Pourquoi Apple ne sortirait pas de puces M6 Pro et Max ?
Par Laurence - Publié le
Les Mac M5 (mais pas que) ayant connu une belle hausse de prix hier après midi, à quo faut-il s'attendre pour la prochaine génération ? Selon Bloomberg, la firme testerait actuellement un MacBook Pro 14 pouces dotée d'une puce M6. Au-delà du simple gain de performances, cette nouvelle itération marquerait une étape importante avec l’arrivée d’une gravure en 2 nanomètres et d’une architecture largement optimisée pour l’intelligence artificielle.
La principale évolution de la M6 concernerait sa conception. Après plusieurs générations gravées en 3 nanomètres, Apple adopterait enfin le procédé N2 de TSMC, une gravure en 2 nm permettant d’intégrer davantage de transistors dans une même surface. Comme à chaque réduction de finesse de gravure, les bénéfices devraient être doubles : une hausse des performances et une baisse de la consommation énergétique.
Mais Apple ne miserait pas uniquement sur cette évolution. TSMC utiliserait également une nouvelle technologie d’assemblage baptisée WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module). Contrairement au système actuel, cette méthode rapproche physiquement les différents composants du processeur — CPU, GPU, mémoire et Neural Engine — afin d’améliorer les échanges de données et de réduire les latences.
L’intelligence artificielle occuperait une place encore plus importante avec cette nouvelle génération. Toujours d'après Bloomberg, la M6 bénéficierait d’un Neural Engine entièrement revu, accompagné d’une nouvelle architecture mémoire et d’améliorations sur les moteurs d’encodage et de décodage vidéo.
Cupertino augmenterait également la bande passante mémoire, qui passerait d’environ 153 Go/s sur la M5 à près de 200 Go/s. Une évolution qui profiterait aussi bien aux traitements IA exécutés localement qu’aux applications graphiques les plus exigeantes. Le GPU évoluerait lui aussi. Apple testerait notamment des configurations intégrant 12 cœurs graphiques, contre un maximum de 10 sur la génération M5.
Enfin, Apple modifierait son calendrier de développement. La M6 serait commercialisée seule dans un premier temps. Les déclinaisons M6 Pro et M6 Max ne seraient finalement pas prévues. Apple réserverait les versions les plus puissantes à la future génération M7, attendue en 2027. Si cette stratégie se confirme, elle constituerait une rupture avec les précédentes générations de puces Apple Silicon, qui étaient généralement déclinées rapidement en plusieurs variantes.
Le calendrier reste encore relativement flou. Apple avait présenté le MacBook Pro M5 à l’automne 2025. Une arrivée de la version M6 environ un an plus tard resterait donc cohérente avec le rythme de renouvellement habituel de la gamme. Bloomberg évoque également d’autres Mac d’entrée de gamme susceptibles d’adopter la M6, sans préciser lesquels. Les rumeurs se contredisent toutefois sur ce point.
Le Mac mini et l’iMac n’ont plus été mis à jour depuis 2024, mais plusieurs sources indiquaient récemment qu’ils devaient d’abord recevoir la puce M5 avant de passer à la M6. Le MacBook Air, renouvelé au printemps 2026, pourrait quant à lui patienter jusqu’en 2027 avant d’adopter cette nouvelle architecture.
Même si les informations restent encore préliminaires, la M6 pourrait représenter l’une des évolutions les plus importantes depuis l’arrivée des Apple Silicon. Entre la gravure en 2 nm, la nouvelle architecture mémoire et les optimisations dédiées à l’intelligence artificielle, Apple semble préparer une puce davantage tournée vers les usages des prochaines années que vers le simple gain de puissance brute. Reste désormais à savoir quels Mac seront réellement les premiers à en profiter et si Apple confirmera ce changement de stratégie autour des versions Pro et Max.
Une première puce gravée en 2 nm
La principale évolution de la M6 concernerait sa conception. Après plusieurs générations gravées en 3 nanomètres, Apple adopterait enfin le procédé N2 de TSMC, une gravure en 2 nm permettant d’intégrer davantage de transistors dans une même surface. Comme à chaque réduction de finesse de gravure, les bénéfices devraient être doubles : une hausse des performances et une baisse de la consommation énergétique.
Mais Apple ne miserait pas uniquement sur cette évolution. TSMC utiliserait également une nouvelle technologie d’assemblage baptisée WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module). Contrairement au système actuel, cette méthode rapproche physiquement les différents composants du processeur — CPU, GPU, mémoire et Neural Engine — afin d’améliorer les échanges de données et de réduire les latences.
Une puce pensée pour Apple Intelligence
L’intelligence artificielle occuperait une place encore plus importante avec cette nouvelle génération. Toujours d'après Bloomberg, la M6 bénéficierait d’un Neural Engine entièrement revu, accompagné d’une nouvelle architecture mémoire et d’améliorations sur les moteurs d’encodage et de décodage vidéo.
Cupertino augmenterait également la bande passante mémoire, qui passerait d’environ 153 Go/s sur la M5 à près de 200 Go/s. Une évolution qui profiterait aussi bien aux traitements IA exécutés localement qu’aux applications graphiques les plus exigeantes. Le GPU évoluerait lui aussi. Apple testerait notamment des configurations intégrant 12 cœurs graphiques, contre un maximum de 10 sur la génération M5.
Une stratégie qui évolue
Enfin, Apple modifierait son calendrier de développement. La M6 serait commercialisée seule dans un premier temps. Les déclinaisons M6 Pro et M6 Max ne seraient finalement pas prévues. Apple réserverait les versions les plus puissantes à la future génération M7, attendue en 2027. Si cette stratégie se confirme, elle constituerait une rupture avec les précédentes générations de puces Apple Silicon, qui étaient généralement déclinées rapidement en plusieurs variantes.
Le calendrier reste encore relativement flou. Apple avait présenté le MacBook Pro M5 à l’automne 2025. Une arrivée de la version M6 environ un an plus tard resterait donc cohérente avec le rythme de renouvellement habituel de la gamme. Bloomberg évoque également d’autres Mac d’entrée de gamme susceptibles d’adopter la M6, sans préciser lesquels. Les rumeurs se contredisent toutefois sur ce point.
Le Mac mini et l’iMac n’ont plus été mis à jour depuis 2024, mais plusieurs sources indiquaient récemment qu’ils devaient d’abord recevoir la puce M5 avant de passer à la M6. Le MacBook Air, renouvelé au printemps 2026, pourrait quant à lui patienter jusqu’en 2027 avant d’adopter cette nouvelle architecture.
Qu’en penser ?
Même si les informations restent encore préliminaires, la M6 pourrait représenter l’une des évolutions les plus importantes depuis l’arrivée des Apple Silicon. Entre la gravure en 2 nm, la nouvelle architecture mémoire et les optimisations dédiées à l’intelligence artificielle, Apple semble préparer une puce davantage tournée vers les usages des prochaines années que vers le simple gain de puissance brute. Reste désormais à savoir quels Mac seront réellement les premiers à en profiter et si Apple confirmera ce changement de stratégie autour des versions Pro et Max.