approche à la fois fonctionnelle et élégante.Côté performances, au vu du, avec une zone 15 W dédiée à l’iPhone et une seconde zone 5 W pour les AirPods ou autres écouteurs sans fil.L’étui n’est donc, à la fois pour des raisons de puissance et d’encombrement. Une limitation assumée, qui correspond davantage à un usage d’appoint qu’à une station de charge principale.Au-delà de la recharge, Razer n’a pas négligé la fonction première de l’accessoire. L’étui dispose, d’une doublure douce protégeant l’ordinateur des rayures, d’un extérieur en polyester noir résistant, conçu pour limiter l’usure et protéger de la pluie et de coins renforcés, afin de réduire les risques en cas de chocs accidentels.Avec son, l’étui est notamment compatible avec le MacBook Pro 16 pouces, mais conviendra à(et seulement ce format pour le moment ce qui est bien dommage pour les propriétaires des formats inférieurs)., ce nouvel étui s’adresse clairement à un public précis : utilisateurs mobiles, amateurs de bureaux minimalistes ou voyageurs souhaitant réduire le nombre de câbles à transporter. Ce n’est pas l’accessoire le plus polyvalent du marché, mais l’intégration de la recharge sans fil directement dans une housse d’ordinateur reste une idée fidèle à l’approche design et fonctionnelle de Razer.