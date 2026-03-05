MacBook Neo : quand Apple se moquait des PC avec des ports USB 2/3 mélangés
Le retour de l’USB 2 sur les ports USB C du nouveau MacBook Neo fait un peu grincer des dents, surtout sur des machines qui s’adressent plutôt à des switchers venus du monde PC ou à des débutants dans le monde Mac.
Le plus étonnant est surtout de proposer deux ports différents, sans aucune mention explicative. L’utilisateur branchera son SSD sur le premier port venu, et les débits seront divisés par 20 ! Apple a donc prévu une petite astuce : c’est macOS qui devrait se charger d’alerter la personne s’il se
Mais le plus ironique dans l’histoire, c’est qu’Apple proposait déjà en 2014, deux ports USB 3 dans son MacBook Air. L’USB 3 date quand-même de 2008 et le passage de 5 à 10Gbps de 2013. L’USB 2, lui, de 2000… C’est assez incroyable de retrouver une telle connectique dans un Mac de 2026, à l’heure du Thunderbolt 5.
En 2014, justement, c’est Phil Schiller qui présentait les nouveaux MacBook Air et le responsable de la division Mac d’Apple profitait de l’occasion pour se moquer… des PC qui offraient à la fois de l’USB 2 et de l’USB 3.
Comme vous le savez sans doute, les constructeurs avaient trouvé une astuce : colorier en bleu les ports USB 3 et laisser en gris les versions USB 2. Ironiquement, Apple n’a pas jugé bon de mettre un petit indicateur sur sa machine, ou même une écriture -pensez-vous, c’est tellement indécent.
Si l’on peut se réjouir qu’Apple propose 2 ports USB C, cette histoire d’USB 2 reste néanmoins un peu ridicule.
Déjà, car très peu de périphériques modernes sont en USB 2… Plus grand monde ne branche une souris ou une imprimante en filaire. La plupart des branchements se font pour un écran, un dock USB C, un lecteur SD, un adaptateur HDMI ou un SSD, qui requièrent tous de l’USB 3.
Ce port ne de destine en réalité qu’à la charge, il aurait été plus intelligent de le remplacer par du MagSafe, surtout sur ce genre de machine ultra-mobile. Vous aurez d’ailleurs noté qu’Apple ne montre aucune image avec une personne ayant branché son Mac, même à un SSD ou un écran externe.
Quand Apple se moquait des PC…
Sur le nouveau MacBook Air, vous avez à la fois de l’USB 2 et de l’USB 3, vous n’avez pas à vous soucier de quel port vous utilisez !après avoir ironisé sur le
code couleursoit-disant peu clair pour l’utilisateur.
Un vrai problème d’ergonomie
Pourquoi Apple n’a-t-elle pas simplement partagé le bus USB 3 en deux, et adapté la vitesse en fonction du périphérique ? Après tout, même deux SSD branchés à 5Gbps/s, c’est toujours mieux que d’en avoir un des deux jusqu’à 20x plus lent que l’autre… Mais Apple s’est peut-être heurté à une limitation du contrôleur interne à la puce, assez savoir….