NVIDIA montre le DLSS 5 en vidéo. Mais pourquoi ça fait paniquer tout le monde ?
Par Vincent Lautier - Publié le
NVIDIA vient de présenter le DLSS 5 lors de la GTC 2026. Cette cinquième version du DLSS mise sur le rendu neuronal en temps réel pour transformer l'éclairage et les matériaux des jeux vidéo, et Jensen Huang va jusqu'à parler de
Avec le DLSS 5, NVIDIA change d'approche. Le DLSS 4.5 se contentait de générer 23 pixels sur 24 par intelligence artificielle pour gonfler la résolution. La cinquième version fait autre chose : le modèle d'IA analyse les couleurs et les vecteurs de mouvement de chaque image, puis applique en temps réel des effets d'éclairage et de matériaux qui se veulent photoréalistes. L'IA transforme en fait complètement l'image originale, au lieu de rajouter seulement des pixels.
Le système présenté prend en charge les cheveux, les tissus, la translucidité de la peau, et toutes les interactions entre les matières et les lumières, le tout en 4K, sans perdre de fluidité. La disponibilité de tout ceci est prévue pour l'automne 2026, et plusieurs éditeurs comme Bethesda, CAPCOM, Ubisoft ou Warner Bros sont déjà dans les clous pour utiliser ce système. On parle d'une quinzaine de jeux qui pourraient être mis à jour ou présentés au lancement, dont Assassin's Creed Shadows, Starfield, Hogwarts Legacy et Resident Evil Requiem.
Sur YouTube, les commentaires sous la vidéo de démonstration sont quasi unanimement négatifs. Les joueurs parlent de
Dans Resident Evil Requiem, le visage du personnage principal avec le DLSS 5 activé devient lissé, embelli, presque méconnaissable. PC Gamer a relevé que les personnages finissent par ressembler à des portraits générés par IA, avec des
Malgré tout ça, NVIDIA a aligné des partenaires de poids. Todd Howard, chez Bethesda, explique que le DLSS 5 permet de
C'est un gros pari de la part de NVIDIA. Coller un modèle d'IA générative par-dessus le rendu des jeux, on comprend que ça puisse agacer. D'autant plus que la tendance chez NVIDIA depuis deux ans, c'est de mettre de l'IA partout, même là où personne n'a rien demandé. Vous en pensez quoi vous ?
moment GPT pour le graphisme. Dès la sortie de la vidéo, les commentaires des joueurs ont été assassins. Ils parlent de
filtres IA au rabais, et franchement, c'est pas faux non ?
Du rendu neuronal, pas de l'upscaling
Avec le DLSS 5, NVIDIA change d'approche. Le DLSS 4.5 se contentait de générer 23 pixels sur 24 par intelligence artificielle pour gonfler la résolution. La cinquième version fait autre chose : le modèle d'IA analyse les couleurs et les vecteurs de mouvement de chaque image, puis applique en temps réel des effets d'éclairage et de matériaux qui se veulent photoréalistes. L'IA transforme en fait complètement l'image originale, au lieu de rajouter seulement des pixels.
Le système présenté prend en charge les cheveux, les tissus, la translucidité de la peau, et toutes les interactions entre les matières et les lumières, le tout en 4K, sans perdre de fluidité. La disponibilité de tout ceci est prévue pour l'automne 2026, et plusieurs éditeurs comme Bethesda, CAPCOM, Ubisoft ou Warner Bros sont déjà dans les clous pour utiliser ce système. On parle d'une quinzaine de jeux qui pourraient être mis à jour ou présentés au lancement, dont Assassin's Creed Shadows, Starfield, Hogwarts Legacy et Resident Evil Requiem.
Un filtre qui passe mal
Sur YouTube, les commentaires sous la vidéo de démonstration sont quasi unanimement négatifs. Les joueurs parlent de
neural slop, de
filtre Instagram beautéou encore de
garbage AI filter. Le reproche revient sans cesse : le DLSS 5 ne se contente pas d'améliorer le rendu, il le remplace complètement.
Dans Resident Evil Requiem, le visage du personnage principal avec le DLSS 5 activé devient lissé, embelli, presque méconnaissable. PC Gamer a relevé que les personnages finissent par ressembler à des portraits générés par IA, avec des
standards de beauté IAqui écrasent la direction artistique originale. De son côté, NVIDIA se veut rassurant en expliquant que les développeurs peuvent doser tout ça, et gardent le contrôle créatif. Mais la vidéo de démonstration a déjà fait le mal.
Les éditeurs quand même au rendez-vous
Malgré tout ça, NVIDIA a aligné des partenaires de poids. Todd Howard, chez Bethesda, explique que le DLSS 5 permet de
dépasser les limites du rendu en temps réel. CAPCOM et Ubisoft sont aussi de la partie. Jensen Huang assume le virage et compare le DLSS 5 au
moment GPT du graphisme, une formule qui colle bien à la stratégie IA tous azimuts de NVIDIA depuis quelques années. L'intégration passe par le framework Streamline, déjà utilisé pour le DLSS et le Reflex, ce qui devrait faciliter l'adoption côté studios.
On en dit quoi ?
C'est un gros pari de la part de NVIDIA. Coller un modèle d'IA générative par-dessus le rendu des jeux, on comprend que ça puisse agacer. D'autant plus que la tendance chez NVIDIA depuis deux ans, c'est de mettre de l'IA partout, même là où personne n'a rien demandé. Vous en pensez quoi vous ?