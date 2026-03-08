Un iMac M5 / M6 avec de nouvelles couleurs pour fin 2026 : ça vous tente ?
Par Laurence - Publié le
Apple pourrait bientôt revoir la palette de couleurs de l’iMac. Selon les informations de Mark Gurman dans sa newsletter Power On, la firme de Cupertino préparerait une mise à jour de son ordinateur tout-en-un avec de nouvelles couleurs, attendue plus tard dans l’année.
plus tard dans l'année
Une palette inchangée depuis le passage à l’Apple Silicon
Depuis l’arrivée du design actuel en 2021 avec l’iMac M1, Apple a relativement peu modifié l’apparence de sa machine. La société s’est surtout concentrée sur les évolutions internes.
Globalement, le design de l’iMac 24 pouces n’a pas changé depuis son introduction. Apple a simplement mis à jour la puce à deux reprises : d’abord avec le passage au M3, puis avec l’iMac M4 lancé en octobre 2024. La palette de couleurs, elle, n’a été ajustée qu’une seule fois.
Aujourd’hui, l’iMac M4 est proposé dans sept coloris : bleu, violet, rose, orange, jaune, vert, argent Ces teintes correspondent à une variation des couleurs introduites avec l’iMac M1. Lors du passage au M4, Apple avait légèrement ajusté certaines nuances. En revanche, la génération M3 n’avait apporté aucune modification visuelle.
De nouvelles couleurs attendues
plus tard dans l'année
plus tard dans l’annéepourrait ainsi marquer un changement plus visible du côté esthétique, alors que le design global du produit reste inchangé depuis quatre ans.
Mais il demeure quelques zones d'ombres. En effet, Apple pourrait introduire des couleurs totalement inédites, ou simplement modifier les nuances actuelles, comme lors de la transition vers l’iMac M4. Après tout, les couleurs pêchues sont de retour avec le MacBook Neo qui promet d'être un best-seller.
Quelle puce pour le prochain iMac ?
Sur le plan technique, plusieurs scénarios sont possibles. Apple propose déjà la puce M5 dans plusieurs machines, notamment dans le nouveau MacBook Air. L’iMac pourrait donc logiquement adopter cette génération.
Mais Apple pourrait aussi décider d’attendre la puce M6 pour proposer une mise à jour plus marquée —avec l'annonce des nouveaux MacBook Pro M6. Souvenez-vous Apple avait sauté la génération M2 pour l’iMac, préférant attendre la puce suivante pour mettre à jour la machine.
Qu'en penser ?
La couleur serait-elle de retour chez Apple après une grande vague de gris ? Pourrait-elle revenir à l’esprit des modèles G3, avec des couleurs ultra pêchues —voire des petites fleurs. La question reste donc ouverte : et vous, quelles couleurs aimeriez-vous voir arriver sur l’iMac ?