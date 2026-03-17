NVIDIA montre le DLSS 5 en vidéo. Mais pourquoi ça fait paniquer tout le monde ?

On en dit quoi ?



C'est un gros pari de la part de NVIDIA. Coller un modèle d'IA générative par-dessus le rendu des jeux, on comprend que ça puisse agacer. D'autant plus que la tendance chez NVIDIA depuis deux ans, c'est de mettre de l'IA partout, même là où personne n'a rien demandé. Vous en pensez quoi vous ?