Apple rachète MotionVFX, spécialiste des effets visuels pour Final Cut Pro

Une référence dans l’écosystème Final Cut Pro

Depuis plus de 15 ans, notre mission est de créer des contenus et des effets visuels exceptionnels pour les monteurs vidéo. Dès nos débuts, nous avons mis l’accent sur la qualité, la simplicité d’utilisation et un design soigné. Ce sont également les valeurs que nous admirons le plus chez Apple, et nous sommes ravis de les partager avec vous

70 employés rejoignent Apple

Un signal pour l’avenir de Final Cut Pro

Une stratégie tournée vers les créateurs



L’acquisition de MotionVFX illustre plus largement la volonté d’Apple de renforcer son attractivité auprès des créateurs vidéo, un public stratégique à l’heure où la production de contenus explose sur les plateformes sociales et les services de streaming. Avec des Mac de plus en plus puissants, des logiciels professionnels et désormais l’intégration d’acteurs spécialisés dans les effets visuels, Apple continue de construire un écosystème complet dédié à la création vidéo.

L’annonce a été faite, où l’entreprise indique rejoindre l’équipe d’Apple afin de continuer à accompagner les créateurs et monteurs dans leur travail. Depuis plus de quinze ans,, transitions, titres et effets visuels pour les logiciels de montage vidéo.Pour rappel, l’entreprise développe notamment des, les logiciels d’Apple, mais aussi à DaVinci Resolve, très utilisé dans l’industrie audiovisuelle. Dans son message, MotionVFX explique, des valeurs qui ont guidé ses produits depuis sa création.Dans le cadre de cette acquisition, les. Fondée en 2009 par Szymon Masiak, la société est basée à Varsovie, en Pologne, et s’est progressivement imposée comme un. Apple n’a pour l’instant pas commenté officiellement cette opération.Ce rachat intervient dans un contexte où. L’entreprise a récemment lancé le, une offre qui donne accès à plusieurs outils professionnels, dont Final Cut Pro, pour 12,99 dollars par mois ou 129 dollars par an.En intégrant MotionVFX, Apple pourrait, templates et outils graphiques, tout en consolidant son positionnement face à des solutions concurrentes comme Adobe Premiere Pro ou DaVinci Resolve.