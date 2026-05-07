Un MacBook Neo avec des coloris inédits... mais plus cher ?

Qu'en penser ?



En définitive, le MacBook Neo pourrait rapidement devenir un test stratégique pour Apple. La firme cherche visiblement à préserver l’image d’un Mac abordable tout en faisant face à une réalité industrielle beaucoup plus tendue qu’au moment du lancement. Entre explosion des coûts liés à l’IA, tensions sur les puces et hausse des composants, maintenir un prix d’appel très agressif devient de plus en plus difficile.



Dans ce contexte, l’arrivée de nouvelles couleurs ou de petites évolutions matérielles pourrait surtout servir à rendre une éventuelle hausse tarifaire plus acceptable aux yeux du public. Une stratégie bien connue chez Apple : transformer un ajustement économique en renouvellement produit, afin de conserver l’attrait du MacBook Neo sans casser sa dynamique commerciale.