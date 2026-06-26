Pourquoi Apple ne sortirait pas de puces M6 Pro et Max ?

Qu’en penser ?



Même si les informations restent encore préliminaires, la M6 pourrait représenter l’une des évolutions les plus importantes depuis l’arrivée des Apple Silicon. Entre la gravure en 2 nm, la nouvelle architecture mémoire et les optimisations dédiées à l’intelligence artificielle, Apple semble préparer une puce davantage tournée vers les usages des prochaines années que vers le simple gain de puissance brute. Reste désormais à savoir quels Mac seront réellement les premiers à en profiter et si Apple confirmera ce changement de stratégie autour des versions Pro et Max.