Le MacBook Neo fait un carton : plus de 1,1 million vendus !
Par Laurence - Publié le
Apple semble avoir trouvé la formule pour démocratiser le Mac sans sacrifier son image premium. Selon les derniers chiffres publiés par IDC, le nouveau MacBook Neo se serait écoulé à 1,1 million d'exemplaires au premier trimestre, alors même qu'il n'était disponible que depuis quelques semaines. Le démarrage est particulièrement impressionnant et pourrait marquer un tournant dans la stratégie Mac de Cupertino.
Le chiffre est d'autant plus remarquable que le MacBook Neo n'a été commercialisé qu'à la mi-mars. Sur les trois mois couverts par IDC, l'ordinateur n'a donc réellement été disponible qu'environ trois semaines. Malgré cela, Apple aurait expédié 1,1 million d'unités dans le monde.
À titre de comparaison, le MacBook Air M5 avait atteint environ 900 000 unités lors de son trimestre de lancement, tandis que le MacBook Pro M5 s'était arrêté autour de 550 000 exemplaires. Les expéditions auraient d'ailleurs fortement accéléré dès le mois d'avril, laissant penser que les chiffres actuels ne reflètent qu'une partie de la demande réelle.
Présenté au début du mois de mars, le MacBook Neo a immédiatement attiré l'attention grâce à son tarif. Affiché à partir de 699 euros, il se positionne environ 45 % en dessous du MacBook Air d'entrée de gamme.
Pour atteindre ce prix, Apple a fait quelques compromis ciblés. Le MacBook Neo conserve un châssis en aluminium et un écran Liquid Retina de 13 pouces, mais abandonne les puces M au profit d'un processeur A18 Pro dérivé de l'iPhone. La configuration de base se contente également de 8 Go de mémoire vive. Ce choix qui pouvait susciter quelques interrogations sur le papier semble avoir convaincu le grand public.
Pour les analystes de Counterpoint Research, l'importance du MacBook Neo dépasse largement ses premières ventes. Pendant des années, Apple a pratiquement laissé le segment des ordinateurs portables entre 400 et 700 dollars à Dell, HP, Lenovo ou Asus. Les MacBook Air des générations précédentes occupaient parfois ce créneau lors de promotions, mais sans véritable stratégie dédiée.
Le MacBook Neo change la donne. IDC estime même que ce modèle pourrait permettre à Apple de faire passer sa part de marché sur ce segment d'environ 2 % à près de 15 % dans les prochaines années.
Le lancement du MacBook Neo commence également à faire bouger la concurrence. Cette semaine, Dell a présenté une nouvelle version de son XPS 13 à partir de 699 dollars, un positionnement tarifaire rarement observé sur cette gamme historiquement plus haut de gamme. Le constructeur cite directement l'arrivée du MacBook Neo comme preuve qu'il existe une forte demande pour des ordinateurs portables premium mais plus accessibles.
Le succès du MacBook Neo semble particulièrement visible dans certains pays où le prix des Mac constituait jusqu'ici un frein majeur. L'Inde aurait ainsi enregistré près de 18 000 unités expédiées malgré une disponibilité limitée. Plusieurs distributeurs locaux auraient même rencontré des difficultés d'approvisionnement face à la demande.
Plus largement, le MacBook Neo pourrait progressivement remplacer le rôle joué jusqu'à présent par les anciens MacBook Air M1, M2 et M3, souvent écoulés à prix cassés lors d'opérations promotionnelles.
Au-delà des volumes, le MacBook Neo pourrait devenir l'un des produits les plus importants du catalogue Apple de ces dernières années. Alors que le marché du PC est confronté à la hausse du coût des composants mémoire et à une tendance générale à la réduction des configurations pour maintenir les prix, Apple semble avoir choisi la stratégie inverse : proposer un véritable Mac moderne à un tarif beaucoup plus agressif.
Si les prévisions d'IDC se confirment, les prochains mois pourraient transformer le MacBook Neo en nouveau moteur de croissance pour la gamme Mac. Et pour la première fois depuis longtemps, Apple pourrait sérieusement concurrencer les fabricants PC sur le terrain du prix sans renoncer à son image haut de gamme.
Un lancement plus fort que les derniers MacBook Air et Pro
Le chiffre est d'autant plus remarquable que le MacBook Neo n'a été commercialisé qu'à la mi-mars. Sur les trois mois couverts par IDC, l'ordinateur n'a donc réellement été disponible qu'environ trois semaines. Malgré cela, Apple aurait expédié 1,1 million d'unités dans le monde.
À titre de comparaison, le MacBook Air M5 avait atteint environ 900 000 unités lors de son trimestre de lancement, tandis que le MacBook Pro M5 s'était arrêté autour de 550 000 exemplaires. Les expéditions auraient d'ailleurs fortement accéléré dès le mois d'avril, laissant penser que les chiffres actuels ne reflètent qu'une partie de la demande réelle.
Le Mac le plus abordable depuis longtemps
Présenté au début du mois de mars, le MacBook Neo a immédiatement attiré l'attention grâce à son tarif. Affiché à partir de 699 euros, il se positionne environ 45 % en dessous du MacBook Air d'entrée de gamme.
Pour atteindre ce prix, Apple a fait quelques compromis ciblés. Le MacBook Neo conserve un châssis en aluminium et un écran Liquid Retina de 13 pouces, mais abandonne les puces M au profit d'un processeur A18 Pro dérivé de l'iPhone. La configuration de base se contente également de 8 Go de mémoire vive. Ce choix qui pouvait susciter quelques interrogations sur le papier semble avoir convaincu le grand public.
Apple attaque enfin le marché des PC low cost
Pour les analystes de Counterpoint Research, l'importance du MacBook Neo dépasse largement ses premières ventes. Pendant des années, Apple a pratiquement laissé le segment des ordinateurs portables entre 400 et 700 dollars à Dell, HP, Lenovo ou Asus. Les MacBook Air des générations précédentes occupaient parfois ce créneau lors de promotions, mais sans véritable stratégie dédiée.
Le MacBook Neo change la donne. IDC estime même que ce modèle pourrait permettre à Apple de faire passer sa part de marché sur ce segment d'environ 2 % à près de 15 % dans les prochaines années.
Le lancement du MacBook Neo commence également à faire bouger la concurrence. Cette semaine, Dell a présenté une nouvelle version de son XPS 13 à partir de 699 dollars, un positionnement tarifaire rarement observé sur cette gamme historiquement plus haut de gamme. Le constructeur cite directement l'arrivée du MacBook Neo comme preuve qu'il existe une forte demande pour des ordinateurs portables premium mais plus accessibles.
L'Inde et les marchés émergents en ligne de mire
Le succès du MacBook Neo semble particulièrement visible dans certains pays où le prix des Mac constituait jusqu'ici un frein majeur. L'Inde aurait ainsi enregistré près de 18 000 unités expédiées malgré une disponibilité limitée. Plusieurs distributeurs locaux auraient même rencontré des difficultés d'approvisionnement face à la demande.
Plus largement, le MacBook Neo pourrait progressivement remplacer le rôle joué jusqu'à présent par les anciens MacBook Air M1, M2 et M3, souvent écoulés à prix cassés lors d'opérations promotionnelles.
Qu’en penser ?
Au-delà des volumes, le MacBook Neo pourrait devenir l'un des produits les plus importants du catalogue Apple de ces dernières années. Alors que le marché du PC est confronté à la hausse du coût des composants mémoire et à une tendance générale à la réduction des configurations pour maintenir les prix, Apple semble avoir choisi la stratégie inverse : proposer un véritable Mac moderne à un tarif beaucoup plus agressif.
Si les prévisions d'IDC se confirment, les prochains mois pourraient transformer le MacBook Neo en nouveau moteur de croissance pour la gamme Mac. Et pour la première fois depuis longtemps, Apple pourrait sérieusement concurrencer les fabricants PC sur le terrain du prix sans renoncer à son image haut de gamme.