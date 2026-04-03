The Witcher 4 : Nvidia affiche 60 millions de plantes en ray tracing à 80 fps en 4K
Par Vincent Lautier - Publié le
Lors de la GDC 2026, Nvidia a présenté une démo technique utilisant des assets de The Witcher 4 fournis par CD Projekt RED. La scène tourne en ray tracing complet sur une RTX 5090, avec un niveau de détail de la végétation qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit d'habitude dans les jeux.
La démo RTX Mega Geometry montre un terrain de 5 sur 5 km couvert de 60 millions de plantes, réparties en 200 espèces différentes, et environ un million d'arbres. Chaque arbre peut contenir plus de 10 millions de polygones, et toute la végétation est modélisée en géométrie réelle.
Pas de textures planes, pas de cartes alpha, pas de billboard : chaque aiguille de pin est un objet 3D à part entière. Si on aplatissait la scène entière en une liste de triangles à résolution maximale, on dépasserait les 5 000 milliards de triangles. Le tout est éclairé en path tracing complet, et les assets se chargent sans streaming.
Côté performances, la démo tourne à environ 80 fps en 4K sur une RTX 5090, avec le DLSS en mode Quality qui upscale depuis du 1440p. Sur une RTX 4070, on descend à 58 fps en 1440p, upscalé depuis du 960p. La technologie RTX Mega Geometry intègre un nouveau système de niveau de détail pour la végétation qui ajuste la complexité géométrique en fonction de la distance, réduit la consommation mémoire et accélère le rendu sans perte visible de qualité. Nvidia a présenté cette démo lors de sa conférence GDC dédiée à l'avenir du path tracing, et Martin Stich, l'un des ingénieurs de la firme, a précisé que la scène n'était pas du gameplay.
C'est un point que toutes les sources rappellent : cette démo n'est pas représentative du jeu final. Ca ne dit rien sur les performances que demandera The Witcher 4 à sa sortie, ni sur le rendu final du jeu. Le studio polonais reste discret sur le calendrier, mais une sortie fin 2027 circule dans les rumeurs. La technologie RTX Mega Geometry sera aussi utilisée dans CONTROL Resonant, le prochain jeu de Remedy.
Sur le papier, les chiffres donnent le tournis. 5 000 milliards de triangles, des aiguilles de pin en géométrie réelle, et tout ça en path tracing à 80 fps, c'est quand même impressionnant. Mais on connaît les démos techniques Nvidia : c'est toujours très beau, et la réalité du jeu final est souvent un peu différente. On a quand même hâte de voir ce que CD Projekt RED va en faire dans le vrai jeu, avec de vrais PNJ, du combat, et tout ce qui va avec.
60 millions de plantes et pas une texture plate
La démo RTX Mega Geometry montre un terrain de 5 sur 5 km couvert de 60 millions de plantes, réparties en 200 espèces différentes, et environ un million d'arbres. Chaque arbre peut contenir plus de 10 millions de polygones, et toute la végétation est modélisée en géométrie réelle.
Pas de textures planes, pas de cartes alpha, pas de billboard : chaque aiguille de pin est un objet 3D à part entière. Si on aplatissait la scène entière en une liste de triangles à résolution maximale, on dépasserait les 5 000 milliards de triangles. Le tout est éclairé en path tracing complet, et les assets se chargent sans streaming.
80 fps en 4K sur une RTX 5090
Côté performances, la démo tourne à environ 80 fps en 4K sur une RTX 5090, avec le DLSS en mode Quality qui upscale depuis du 1440p. Sur une RTX 4070, on descend à 58 fps en 1440p, upscalé depuis du 960p. La technologie RTX Mega Geometry intègre un nouveau système de niveau de détail pour la végétation qui ajuste la complexité géométrique en fonction de la distance, réduit la consommation mémoire et accélère le rendu sans perte visible de qualité. Nvidia a présenté cette démo lors de sa conférence GDC dédiée à l'avenir du path tracing, et Martin Stich, l'un des ingénieurs de la firme, a précisé que la scène n'était pas du gameplay.
Une vitrine, pas le jeu final
C'est un point que toutes les sources rappellent : cette démo n'est pas représentative du jeu final. Ca ne dit rien sur les performances que demandera The Witcher 4 à sa sortie, ni sur le rendu final du jeu. Le studio polonais reste discret sur le calendrier, mais une sortie fin 2027 circule dans les rumeurs. La technologie RTX Mega Geometry sera aussi utilisée dans CONTROL Resonant, le prochain jeu de Remedy.
On en dit quoi ?
Sur le papier, les chiffres donnent le tournis. 5 000 milliards de triangles, des aiguilles de pin en géométrie réelle, et tout ça en path tracing à 80 fps, c'est quand même impressionnant. Mais on connaît les démos techniques Nvidia : c'est toujours très beau, et la réalité du jeu final est souvent un peu différente. On a quand même hâte de voir ce que CD Projekt RED va en faire dans le vrai jeu, avec de vrais PNJ, du combat, et tout ce qui va avec.