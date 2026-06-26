Où trouver désormais des Mac et des iPad au meilleur prix ?

Macbook Neo et Mac M5

Les derniers iPad

Toujours prix d'appel chez la Pomme,(256 Go sans Touch ID) est passé de 699 à 799 euros, tandis que la version 512 Go avec Touch ID s’affiche désormais à 899 euros, contre 799 euros auparavant. Sur Amazon, les prix officiels ont déjà été mis à niveau, mais il est, qui restera une excellent machine pour les petits budgets ou les étudiants.(qui est en vente à partir 1 399 euros, soit 200 euros de plus que son prix de lancement)(13 pouces) ou(15 pouces).Du côté des, la facture commence à partir de 2199 euros pour le 14 pouces et 3299 euros pour le 16 pouces (pour le fun, sachez que la version toute option de cette machine soit M5 Max 18/40 128 Go et 8 To coûte désormais la somme hallucinante de 11 364 euros !) qui débute désormais à 2 199 euros au lieu de 1 899 euros.Ainsi l'iPad de base commence à partir de 509 euros au lieu de 389 euros.L’iPad Air M4 11 pouces 128 Go passe de 670 euros à, alors que la version 13 pouces débute désormais à 969 euros.Officiellement,débute à 1 319 euros en 11 pouces 256 Go (au lieu de 1 119 euros). Le prix de l'iPad mini devient encore plus délirant : 689 euros au lieu de 559 euros (pour ce modèle, il faudra sans doute regarder du coté de l'occasion).