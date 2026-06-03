Le MacBook Neo fait un carton : plus de 1,1 million vendus !

Un lancement plus fort que les derniers MacBook Air et Pro

Le Mac le plus abordable depuis longtemps

Apple attaque enfin le marché des PC low cost

L'Inde et les marchés émergents en ligne de mire

Qu’en penser ?



Au-delà des volumes, le MacBook Neo pourrait devenir l'un des produits les plus importants du catalogue Apple de ces dernières années. Alors que le marché du PC est confronté à la hausse du coût des composants mémoire et à une tendance générale à la réduction des configurations pour maintenir les prix, Apple semble avoir choisi la stratégie inverse : proposer un véritable Mac moderne à un tarif beaucoup plus agressif.



Si les prévisions d'IDC se confirment, les prochains mois pourraient transformer le MacBook Neo en nouveau moteur de croissance pour la gamme Mac. Et pour la première fois depuis longtemps, Apple pourrait sérieusement concurrencer les fabricants PC sur le terrain du prix sans renoncer à son image haut de gamme.

Le chiffre est d'autant plus remarquable que. Sur les trois mois couverts par, l'ordinateur n'a donc réellement été disponible qu'environ trois semaines. Malgré cela, Apple aurait expédié 1,1 million d'unités dans le monde.À titre de comparaison,. Les expéditions auraient d'ailleurs fortement accéléré dès le mois d'avril, laissant penser que les chiffres actuels ne reflètent qu'une partie de la demande réelle.Présenté au début du mois de mars, le MacBook Neo a immédiatement attiré l'attention grâce à son tarif.Pour atteindre ce prix,. Le MacBook Neo conserve un châssis en aluminium et un écran Liquid Retina de 13 pouces, mais abandonne les puces M au profit d'un processeur A18 Pro dérivé de l'iPhone. La configuration de base se contente également de 8 Go de mémoire vive. Ce choix qui pouvait susciter quelques interrogations sur le papier semble avoir convaincu le grand public.Pour les analystes dePendant des années, Apple a pratiquement laissé le segment des ordinateurs portables entre 400 et 700 dollars à Dell, HP, Lenovo ou Asus. Les MacBook Air des générations précédentes occupaient parfois ce créneau lors de promotions, mais sans véritable stratégie dédiée.Le MacBook Neo change la donne. IDC estime même que ce modèle pourraitCette semaine, Dell a présenté une nouvelle version de son XPS 13 à partir de 699 dollars, un positionnement tarifaire rarement observé sur cette gamme historiquement plus haut de gamme. Le constructeur cite directement l'arrivée du MacBook Neo comme preuve qu'il existe une forte demande pour des ordinateurs portables premium mais plus accessibles.L'Inde aurait ainsi enregistré près de 18 000 unités expédiées malgré une disponibilité limitée. Plusieurs distributeurs locaux auraient même rencontré des difficultés d'approvisionnement face à la demande.Plus largement, le MacBook Neo pourrait progressivement remplacer le rôle joué jusqu'à présent par les anciens MacBook Air M1, M2 et M3, souvent écoulés à prix cassés lors d'opérations promotionnelles.