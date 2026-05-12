MacBook Neo vs MacBook Air : quel sera le préféré des étudiants ?
Par Laurence - Publié le
Même avec la crise de la RAM et les délais à rallonge, Apple continue de mettre en avant ses Mac auprès du grand public et surtout des étudiants. La firme vient de publier une nouvelle vidéo baptisée
Pour cette nouvelle campagne, Apple reste assez classique dans son approche, mettant en scène plusieurs étudiants venus du monde entier travaillant sur des projets créatifs, des présentations, des concepts d’ingénierie, ou encore des travaux artistiques.
L’idée est simple : montrer le Mac comme un compagnon de travail capable de suivre ces jeunes utilisateurs dans toutes les étapes de leurs études, y compris les moments de doute ou d’échec.
La firme insiste particulièrement sur la créativité, la collaboration, la mobilité, et la capacité des MacBook à gérer des projets exigeants dans différents domaines. Aussi navigue-t-elle autour des thèmes du design, du business, de l’ingénierie, et des arts.
Visuellement, la publicité reprend donc tous les codes habituels de la marque : la musique inspirante, le montage très cinématographique, la diversité internationale, et mise en avant de la créativité individuelle. Apple ne vend finalement pas seulement un ordinateur ici, mais une idée : celle que les grands projets et les grandes idées peuvent commencer sur un Mac.
Cette campagne intervient dans un contexte particulièrement favorable pour Apple. Le Mac connaît actuellement une vraie dynamique, portée notamment par les puces M, une excellente autonomie des portables et désormais le prix attractif du Neo.
A cela s'ajoute un autre facteur : la firme semble bénéficier d'une nouvelle vague d’utilisateurs qui découvrent macOS pour la première fois. En sus des MacBook Air, le MacBook Neo, plus accessible, participe notamment à cette stratégie d’élargissement du public étudiant et jeune actif.
Derrière cette publicité, Cupertino prépare aussi le terrain pour son futur positionnement autour de l’intelligence artificielle. Les nouveaux Mac sont régulièrement présentés comme des machines idéales pour les usages IA locaux, les modèles génératifs, le développement, ou encore les workflows créatifs modernes.
Cette campagne arrive aussi à un moment particulièrement favorable pour Apple : le Mac connaît actuellement une forte dynamique, avec un MacBook Neo qui séduit de nombreux nouveaux utilisateurs découvrant macOS pour la première fois, tandis que les Mac mini et Mac Studio profitent pleinement de l’explosion des usages liés à l’intelligence artificielle.
Mac Students: The journey to great ideas in college. Car ils seraient source de grandes idées.
Apple cible clairement les études supérieures
Pour cette nouvelle campagne, Apple reste assez classique dans son approche, mettant en scène plusieurs étudiants venus du monde entier travaillant sur des projets créatifs, des présentations, des concepts d’ingénierie, ou encore des travaux artistiques.
L’idée est simple : montrer le Mac comme un compagnon de travail capable de suivre ces jeunes utilisateurs dans toutes les étapes de leurs études, y compris les moments de doute ou d’échec.
La firme insiste particulièrement sur la créativité, la collaboration, la mobilité, et la capacité des MacBook à gérer des projets exigeants dans différents domaines. Aussi navigue-t-elle autour des thèmes du design, du business, de l’ingénierie, et des arts.
Visuellement, la publicité reprend donc tous les codes habituels de la marque : la musique inspirante, le montage très cinématographique, la diversité internationale, et mise en avant de la créativité individuelle. Apple ne vend finalement pas seulement un ordinateur ici, mais une idée : celle que les grands projets et les grandes idées peuvent commencer sur un Mac.
Le Mac continue de progresser chez les jeunes utilisateurs
Cette campagne intervient dans un contexte particulièrement favorable pour Apple. Le Mac connaît actuellement une vraie dynamique, portée notamment par les puces M, une excellente autonomie des portables et désormais le prix attractif du Neo.
A cela s'ajoute un autre facteur : la firme semble bénéficier d'une nouvelle vague d’utilisateurs qui découvrent macOS pour la première fois. En sus des MacBook Air, le MacBook Neo, plus accessible, participe notamment à cette stratégie d’élargissement du public étudiant et jeune actif.
Derrière cette publicité, Cupertino prépare aussi le terrain pour son futur positionnement autour de l’intelligence artificielle. Les nouveaux Mac sont régulièrement présentés comme des machines idéales pour les usages IA locaux, les modèles génératifs, le développement, ou encore les workflows créatifs modernes.
Qu'en penser ?
Cette campagne arrive aussi à un moment particulièrement favorable pour Apple : le Mac connaît actuellement une forte dynamique, avec un MacBook Neo qui séduit de nombreux nouveaux utilisateurs découvrant macOS pour la première fois, tandis que les Mac mini et Mac Studio profitent pleinement de l’explosion des usages liés à l’intelligence artificielle.