Où trouver désormais des Mac et des iPad au meilleur prix ?
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
Hier soir, Apple a tiré tous ses prix vers le haut : Mac, iPad, HomePod ou Vision Pro... Tim Cook l'avait annoncé, mais la pilule a du mal à passer. D'ailleurs l'action de la firme s'en est immédiatement ressentie, accusant inversement une chute de son cours. Si la hausse est d'ores et déjà applicable, il est toujours possible de trouver certaines configurations à des prix très intéressants notamment en cette période de Prime Days.
Toujours prix d'appel chez la Pomme, le MacBook Neo d’entrée de gamme (256 Go sans Touch ID) est passé de 699 à 799 euros, tandis que la version 512 Go avec Touch ID s’affiche désormais à 899 euros, contre 799 euros auparavant. Sur Amazon, les prix officiels ont déjà été mis à niveau, mais il est toujours possible d'économiser une cinquantaine d'euros pour le premier modèle, qui restera une excellent machine pour les petits budgets ou les étudiants.
On peut trouver le MacBook Air M5 (qui est en vente à partir 1 399 euros, soit 200 euros de plus que son prix de lancement) à partir de 1089 euros (13 pouces) ou 1499 euros (15 pouces).
Du côté des MacBook Pro M5, la facture commence à partir de 2199 euros pour le 14 pouces et 3299 euros pour le 16 pouces (pour le fun, sachez que la version toute option de cette machine soit M5 Max 18/40 128 Go et 8 To coûte désormais la somme hallucinante de 11 364 euros !) qui débute désormais à 2 199 euros au lieu de 1 899 euros. Mais on peut trouver moins cher chez quelques revendeurs.
Les tablettes de la Pomme sont fortement impactées. Ainsi l'iPad de base commence à partir de 509 euros au lieu de 389 euros.
L’iPad Air M4 11 pouces 128 Go passe de 670 euros à 759 euros, alors que la version 13 pouces débute désormais à 969 euros.
Officiellement, l’iPad Pro débute à 1 319 euros en 11 pouces 256 Go (au lieu de 1 119 euros). Le prix de l'iPad mini devient encore plus délirant : 689 euros au lieu de 559 euros (pour ce modèle, il faudra sans doute regarder du coté de l'occasion).
Macbook Neo et Mac M5
Toujours prix d'appel chez la Pomme, le MacBook Neo d’entrée de gamme (256 Go sans Touch ID) est passé de 699 à 799 euros, tandis que la version 512 Go avec Touch ID s’affiche désormais à 899 euros, contre 799 euros auparavant. Sur Amazon, les prix officiels ont déjà été mis à niveau, mais il est toujours possible d'économiser une cinquantaine d'euros pour le premier modèle, qui restera une excellent machine pour les petits budgets ou les étudiants.
On peut trouver le MacBook Air M5 (qui est en vente à partir 1 399 euros, soit 200 euros de plus que son prix de lancement) à partir de 1089 euros (13 pouces) ou 1499 euros (15 pouces).
Du côté des MacBook Pro M5, la facture commence à partir de 2199 euros pour le 14 pouces et 3299 euros pour le 16 pouces (pour le fun, sachez que la version toute option de cette machine soit M5 Max 18/40 128 Go et 8 To coûte désormais la somme hallucinante de 11 364 euros !) qui débute désormais à 2 199 euros au lieu de 1 899 euros. Mais on peut trouver moins cher chez quelques revendeurs.
Les derniers iPad
Les tablettes de la Pomme sont fortement impactées. Ainsi l'iPad de base commence à partir de 509 euros au lieu de 389 euros.
L’iPad Air M4 11 pouces 128 Go passe de 670 euros à 759 euros, alors que la version 13 pouces débute désormais à 969 euros.
Officiellement, l’iPad Pro débute à 1 319 euros en 11 pouces 256 Go (au lieu de 1 119 euros). Le prix de l'iPad mini devient encore plus délirant : 689 euros au lieu de 559 euros (pour ce modèle, il faudra sans doute regarder du coté de l'occasion).