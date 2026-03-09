Lil Finder Guy : Apple glisse une petite mascotte adorable dans la promo du MacBook Neo !
Par Vincent Lautier - Publié le
En lançant sa campagne TikTok pour le MacBook Neo, Apple a glissé un petit personnage 3D inspiré de l'icône du Finder dans ses vidéos. Pas de nom officiel, pas d'annonce en grande pompe, juste une silhouette aperçue en coin d'écran. Le « Lil Finder Guy » a déjà conquis les réseaux et inspiré une série de créations non officielles.
Apple a ouvert un compte TikTok (oui oui) et les vidéos qui en sortent sont pour le moins surprenantes. La marque publie des séries de trois clips, chacun correspondant à l'une des couleurs du MacBook Neo : Blush, Citrus et Indigo. On y voit un citron recevoir un appel FaceTime d'un citron vert, l'icône du Finder qui rougit, ou encore des images de la présentation originale du Macintosh en 1984, le tout sur fond de son de démarrage du Mac. Le ton est volontairement absurde et pensé pour un public jeune. C'est pendant un livestream intitulé « Matcha Break with MacBook Neo » qu'un petit personnage 3D est apparu en coin d'image. Personne ne sait comment il s'appelle officiellement, mais sur les réseaux, il est désormais baptisé « Lil Finder Guy ».
L'influenceur et designer Basic Apple Guy a sauté sur l'occasion. À partir d'une seule apparition du personnage dans un coin de vidéo TikTok, il a imaginé et créé toute une série de visuels non officiels : le Lil Finder Guy au travail, en colère, en train de courir, de sauter, de rire. Il est même allé jusqu'à produire un modèle 3D complet. Andreas Storm a de son côté publié « The Findies » sur X, une série de rendus 3D qui imaginent d'autres déclinaisons de la mascotte. Bref, sans qu'Apple ait rien demandé, la communauté s'est emparée du personnage et lui a donné une vie propre.
Difficile de ne pas faire le parallèle avec la publicité « Crush! » de l'iPad Pro en 2024. On y voyait une presse hydraulique écraser des instruments de musique, des caméras, de la peinture et du matériel créatif pour révéler un iPad à la fin. La réaction avait été violente : artistes et créatifs avaient dénoncé le message, et Apple avait fini par s'excuser et retirer la pub.
Avec le Lil Finder Guy et cette campagne TikTok, on est sur tout autre chose. Le ton est léger, amusant, et Apple a même activé les commentaires sous ses vidéos, ce qui est quand même rare pour la marque. Le MacBook Neo démarre à 699 euros et vise clairement un public plus jeune, et ce type de communication colle bien avec cette cible.
Franchement, ça fait du bien. Apple avait pris cher avec la pub de l'iPad, et ce virage vers quelque chose de plus léger est bienvenu. Le Lil Finder Guy n'est pour le moment qu'un détail dans une campagne TikTok, mais le fait que la communauté s'en empare à ce point montre qu'il y a quelque chose qui fonctionne avec ce mode un peu plus léger. On espère qu'Apple va sauter sur l'occasion pour en faire quelque chose ! On imagine bien des petites figurines, teeshirts, badges et surtout d'autres publicités avec ce personnage bien sympathique.
Un drôle de personnage sur TikTok
Basic Apple Guy en fait une star non officielle
Après la pub iPad et la presse hydraulique, du mieux
On en dit quoi ?
