MacBook Neo : quand Apple se moquait des PC avec des ports USB 2/3 mélangés

trompe

Quand Apple se moquait des PC…

Sur le nouveau MacBook Air, vous avez à la fois de l’USB 2 et de l’USB 3, vous n’avez pas à vous soucier de quel port vous utilisez !

code couleur

Un vrai problème d’ergonomie

Pourquoi Apple n’a-t-elle pas simplement partagé le bus USB 3 en deux, et adapté la vitesse en fonction du périphérique ? Après tout, même deux SSD branchés à 5Gbps/s, c’est toujours mieux que d’en avoir un des deux jusqu’à 20x plus lent que l’autre… Mais Apple s’est peut-être heurté à une limitation du contrôleur interne à la puce, assez savoir….

Le plus étonnant est surtout de proposer deux ports différents, sans aucune mention explicative.Apple a donc prévu une petite astuce :. Encore faut-il y prêter attention….L’USB 3 date quand-même de 2008 et le passage de 5 à 10Gbps de 2013. L’USB 2, lui, de 2000… C’est assez incroyable de retrouver une telle connectique dans un Mac de 2026, à l’heure du Thunderbolt 5.En 2014, justement, c’est Phil Schiller qui présentait les nouveaux MacBook Air et le responsable de la division Mac d’Appleaprès avoir ironisé sur lesoit-disant peu clair pour l’utilisateur.Comme vous le savez sans doute, les constructeurs avaient trouvé une astuce :. Ironiquement, Apple n’a pas jugé bon de mettre un petit indicateur sur sa machine, ou même une écriture -Déjà, carLa plupart des branchements se font pour un écran, un dock USB C, un lecteur SD, un adaptateur HDMI ou un SSD, qui requièrent tous de l’USB 3., il aurait été plus intelligent de le remplacer par du MagSafe, surtout sur ce genre de machine ultra-mobile. Vous aurez d’ailleurs noté qu’Apple ne montre aucune image avec une personne ayant branché son Mac, même à un SSD ou un écran externe.