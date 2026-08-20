Workbench 1.3 : Astropad améliore son application pour contrôler un Mac à distance depuis l’iPad
Par Laurence - Publié le
Lancée il y a seulement quelques mois, Workbench profite déjà d’une importante mise à jour. Astropad améliore sensiblement les performances de son application permettant de contrôler un Mac à distance depuis un iPhone ou un iPad. Au programme : streaming jusqu’à 30 % plus rapide, nouveau mode de confidentialité, surveillance automatique des connexions et plusieurs fonctions particulièrement adaptées aux Mac mini utilisés sans écran.
Astropad est surtout connue des utilisateurs de Mac pour ses solutions permettant de transformer un iPad en écran ou en tablette graphique. Avec Workbench, lancé en avril dernier, l’entreprise s’attaque à un autre usage : l’accès à distance à un Mac depuis un iPhone ou un iPad.
Le principe n’est évidemment pas nouveau, mais Astropad a notamment pensé son application pour les nouveaux usages liés à l’intelligence artificielle. Workbench peut par exemple servir à surveiller un agent IA exécutant des tâches sur un Mac distant, sans rester devant l’ordinateur.
L’application cible également les utilisateurs de Mac mini fonctionnant en mode
Avec Workbench 1.3, Astropad annonce avoir entièrement revu son système de streaming vidéo sur les Mac Apple Silicon. Selon l’éditeur, l’affichage serait désormais jusqu’à 30 % plus rapide. Un nouvel encodage capable de tenir compte du contenu affiché adapte également son traitement selon qu’il s’agit de texte ou d’images. L’objectif est d’améliorer à la fois la lisibilité des caractères et la fréquence de rafraîchissement.
Autre nouveauté particulièrement pratique sur iPad : le Picture-in-Picture. L’écran du Mac distant peut ainsi rester visible dans une petite fenêtre, et ce, pendant que l’utilisateur travaille dans une autre application. Astropad améliore également la gestion des raccourcis clavier. Certaines commandes normalement interceptées par iPadOS peuvent désormais être redirigées directement vers le Mac connecté.
La version 1.3 introduit aussi un nouveau
Trois styles sont proposés et Workbench peut également bloquer temporairement les entrées provenant du clavier et de la souris connectés au Mac. Une fonction particulièrement utile pour une machine située dans un bureau ou un espace partagé.
Astropad ajoute parallèlement
Avec cette version, Astropad a ajouté 71 corrections de bugs, touchant notamment le clavier, la synchronisation du presse-papiers ou encore la connexion aux comptes. Depuis son lancement, l’application a déjà gagné une meilleure prise en charge des souris externes, une gestion plus intelligente de la mise en veille, l’affichage du curseur de macOS ou encore la possibilité d’envoyer la commande Commande + Espace depuis un iPad. Astropad a également amélioré le chiffrement, les temps de connexion et la durée pendant laquelle une session peut rester active en arrière-plan.
Workbench 1.3 ne révolutionne pas le contrôle à distance, mais Astropad commence à proposer une solution particulièrement intéressante pour piloter un Mac mini sans écran depuis un iPad. Le gain de performances, le mode de confidentialité et surtout Watchdog répondent à un problème essentiel de ce type d’installation : pouvoir retrouver sa machine même lorsqu’aucune personne n’est physiquement présente pour intervenir. Un usage qui pourrait justement prendre de l’importance avec la multiplication des agents IA fonctionnant de manière autonome sur Mac.
CONTRÔLER SON MAC DEPUIS UN IPHONE OU UN IPAD
Astropad est surtout connue des utilisateurs de Mac pour ses solutions permettant de transformer un iPad en écran ou en tablette graphique. Avec Workbench, lancé en avril dernier, l’entreprise s’attaque à un autre usage : l’accès à distance à un Mac depuis un iPhone ou un iPad.
Le principe n’est évidemment pas nouveau, mais Astropad a notamment pensé son application pour les nouveaux usages liés à l’intelligence artificielle. Workbench peut par exemple servir à surveiller un agent IA exécutant des tâches sur un Mac distant, sans rester devant l’ordinateur.
L’application cible également les utilisateurs de Mac mini fonctionnant en mode
headless, c’est-à-dire sans écran, clavier ou souris connectés en permanence. Cette configuration devient notamment intéressante pour transformer un Mac mini en petit serveur personnel ou en machine dédiée à des traitements IA.
UN STREAMING 30 % PLUS RAPIDE
Avec Workbench 1.3, Astropad annonce avoir entièrement revu son système de streaming vidéo sur les Mac Apple Silicon. Selon l’éditeur, l’affichage serait désormais jusqu’à 30 % plus rapide. Un nouvel encodage capable de tenir compte du contenu affiché adapte également son traitement selon qu’il s’agit de texte ou d’images. L’objectif est d’améliorer à la fois la lisibilité des caractères et la fréquence de rafraîchissement.
Autre nouveauté particulièrement pratique sur iPad : le Picture-in-Picture. L’écran du Mac distant peut ainsi rester visible dans une petite fenêtre, et ce, pendant que l’utilisateur travaille dans une autre application. Astropad améliore également la gestion des raccourcis clavier. Certaines commandes normalement interceptées par iPadOS peuvent désormais être redirigées directement vers le Mac connecté.
UN ÉCRAN NOIR POUR PROTÉGER CE QUI SE PASSE SUR LE MAC
La version 1.3 introduit aussi un nouveau
Privacy Curtain. Lorsqu’une session à distance est active, l’écran physique du Mac peut être masqué ou assombri, évitant ainsi qu’une personne présente devant la machine puisse observer ce qui est effectué à distance.
Trois styles sont proposés et Workbench peut également bloquer temporairement les entrées provenant du clavier et de la souris connectés au Mac. Une fonction particulièrement utile pour une machine située dans un bureau ou un espace partagé.
Astropad ajoute parallèlement
Watchdog, un système chargé de surveiller Workbench en arrière-plan. En cas de plantage, de déconnexion ou si l’application cesse de répondre, celle-ci peut être automatiquement relancée. Là encore, l’intérêt est évident lorsqu’il s’agit d’accéder à un Mac laissé sans surveillance.
71 CORRECTIFS POUR CETTE VERSION
Avec cette version, Astropad a ajouté 71 corrections de bugs, touchant notamment le clavier, la synchronisation du presse-papiers ou encore la connexion aux comptes. Depuis son lancement, l’application a déjà gagné une meilleure prise en charge des souris externes, une gestion plus intelligente de la mise en veille, l’affichage du curseur de macOS ou encore la possibilité d’envoyer la commande Commande + Espace depuis un iPad. Astropad a également amélioré le chiffrement, les temps de connexion et la durée pendant laquelle une session peut rester active en arrière-plan.
Qu’en penser ?
Workbench 1.3 ne révolutionne pas le contrôle à distance, mais Astropad commence à proposer une solution particulièrement intéressante pour piloter un Mac mini sans écran depuis un iPad. Le gain de performances, le mode de confidentialité et surtout Watchdog répondent à un problème essentiel de ce type d’installation : pouvoir retrouver sa machine même lorsqu’aucune personne n’est physiquement présente pour intervenir. Un usage qui pourrait justement prendre de l’importance avec la multiplication des agents IA fonctionnant de manière autonome sur Mac.