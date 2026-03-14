1 To dans un MacBook Neo, c'est possible ! Commandez le votre ! (+ code promo)

Par Didier Pulicani - Publié le 14 mars 2026 à 14h05

• Sauvemonmac.com/upgrade-ssd/

Cochez la case Mac4Ever au moment du devis ! au moment du devis !

Comment faire changer le SSD interne de son Mac ?

peupler

Tarifs et code promo

réduction de 5% sur toute opération de changement de SSD !







• Sauvemonmac.com/upgrade-ssd/



Pour cela, il suffit de cocher la case Mac4Ever au moment du devis ! Quentin, créateur de sauvemonmac , propose aux lecteurs de Mac4Ever unede changement de SSD !Pour cela, ilau moment du devis !

Machines éligibles

• MacBook Air M1 (2020) A2337 13 pouces

• MacBook Air M2 (2022-2023) A2681 13 pouces ou A2941 15 pouces

• MacBook Air M3 (2024) A3113 13 pouces ou A3114 15 pouces

• MacBook Air M4 (2025) A3240 13 pouces ou A3241 15 pouces

• MacBook Pro M1 (2020) A2338 13 pouces

• MacBook Pro M2 (2022) A2338 13 pouces

• iMac M1 (2021) A2438 ou A2439 24 pouces

• iMac M3 (2023) A2873 ou A2874 24 pouces

• iMac M4 (2024) A3247 ou A3137 24 pouces

• Mac Mini M4 (2024) A3238

• Mac Mini M2 (2022) A2686

• Mac Mini M1 (2020) A2348

• MacBook Pro M3 (2023) A2918 14 pouces

• MacBook Pro M4 (2024) A3112 14 pouces

• Mac Studio M3 / M4 Max (2025)

• MacBook Pro M1 Pro et Max 14 et 16 pouces (A2442 – A2485 – 2021)

• Mac Studio M1 Max / Ultra (A2615 – 2022)

• MacBook Pro M3 Pro et Max 14 et 16 pouces (A2992 – A2991 – 2023)

• Mac Studio M2 Max / Ultra (A2901 – 2023)

• Mac Mini M2 Pro (A2816 – 2023)

• MacBook Pro M2 Pro et Max 14 et 16 pouces (A2779 – A2780 – 2023)

• Mac Mini M4 Pro (A3239 – 2024)

• MacBook Pro M4 Pro et Max 14 et 16 pouces (A3401 – A3403 – A3185 – A3186 – 2024)

• MacBook Pro M4 Pro 14 et 16 pouces (A3401 – A3403 – 2024)

• MacBook Pro M3 Pro 14 et 16 pouces (A2992 – A2991 – 2023)

• Mac Studio M3 / M4 Max (2025)

• Passage à un SSD de 8To sur les modèles qui peuvent le supporter (Max et Ultra) : sur demande

Liens et code promo

• Sauvemonmac.com/upgrade-ssd/

Cochez la case Mac4Ever au moment du devis ! au moment du devis !