Non, Nvidia ne rachète ni Dell ni HP

On en dit quoi ?



Honnêtement ? Un rachat de Dell ou HP par Nvidia, ça sonnait gros mais pas impossible. Le démenti est clair et catégorique, donc l'affaire semble close pour l'instant. Mais SemiAccurate n'est pas connu pour sortir des rumeurs bidons, et une négociation en cours peut très bien être démentie publiquement le temps qu'elle aboutisse. Si rachat il y a un jour, on imagine plus facilement Nvidia aller chercher un acteur spécialisé dans l'IA ou les serveurs plutôt que mettre la main sur un géant du PC aux marges limitées.