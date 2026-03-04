Les specs du MacBook Neo en fuite : deux ports USB-C, MagSafe et Wi-Fi 7…
Publié le
A quelques heures de l'expérience Apple, de nouvelles informations viennent préciser la fiche technique du MacBook Neo, le portable d’entrée de gamme qu’Apple s’apprêterait à dévoiler. Après une fuite évoquant son nom, des détails supplémentaires confirment un positionnement plus cohérent que celui de feu le MacBook 12 pouces.
Selon les informations relayées par MacRumors, le MacBook Neo intégrerait deux ports USB-C ainsi qu’un port MagSafe dédié à la charge. Enfin ! Ce choix qui aligne ce modèle sur les MacBook Air récents mais surtout tranche avec celle du MacBook 12 pouces.
À l’époque, la firme avait fait le pari radical d’un unique port USB-C, sans MagSafe. Résultat : impossible d’utiliser un accessoire filaire tout en rechargeant la machine, sauf à passer par un adaptateur. Ce compromis avait cristallisé de nombreuses critiques.
Avec deux ports USB-C en complément du MagSafe, Apple éviterait donc de répéter cette erreur stratégique. On peut également s’attendre à un câble MagSafe assorti à la couleur du châssis, comme sur les modèles actuels.
Les documents ayant fuité évoquent une gamme de couleurs fun (et on en a bien besoin...), notamment du rose, du bleu et du jaune. Apple semble vouloir positionner le Neo comme un Mac accessible, possiblement destiné aux étudiants ou au grand public, dans l’esprit des iMac colorés ou des iPad d’entrée de gamme.
Côté affichage, les documents ne précisent pas la diagonale exacte, mais les rumeurs parlent d’un écran de 12,9 pouces. De quoi évoquer un retour à un format compact, tout en conservant une surface d’affichage confortable.
Sous le châssis, le MacBook Neo ne reposerait pas sur une puce de la série M, mais sur une puce A, dérivée de l’iPhone. Les rumeurs évoquent l’A18 Pro, vue dans l’iPhone 16 Pro, voire l’A19 Pro qui équipe l’iPhone 17 Pro.
Là encore, ce choix serait stratégique : les puces A sont optimisées pour la faible consommation énergétique et pourraient permettre à Apple de proposer un Mac à coût réduit, tout en conservant de solides performances pour un usage bureautique, web et multimédia léger. Il reste tout de même à voir comment macOS serait optimisé pour une architecture pensée initialement pour iOS, même si la convergence Apple Silicon facilite ce type de déclinaison.
Le MacBook Neo intégrerait également le Wi-Fi 7 (comme le MacBook Air M5 et les MacBook Pro M5 dévoilés hier), dernière norme sans fil en date. En revanche, il ne disposerait pas de la nouvelle puce réseau interne d’Apple (souvent évoquée sous le nom de N1).
À la place, Apple ferait appel à un chipset MediaTek pour le Wi-Fi et le Bluetooth. Un choix qui pourrait s’expliquer par des contraintes de coût ou de disponibilité, et qui suggère que la transition vers des composants réseau 100 % maison ne serait pas encore généralisée sur toute la gamme.
Apple doit tenir un événement presse à New York aujourd'hui 4 mars. Sauf surprise, le MacBook Neo devrait y être officialisé. Avec deux ports USB-C, le retour du MagSafe et le Wi-Fi 7, Apple semble avoir retenu les leçons du passé. Est-ce que le prix et les performances réelles de cette machine marqueront le retour d’un Mac ultra-compact… sans les compromis qui avaient plombé le MacBook 12 pouces.
