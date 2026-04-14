Non, Nvidia ne rachète ni Dell ni HP
Par Vincent Lautier - Publié le
Le site SemiAccurate a affirmé lundi que Nvidia négocierait depuis plus d'un an le rachat d'une grosse entreprise du PC capable de bouleverser le marché. Les actions Dell et HP se sont envolées avant que Nvidia ne démente sèchement. Les deux titres ont alors chuté ensuite. Un épisode boursier classique, mais qui pose une vraie question sur la stratégie à long terme du géant de l'IA.
Tout est parti d'un article publié lundi par le site américain SemiAccurate, signé Charlie Demerjian. Il y affirme enquêter depuis plus d'un an sur une acquisition préparée par Nvidia dans le monde du PC. Demerjian précise que la décision devrait tomber bientôt, et qu'elle bouleverserait l'industrie PC et serveurs. SemiAccurate a pour habitude de sortir des scoops techniques plutôt crédibles, ce qui explique que le marché ait réagi aussi fort.
Lundi, Dell a bondi de 6,74% pour clôturer à 189,79 dollars. HP a pris 5,31% pour finir à 19,23 dollars. Nvidia, elle, n'a gagné que 0,30%. Les investisseurs ont visiblement parié sur un rapprochement avec l'un des deux géants historiques du PC. Sauf qu'en soirée, Nvidia a coupé court à l'affaire avec un démenti sans ambiguïté :
Sur le papier, l'idée n'est pas absurde. Nvidia vend désormais ses puces IA partout, y compris dans les PC grand public avec les gammes RTX. Intégrer verticalement du silicium au matériel final rappelle évidemment ce que fait Apple. Et avec les
Honnêtement ? Un rachat de Dell ou HP par Nvidia, ça sonnait gros mais pas impossible. Le démenti est clair et catégorique, donc l'affaire semble close pour l'instant. Mais SemiAccurate n'est pas connu pour sortir des rumeurs bidons, et une négociation en cours peut très bien être démentie publiquement le temps qu'elle aboutisse. Si rachat il y a un jour, on imagine plus facilement Nvidia aller chercher un acteur spécialisé dans l'IA ou les serveurs plutôt que mettre la main sur un géant du PC aux marges limitées.
La rumeur
Tout est parti d'un article publié lundi par le site américain SemiAccurate, signé Charlie Demerjian. Il y affirme enquêter depuis plus d'un an sur une acquisition préparée par Nvidia dans le monde du PC. Demerjian précise que la décision devrait tomber bientôt, et qu'elle bouleverserait l'industrie PC et serveurs. SemiAccurate a pour habitude de sortir des scoops techniques plutôt crédibles, ce qui explique que le marché ait réagi aussi fort.
La bourse s'emballe, puis redescend
Lundi, Dell a bondi de 6,74% pour clôturer à 189,79 dollars. HP a pris 5,31% pour finir à 19,23 dollars. Nvidia, elle, n'a gagné que 0,30%. Les investisseurs ont visiblement parié sur un rapprochement avec l'un des deux géants historiques du PC. Sauf qu'en soirée, Nvidia a coupé court à l'affaire avec un démenti sans ambiguïté :
The media report is false; NVIDIA is not engaged in discussions to acquire any PC maker.Autrement dit, pas de discussions en cours pour racheter un fabricant de PC. Dell et HP ont alors reculé de plus de 3%. Le mouvement aura été aussi rapide à la hausse qu'à la baisse.
Un rachat qui aurait du sens, ou pas
Sur le papier, l'idée n'est pas absurde. Nvidia vend désormais ses puces IA partout, y compris dans les PC grand public avec les gammes RTX. Intégrer verticalement du silicium au matériel final rappelle évidemment ce que fait Apple. Et avec les
PC IAqui arrivent en force, posséder son propre fabricant permettrait d'avoir la main sur toute la chaîne. Sauf que racheter Dell ou HP pose une vraie question de marges. Gene Munster, l'analyste de Deepwater Asset Management, estime la probabilité à moins de 50%. Pour lui, les marges très élevées de Nvidia cadrent mal avec celles, bien plus faibles, d'un fabricant de PC. Il verrait plutôt Nvidia chasser du côté d'AMD ou d'Intel, deux concurrents qui cherchent à se renforcer dans l'IA.
On en dit quoi ?
Honnêtement ? Un rachat de Dell ou HP par Nvidia, ça sonnait gros mais pas impossible. Le démenti est clair et catégorique, donc l'affaire semble close pour l'instant. Mais SemiAccurate n'est pas connu pour sortir des rumeurs bidons, et une négociation en cours peut très bien être démentie publiquement le temps qu'elle aboutisse. Si rachat il y a un jour, on imagine plus facilement Nvidia aller chercher un acteur spécialisé dans l'IA ou les serveurs plutôt que mettre la main sur un géant du PC aux marges limitées.