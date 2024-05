Let Loose

Crush!

L'écrasante réaction face à la pub de l'iPad Pro !

des sacrifiés

destruction de l'expérience humaine, grâce à la Silicon Valley

Tsukumogami

Pour montrer les performances écrasantes de cette nouvelle tablette,(enfin une grosse presse industrielle) de nombreux outils graphiques pour les faire renaître sous forme du phoenix, enfin de l'iPad Pro M4.Forcément, l'image n'a pas été bien accueillie de la partdes professionnels... En effet,après le tweet de Tim Cook republiant cette vidéo.On trouve égalementqui n'ont pas apprécié de voir leurs outils de travail se faire: instruments de musique, peintures, objectifs d'appareil photo, livres, personnages de films ou encore sculptures.L'acteura estimé qu'il s'agit d'une illustration de la. D'après, certains y voient plutôt une illustration de ce que l'industrie de la technologie fait aux créatifs.Le cofondateur de, Sebastiaan de With, a mis en lumière les réactions du côté du Japon, évoquant la notion de, des esprits anciens présents dans les objets et dotés d'une conscience.Le mot de la fin revient au, qui a présenté sa version de la pub -plus cohérente et infiniment plus flatteuse / non destructive sur les capacités de l'iPad Pro M4 !