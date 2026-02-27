Grâce à cette housse Razer, votre MacBook Pro va recharger iPhone et AirPods
Par Laurence - Publié le
Razer continue d’explorer les accessoires hybrides entre mobilité et recharge. Le constructeur a présenté un nouveau étui pour ordinateur portable de 16 pouces intégrant un système de recharge sans fil, une proposition originale pensée pour les utilisateurs qui transportent à la fois leur MacBook et leurs appareils mobiles au quotidien.
Baptisé
La recharge est assurée via un câble USB-C, à connecter à un adaptateur secteur de 30 W ou plus, ou directement à un ordinateur portable. Les aimants utilisés pour la recharge servent également de système de fermeture magnétique lorsque l’étui est replié, une approche à la fois fonctionnelle et élégante.
Côté performances, au vu du form factor, la puissance maximale est limitée à 15 W, avec une zone 15 W dédiée à l’iPhone et une seconde zone 5 W pour les AirPods ou autres écouteurs sans fil.
L’étui n’est donc pas conçu pour recharger deux smartphones simultanément, à la fois pour des raisons de puissance et d’encombrement. Une limitation assumée, qui correspond davantage à un usage d’appoint qu’à une station de charge principale.
Au-delà de la recharge, Razer n’a pas négligé la fonction première de l’accessoire. L’étui dispose d’un rembourrage interne pour absorber les chocs, d’une doublure douce protégeant l’ordinateur des rayures, d’un extérieur en polyester noir résistant, conçu pour limiter l’usure et protéger de la pluie et de coins renforcés, afin de réduire les risques en cas de chocs accidentels.
Avec son format 16 pouces, l’étui est notamment compatible avec le MacBook Pro 16 pouces, mais conviendra à tout ordinateur portable de taille équivalente (et seulement ce format pour le moment ce qui est bien dommage pour les propriétaires des formats inférieurs).
Proposé au prix de 139,99 €, ce nouvel étui s’adresse clairement à un public précis : utilisateurs mobiles, amateurs de bureaux minimalistes ou voyageurs souhaitant réduire le nombre de câbles à transporter. Ce n’est pas l’accessoire le plus polyvalent du marché, mais l’intégration de la recharge sans fil directement dans une housse d’ordinateur reste une idée fidèle à l’approche design et fonctionnelle de Razer.
Le Razer Laptop Sleeve 16 With Wireless Charging for Devices est disponible dès à présent à la vente sur Razer.com et bientôt chez les revendeurs.
Un étui d’ordinateur qui fait aussi office de chargeur
Baptisé
Laptop Sleeve 16 With Wireless Charging, cet étui signé intègre directement deux zones de recharge sans fil compatibles MagSafe. L’idée est de pouvoir poser un iPhone et des AirPods sur la face supérieure de la housse pour les recharger, sans câble supplémentaire.
La recharge est assurée via un câble USB-C, à connecter à un adaptateur secteur de 30 W ou plus, ou directement à un ordinateur portable. Les aimants utilisés pour la recharge servent également de système de fermeture magnétique lorsque l’étui est replié, une approche à la fois fonctionnelle et élégante.
Recharge limitée, mais usage bien ciblé
Côté performances, au vu du form factor, la puissance maximale est limitée à 15 W, avec une zone 15 W dédiée à l’iPhone et une seconde zone 5 W pour les AirPods ou autres écouteurs sans fil.
L’étui n’est donc pas conçu pour recharger deux smartphones simultanément, à la fois pour des raisons de puissance et d’encombrement. Une limitation assumée, qui correspond davantage à un usage d’appoint qu’à une station de charge principale.
Protection et finitions premium
Au-delà de la recharge, Razer n’a pas négligé la fonction première de l’accessoire. L’étui dispose d’un rembourrage interne pour absorber les chocs, d’une doublure douce protégeant l’ordinateur des rayures, d’un extérieur en polyester noir résistant, conçu pour limiter l’usure et protéger de la pluie et de coins renforcés, afin de réduire les risques en cas de chocs accidentels.
Avec son format 16 pouces, l’étui est notamment compatible avec le MacBook Pro 16 pouces, mais conviendra à tout ordinateur portable de taille équivalente (et seulement ce format pour le moment ce qui est bien dommage pour les propriétaires des formats inférieurs).
Un accessoire de niche, mais bien pensé
Proposé au prix de 139,99 €, ce nouvel étui s’adresse clairement à un public précis : utilisateurs mobiles, amateurs de bureaux minimalistes ou voyageurs souhaitant réduire le nombre de câbles à transporter. Ce n’est pas l’accessoire le plus polyvalent du marché, mais l’intégration de la recharge sans fil directement dans une housse d’ordinateur reste une idée fidèle à l’approche design et fonctionnelle de Razer.
Le Razer Laptop Sleeve 16 With Wireless Charging for Devices est disponible dès à présent à la vente sur Razer.com et bientôt chez les revendeurs.