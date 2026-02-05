macOS 26.3 trahit l’arrivée imminente des MacBook Pro M5 Max et Ultra

QU'EN PENSER ?



L’apparition anticipée des identifiants M5 Max et Ultra montre que la plateforme logicielle est déjà prête à accueillir ces puces, ce qui constitue généralement l’un des derniers jalons avant une annonce officielle. Il reste désormais à savoir quand Apple lèvera le voile — et surtout si la gamme MacBook Pro M5 apportera des évolutions notables au-delà du simple gain de performances. Une chose est sûre : les signaux s’accumulent, et le lancement semble désormais une question de timing plutôt que de possibilité.