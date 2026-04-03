The Witcher 4 : Nvidia affiche 60 millions de plantes en ray tracing à 80 fps en 4K

On en dit quoi ?



Sur le papier, les chiffres donnent le tournis. 5 000 milliards de triangles, des aiguilles de pin en géométrie réelle, et tout ça en path tracing à 80 fps, c'est quand même impressionnant. Mais on connaît les démos techniques Nvidia : c'est toujours très beau, et la réalité du jeu final est souvent un peu différente. On a quand même hâte de voir ce que CD Projekt RED va en faire dans le vrai jeu, avec de vrais PNJ, du combat, et tout ce qui va avec.