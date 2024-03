Snapdragon X Elite : un nouvel espoir pour les PC ARM, y compris pour les jeux vidéo ?

Le Snapdragon X Elite et les jeux vidéo PC

Windows on Snapdragon, a Platform Ready for your PC Games

Windows sur Snapdragon, une plateforme prête pour vos jeux PC

Une émulation sans impact sur le GPU

des performances quasi-natives

Dans un avenir immédiat, nous devons fournir une plate-forme adaptée aux logiciels que les clients possèdent déjà. Même si j'aimerais que cela se produise, je ne pense pas que tous les développeurs vont se réveiller du jour au lendemain et se dire "nous allons porter tous nos produits sur ARM dès demain".

Une saine et bienvenue concurrence pour Apple ?

que

Alors que les PC équipés de puces ARM souffrent de performances assez décevantes lorsque les applications ne tournent pas nativement (le catalogue reste assez pauvre, même Google Chrome n'étant arrivé que très récemment),Pour rassurer les clients potentiels amateurs de jeux vidéo ainsi que les développeurs, la firme s'est fendue d'une conférence dédiée au jeu sur les PC équipés de sa dernière puce lors de la GDC. Lors de l'évènementdans la langue de Molière) Qualcomm a annoncé aux développeurs présents queSelon Qualcomm,, avec un impact limité sur le CPU (grâce à la mise en cache après le premier traitement des données) et des performances GPU qui ne seront pas réduites par l'émulation. Les développeurs pourront également adapter leurs jeux en ARM64EC afin d'optimiser les performances avec l'exécution des bibliothèques et pilotes Windows en natif et le reste de l'application émulé pour. Bien entendu, les titres qui seront modifiés pour tourner nativement sur le Snapdragon X Elite proposeront des performances encore supérieures. Selon Micah Knapp, chapeautant le division produits chez Qualcomm :Qualcomm précise également que les pilotes Windows pour le GPU Adreno sont prêts et prennent en charge DirectX 9, DirectX 11, DirectX 12, Vulkan, OpenCL et OpenGL 4.6. Il y a tout de même quelques limitations pour l'émulation,. reste à savoir quelles seront les performances réelles en jeu de ces PC dotés du Snapdragon X Elite, avec ou sans émulation, notamment sur les titres à succès.Pour rappel,une puce ARM pour ordinateurs portables offrant des performances de premier ordre selon la firme. Gravée en 4nm par TSMC, la puce s'appuie sur les travaux de Nuvia, la prometteuse startup fondée par d'anciens ingénieurs de Cupertino ayant œuvré sur les puces AXX d'Apple, et acquise en 2021 par Qualcomm.La puce est épaulée par jusqu'à 64Go de RAM LPDDR5X etcontre 3,49 GHz pour les M2 (sauf le M2 Max qui atteint 3,68 GHz) et 4,05 GHz pour les récents M3 . Qualcomm indique que, par exemple dans une machine fine et dépourvue de ventilation à l'image du MacBook Air Lors 'une démonstration faite à nos confrères de Digital Trends soit une hausse de 21%. Si ce score est impressionnant, surtout pour un premier jet, il faut rappeler que la puce M3 ne disposede 8 cœurs CPU, contre 12 pour le Snapdragon X Elite.Cette nouvelle concurrence est évidemment bienvenue et poussera les acteurs du marché à se dépasser pour proposer de nouvelles évolutions à l'avenir. Au final, et comme d'habitude,. Pour que le Snapdragon X Elite puisse vraiment briller, il faudra également que la version ARM de Windows fasse de beaux progrès afin d'en tirer la substantifique moelle.