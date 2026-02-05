macOS 26.3 trahit l’arrivée imminente des MacBook Pro M5 Max et Ultra
Par Laurence - Publié le
Apple semble accélérer le calendrier autour de ses prochains MacBook Pro. La dernière Release Candidate de macOS 26.3 contient en effet de nouvelles références internes qui laissent peu de place au doute : les puces M5 Max et M5 Ultra sont déjà dans les tuyaux, et leur arrivée pourrait être imminente.
Repérées par MacRumors, les entrailles de macOS 26.3 RC font apparaître deux nouveaux identifiants de SoC : T6051 et T6052, associés respectivement aux codes plateformes H17C et H17D. Or, Apple suit depuis plusieurs générations une nomenclature extrêmement cohérente pour ses puces Apple Silicon.
En se basant sur les précédentes générations (M1 à M4), le code H17C correspondrait logiquement à une déclinaison Max, tandis que H17D désignerait une version Ultra. Autrement dit, macOS 26.3 référence très probablement les futures M5 Max et M5 Ultra, destinées aux configurations les plus musclées des MacBook Pro — et potentiellement au Mac Studio ou Mac Pro.
Pas trace, pour l’instant de la M5 Pro, qui devrait normalement porter l’identifiant T6050 / H17S. C’est d’autant plus étonnant que la Release Candidate est, en principe, identique à la version finale destinée au grand public. Deux hypothèses se dégagent : soit Apple n’a pas encore finalisé l’intégration logicielle de la M5 Pro, soit la firme prévoit un lancement échelonné, avec certaines configurations disponibles plus tard. Dans tous les cas, cette absence soulève des questions sur le calendrier exact des différents modèles.
Si ce scénario se confirme, les nouveaux MacBook Pro M5 pourraient être dévoilés dans les prochaines semaines (jours ?), probablement via un simple communiqué de presse, sans événement dédié.
L’apparition anticipée des identifiants M5 Max et Ultra montre que la plateforme logicielle est déjà prête à accueillir ces puces, ce qui constitue généralement l’un des derniers jalons avant une annonce officielle. Il reste désormais à savoir quand Apple lèvera le voile — et surtout si la gamme MacBook Pro M5 apportera des évolutions notables au-delà du simple gain de performances. Une chose est sûre : les signaux s’accumulent, et le lancement semble désormais une question de timing plutôt que de possibilité.
DES RÉFÉRENCES CLAIRES AUX PUces M5 MAX ET M5 ULTRA
DES MACBOOK PRO DANS LE CYCLE MACOS 26.3
prévus pour le cycle logiciel macOS 26.3. Autrement dit, Apple préparerait un lancement matériel étroitement lié à cette mise à jour du système, comme elle l’a déjà fait par le passé.
QU'EN PENSER ?
