Un MacBook Neo avec des coloris inédits... mais plus cher ?
Par Laurence - Publié le
Le MacBook Neo est devenu l’un des plus gros succès récents d’Apple. Mais derrière ce lancement très réussi, les coûts de production exploseraient déjà. Apparemment, Apple envisagerait désormais d’ajouter de nouvelles couleurs à la gamme pour maintenir l’attractivité du produit, alors qu’une hausse de prix commencerait sérieusement à être envisagée.
Avec son tarif d’entrée de gamme à 699 euros, le MacBook Neo a immédiatement trouvé son public. A tel point qu'Apple aurait largement sous-estimé la demande initiale et les contraintes liées au manque de puces : les objectifs de production seraient passés de 5-6 millions d’unités à près de 10 millions.
Désormais, les délais de livraison s’allongent déjà dans plusieurs pays, avec des estimations de deux à trois semaines sur certaines configurations. Les sous-traitants comme Foxconn et Quanta Computer accéléreraient actuellement la cadence depuis leurs usines situées au Vietnam et en Chine.
Le principal souci pour Apple viendrait du processeur. Le MacBook Neo utilise une puce A18 Pro bridée (ce n'est pas tout à fait la même que celle l’iPhone 16 Pro, et l’iPhone 16 Pro Max). Lors du lancement, Apple a utilisé ses stocks de puces. Mais ces derniers seraient désormais épuisés. Pour continuer à produire le Neo à grande échelle, Apple devrait donc commander de nouvelles séries complètes auprès de TSMC. Et c’est là que les coûts explosent.
Comme beaucoup d’acteurs du secteur, Apple se retrouve confrontée à la pénurie actuelle de capacités de production avancées. Autrement dit le MacBook Neo coûte désormais beaucoup plus cher à produire qu’au moment de son lancement.
Les lignes de fabrication 3 nm de TSMC seraient aujourd’hui largement monopolisées par les puces IA, les centres de données, et les géants du cloud. Même problème du côté de la mémoire RAM, dont les prix augmentent fortement sous l’effet du boom de l’intelligence artificielle.
Pour éviter qu’une hausse tarifaire soit mal perçue, Apple réfléchirait à enrichir la gamme avec de nouveaux coloris. Aujourd’hui, le MacBook Neo est proposé en Citrus, Blush, Indigo et Silver.
Aucune nouvelle teinte précise n’a encore filtré, mais l’idée serait surtout de relancer l’intérêt, renouveler le produit visuellement (mais pas trop) et donner l’impression d’une nouvelle génération plus désirable. Une stratégie qu’Apple utilise régulièrement sur l’iPhone et l’iPad.
En définitive, le MacBook Neo pourrait rapidement devenir un test stratégique pour Apple. La firme cherche visiblement à préserver l’image d’un Mac abordable tout en faisant face à une réalité industrielle beaucoup plus tendue qu’au moment du lancement. Entre explosion des coûts liés à l’IA, tensions sur les puces et hausse des composants, maintenir un prix d’appel très agressif devient de plus en plus difficile.
Dans ce contexte, l’arrivée de nouvelles couleurs ou de petites évolutions matérielles pourrait surtout servir à rendre une éventuelle hausse tarifaire plus acceptable aux yeux du public. Une stratégie bien connue chez Apple : transformer un ajustement économique en renouvellement produit, afin de conserver l’attrait du MacBook Neo sans casser sa dynamique commerciale.
Un succès bien plus important que prévu
Avec son tarif d’entrée de gamme à 699 euros, le MacBook Neo a immédiatement trouvé son public. A tel point qu'Apple aurait largement sous-estimé la demande initiale et les contraintes liées au manque de puces : les objectifs de production seraient passés de 5-6 millions d’unités à près de 10 millions.
Désormais, les délais de livraison s’allongent déjà dans plusieurs pays, avec des estimations de deux à trois semaines sur certaines configurations. Les sous-traitants comme Foxconn et Quanta Computer accéléreraient actuellement la cadence depuis leurs usines situées au Vietnam et en Chine.
Le principal souci pour Apple viendrait du processeur. Le MacBook Neo utilise une puce A18 Pro bridée (ce n'est pas tout à fait la même que celle l’iPhone 16 Pro, et l’iPhone 16 Pro Max). Lors du lancement, Apple a utilisé ses stocks de puces. Mais ces derniers seraient désormais épuisés. Pour continuer à produire le Neo à grande échelle, Apple devrait donc commander de nouvelles séries complètes auprès de TSMC. Et c’est là que les coûts explosent.
L’IA fait grimper les prix partout
Comme beaucoup d’acteurs du secteur, Apple se retrouve confrontée à la pénurie actuelle de capacités de production avancées. Autrement dit le MacBook Neo coûte désormais beaucoup plus cher à produire qu’au moment de son lancement.
Les lignes de fabrication 3 nm de TSMC seraient aujourd’hui largement monopolisées par les puces IA, les centres de données, et les géants du cloud. Même problème du côté de la mémoire RAM, dont les prix augmentent fortement sous l’effet du boom de l’intelligence artificielle.
Apple miserait sur de nouvelles couleurs
Pour éviter qu’une hausse tarifaire soit mal perçue, Apple réfléchirait à enrichir la gamme avec de nouveaux coloris. Aujourd’hui, le MacBook Neo est proposé en Citrus, Blush, Indigo et Silver.
Aucune nouvelle teinte précise n’a encore filtré, mais l’idée serait surtout de relancer l’intérêt, renouveler le produit visuellement (mais pas trop) et donner l’impression d’une nouvelle génération plus désirable. Une stratégie qu’Apple utilise régulièrement sur l’iPhone et l’iPad.
Qu'en penser ?
En définitive, le MacBook Neo pourrait rapidement devenir un test stratégique pour Apple. La firme cherche visiblement à préserver l’image d’un Mac abordable tout en faisant face à une réalité industrielle beaucoup plus tendue qu’au moment du lancement. Entre explosion des coûts liés à l’IA, tensions sur les puces et hausse des composants, maintenir un prix d’appel très agressif devient de plus en plus difficile.
Dans ce contexte, l’arrivée de nouvelles couleurs ou de petites évolutions matérielles pourrait surtout servir à rendre une éventuelle hausse tarifaire plus acceptable aux yeux du public. Une stratégie bien connue chez Apple : transformer un ajustement économique en renouvellement produit, afin de conserver l’attrait du MacBook Neo sans casser sa dynamique commerciale.