Pourquoi les ventes de Mac ont explosé au dernier trimestre

Une hausse dopée par les tensions sur les composants

Apple tire son épingle du jeu

Un marché encore bien fragile

Qu’en penser ?



Apple semble profiter d’un alignement favorable entre produit et marché. Avec le MacBook Neo, la marque adopte une approche plus agressive sur le prix sans renier ses standards de performance, ce qui lui permet de capter une nouvelle audience. Reste à voir si cette dynamique peut s’inscrire dans la durée, dans un marché PC encore dépendant de facteurs externes comme le coût des composants et les cycles économiques.

Gartner évoque uneliée à des anticipations de hausses de prix au second trimestre, notamment sur la mémoire (DRAM, NAND) et le stockage.L'ensemble des constructeurs et distributeurs auraient ainsi massivement refait leurs stocks pour éviter ces augmentations,(car les analystes se basent sur les volumes de certains composants pour estimer les ventes). Et cette dynamique est particulièrement visible sur les machines d’entrée et de milieu de gamme, plus sensibles aux coûts.Pour autant, dans ce contexte,. La firme affiche une croissance de 12,7 % sur un an, soit la plus forte progression parmi les grands constructeurs. Avec 6,7 millions de Mac expédiés, Apple grimpe à 10,6 % de parts de marché, contre 9,8 % un an plus tôt. Une performance largement attribuéePositionné sur un segment plus accessible, ce modèle semble séduire de nouveaux utilisateurs, notamment dans l’éducation et auprès des profils à budget maîtrisé. Une stratégie qui permet à Apple d’élargir sa base, au-delà du segment premium traditionnel.Sans surprise, Lenovo conserve sa place de numéro un mondial avec 26,5 % de parts de marché et une croissance de 9,5 %. Dell progresse également (+7,6 %), tandis que HP recule de près de 5 %, perdant du terrain face à ses concurrents. À noter également la montée en puissance d’ASUS, qui dépasse Acer et s’installe à la cinquième place.Mais cette dynamique est bien sûr à relativiser ! Si les chiffres sont encourageants, Gartner appelle à la prudence. Le premier trimestre 2026 s’inscrit dans une période particulière, déjà marquée en 2025 par des achats anticipés liés aux tensions commerciales américaines. Autrement dit, la croissance actuelle ne reflète pas nécessairement une reprise structurelle de la demande.