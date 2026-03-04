Les specs du MacBook Neo en fuite : deux ports USB-C, MagSafe et Wi-Fi 7…

Un choix de ports plus pragmatique que le MacBook 12 pouces

Souvenez-vous !

Un peu comme ça !

Des couleurs vives, un écran 12,9 pouces, une puce d'iPhone ?

Du Wi-Fi 7, mais sans puce réseau Apple

Qu'en penser ?



Apple doit tenir un événement presse à New York aujourd'hui 4 mars. Sauf surprise, le MacBook Neo devrait y être officialisé. Avec deux ports USB-C, le retour du MagSafe et le Wi-Fi 7, Apple semble avoir retenu les leçons du passé. Est-ce que le prix et les performances réelles de cette machine marqueront le retour d’un Mac ultra-compact… sans les compromis qui avaient plombé le MacBook 12 pouces.

Selon les informations relayées par, le MacBook Neo intégrerait. Enfin ! Ce choix qui aligne ce modèle sur les MacBook Air récents mais surtout tranche avec celle du MacBook 12 pouces.À l’époque, la firme avait fait le pari radical d’un unique port USB-C, sans MagSafe. Résultat : impossible d’utiliser un accessoire filaire tout en rechargeant la machine, sauf à. Ce compromis avait cristallisé de nombreuses critiques.Avec deux ports USB-C en complément du MagSafe,. On peut également s’attendre à un câble MagSafe assorti à la couleur du châssis, comme sur les modèles actuels.Les documents ayant fuité évoquent une(et on en a bien besoin...), notamment du. Apple semble vouloir positionner le Neo comme un Mac accessible, possiblement destiné aux étudiants ou au grand public, dans l’esprit des iMac colorés ou des iPad d’entrée de gamme.Côté affichage, les documents ne précisent pas la diagonale exacte, mais les rumeurs parlent d’un. De quoi évoquer un retour à un format compact, tout en conservant une surface d’affichage confortable.Sous le châssis, le MacBook Neo ne reposerait pas sur une puce de la série M, mais sur une puce A, dérivée de l’iPhone. Les rumeurs évoquent l’, vue dans l’iPhone 16 Pro, voire l’qui équipe l’iPhone 17 Pro.: les puces A sont optimisées pour la faible consommation énergétique et pourraient permettre à Apple de proposer un Mac à coût réduit, tout en conservant de solides performances pour un usage bureautique, web et multimédia léger. Il reste tout de même à voir comment macOS serait optimisé pour une architecture pensée initialement pour iOS, même si la convergence Apple Silicon facilite ce type de déclinaison.(comme le MacBook Air M5 et les MacBook Pro M5 dévoilés hier), dernière norme sans fil en date. En revanche, il ne disposeraitinterne d’Apple (souvent évoquée sous le nom de N1).À la place, Apple ferait appel à un. Un choix qui pourrait s’expliquer par des contraintes de coût ou de disponibilité, et qui suggère que la transition vers des composants réseau 100 % maison ne serait pas encore généralisée sur toute la gamme.