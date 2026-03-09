Lil Finder Guy : Apple glisse une petite mascotte adorable dans la promo du MacBook Neo !

On en dit quoi ?



Franchement, ça fait du bien. Apple avait pris cher avec la pub de l'iPad, et ce virage vers quelque chose de plus léger est bienvenu. Le Lil Finder Guy n'est pour le moment qu'un détail dans une campagne TikTok, mais le fait que la communauté s'en empare à ce point montre qu'il y a quelque chose qui fonctionne avec ce mode un peu plus léger. On espère qu'Apple va sauter sur l'occasion pour en faire quelque chose ! On imagine bien des petites figurines, teeshirts, badges et surtout d'autres publicités avec ce personnage bien sympathique.