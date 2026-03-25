Le MacBook Air M5 est déjà en promo : -100€ sur les 13 et 15 pouces, profitez du meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Avec la puce M5, un SSD plus rapide et du Wi-Fi 7 le MacBook Air est plus attrayant que jamais. Si vous comptiez craquer sur cette super machine, vous pouvez actuellement profiter d'un promotion améliorant d'autant le rapport qualité/prix !
La puce M5 embarque un CPU 10 cœurs (le cœur le plus rapide jamais intégré à un MacBook Air), un GPU 10 cœurs (seulement 8 coeurs pour le 13" entrée de gamme) et un Neural Engine 16 cœurs. Apple l'annonce jusqu’à 4x plus rapide en tâches IA par rapport au M4, et 9,5x par rapport au M1, jusqu’à 6,5x plus rapide en rendu 3D avec ray tracing (versus M1) et jusqu’à 2,7x plus rapide en traitement d’image (vs M1).
Le MacBook Air M5 passe à 512 Go de stockage en standard, avec des configurations jusqu’à 4 To. Ainsi les 13 et 15 pouces d'entrée de gamme sont proposés avec un SSD de 512 Go mais sont configurables en 1 To, 2 To ou 4 To. Pour les autres modèles, c'est plus simple, ils sont proposés en base avec un SSD de 1 To, mais configurables en 2 To ou 4 To. Le nouveau SSD promet des débits 2x supérieurs à la génération précédente, accélérant import de bibliothèques photo, chargement d’apps et projets volumineux.
Pour épauler processeur et SSD, Apple embarque un minimum de 16 Go de mémoire unifiée qu'il est possible de configurer en 24 Go ou 32 Go... À l'exception des deux modèles haut de gamme (en 13 et 15 pouces) qui embarquent de base 24 Go avec une option à 32 Go.
Côté connectivité, le MacBook Air bénéficient de la nouvelle puce réseau N1, du Wi-Fi 7 (à la place du WiFi 6E) et du Bluetooth 6 (à la place du Bluetooth 5.3), avec à la clé de meilleures performances et une fiabilité accrue. Pour la connectique, on retrouve deux ports Thunderbolt 4, le MagSafe pour la recharge dédiée, et la prise en charge de deux écrans externes.
Le MacBook Air conserve son écran Liquid Retina (13,6” ou 15,3”) à 500 nits et 1 milliard de couleurs. L’autonomie grimpe jusqu’à 18 heures. La caméra 12 MP avec cadre centré, un ensemble trois micros et des haut-parleurs compatibles Spatial Audio / Dolby Atmos complètent l’expérience.
Plus rapide, mieux connecté et plus généreux en stockage, le MacBook Air M5 renforce une formule déjà éprouvée. Pour les étudiants, créatifs et professionnels mobiles, Apple affine son best-seller sans en changer l’ADN : silence, autonomie et portabilité, désormais dopés à l’IA.
M5 : un bond en performances, notamment pour l’IA
La puce M5 embarque un CPU 10 cœurs (le cœur le plus rapide jamais intégré à un MacBook Air), un GPU 10 cœurs (seulement 8 coeurs pour le 13" entrée de gamme) et un Neural Engine 16 cœurs. Apple l'annonce jusqu’à 4x plus rapide en tâches IA par rapport au M4, et 9,5x par rapport au M1, jusqu’à 6,5x plus rapide en rendu 3D avec ray tracing (versus M1) et jusqu’à 2,7x plus rapide en traitement d’image (vs M1).
512 Go de base (enfin) et SSD 2x plus rapide
Le MacBook Air M5 passe à 512 Go de stockage en standard, avec des configurations jusqu’à 4 To. Ainsi les 13 et 15 pouces d'entrée de gamme sont proposés avec un SSD de 512 Go mais sont configurables en 1 To, 2 To ou 4 To. Pour les autres modèles, c'est plus simple, ils sont proposés en base avec un SSD de 1 To, mais configurables en 2 To ou 4 To. Le nouveau SSD promet des débits 2x supérieurs à la génération précédente, accélérant import de bibliothèques photo, chargement d’apps et projets volumineux.
Pour épauler processeur et SSD, Apple embarque un minimum de 16 Go de mémoire unifiée qu'il est possible de configurer en 24 Go ou 32 Go... À l'exception des deux modèles haut de gamme (en 13 et 15 pouces) qui embarquent de base 24 Go avec une option à 32 Go.
Connectivité modernisée : Wi-Fi 7 et Bluetooth 6
Côté connectivité, le MacBook Air bénéficient de la nouvelle puce réseau N1, du Wi-Fi 7 (à la place du WiFi 6E) et du Bluetooth 6 (à la place du Bluetooth 5.3), avec à la clé de meilleures performances et une fiabilité accrue. Pour la connectique, on retrouve deux ports Thunderbolt 4, le MagSafe pour la recharge dédiée, et la prise en charge de deux écrans externes.
Écran Liquid Retina, autonomie et audio immersif
Le MacBook Air conserve son écran Liquid Retina (13,6” ou 15,3”) à 500 nits et 1 milliard de couleurs. L’autonomie grimpe jusqu’à 18 heures. La caméra 12 MP avec cadre centré, un ensemble trois micros et des haut-parleurs compatibles Spatial Audio / Dolby Atmos complètent l’expérience.
Qu'en penser ?
Plus rapide, mieux connecté et plus généreux en stockage, le MacBook Air M5 renforce une formule déjà éprouvée. Pour les étudiants, créatifs et professionnels mobiles, Apple affine son best-seller sans en changer l’ADN : silence, autonomie et portabilité, désormais dopés à l’IA.