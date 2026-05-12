MacBook Neo vs MacBook Air : quel sera le préféré des étudiants ?

Mac Students: The journey to great ideas in college

Apple cible clairement les études supérieures

Le Mac continue de progresser chez les jeunes utilisateurs

Qu'en penser ?



Cette campagne arrive aussi à un moment particulièrement favorable pour Apple : le Mac connaît actuellement une forte dynamique, avec un MacBook Neo qui séduit de nombreux nouveaux utilisateurs découvrant macOS pour la première fois, tandis que les Mac mini et Mac Studio profitent pleinement de l’explosion des usages liés à l’intelligence artificielle.

Pour cette nouvelle campagne,, des présentations, des concepts d’ingénierie, ou encore des travaux artistiques.L’idée est simple :capable de suivre ces jeunes utilisateurs dans toutes les étapes de leurs études, y compris les moments de doute ou d’échec.La firme insiste particulièrement sur la créativité, la collaboration, la, et la capacité des MacBook à gérer des projets exigeants dans différents domaines. Aussi navigue-t-elle autour des thèmes du design, du business, de l’ingénierie, et des arts.Visuellement,: la musique inspirante, le montage très cinématographique, la diversité internationale, et mise en avant de la créativité individuelle. Apple ne vend finalement pas seulement un ordinateur ici, mais une idée : celle que les grands projets et les grandes idées peuvent commencer sur un Mac.. Le Mac connaît actuellement une vraie dynamique, portée notamment par les puces M, une excellente autonomie des portables et désormais le prix attractif du Neo.A cela s'ajoute un autre facteur : la firme semble bénéficier d'une nouvelle vague d’utilisateurs qui découvrent macOS pour la première fois. En sus des MacBook Air,Derrière cette publicité,. Les nouveaux Mac sont régulièrement présentés comme des machines idéales pour les usages IA locaux, les modèles génératifs, le développement, ou encore lescréatifs modernes.