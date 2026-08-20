Workbench 1.3 : Astropad améliore son application pour contrôler un Mac à distance depuis l’iPad

CONTRÔLER SON MAC DEPUIS UN IPHONE OU UN IPAD

headless

UN STREAMING 30 % PLUS RAPIDE

UN ÉCRAN NOIR POUR PROTÉGER CE QUI SE PASSE SUR LE MAC

Privacy Curtain

Watchdog

71 CORRECTIFS POUR CETTE VERSION

Qu’en penser ?



Workbench 1.3 ne révolutionne pas le contrôle à distance, mais Astropad commence à proposer une solution particulièrement intéressante pour piloter un Mac mini sans écran depuis un iPad. Le gain de performances, le mode de confidentialité et surtout Watchdog répondent à un problème essentiel de ce type d’installation : pouvoir retrouver sa machine même lorsqu’aucune personne n’est physiquement présente pour intervenir. Un usage qui pourrait justement prendre de l’importance avec la multiplication des agents IA fonctionnant de manière autonome sur Mac.

Avec Workbench, lancé en avril dernier, l’entreprise s’attaque à un autre usage : l’accès à distance à un Mac depuis un iPhone ou un iPad.Le principe n’est évidemment pas nouveau, mais. Workbench peut par exemple servir à surveiller un agent IA exécutant des tâches sur un Mac distant, sans rester devant l’ordinateur.L’application cible également les utilisateurs de Mac mini fonctionnant en mode, c’est-à-dire sans écran, clavier ou souris connectés en permanence. Cette configuration devient notamment intéressante pourAvec Workbench 1.3,. Selon l’éditeur, l’affichage serait désormais jusqu’à 30 % plus rapide. Un nouvel encodage capable de tenir compte du contenu affiché adapte également son traitement selon qu’il s’agit de texte ou d’images. L’objectif est d’améliorer à la fois la lisibilité des caractères et la fréquence de rafraîchissement.. L’écran du Mac distant peut ainsi rester, et ce, pendant que l’utilisateur travaille dans une autre application. Astropad améliore également. Certaines commandes normalement interceptées par iPadOS peuvent désormais être redirigées directement vers le Mac connecté.Lorsqu’une session à distance est active, l’écran physique du Mac peut êtreou, évitant ainsi qu’une personne présente devant la machine puisse observer ce qui est effectué à distance.et Workbench peut également bloquer temporairement les entrées provenant du clavier et de la souris connectés au Mac. Une fonction particulièrement utile pour une machine située dans un bureau ou un espace partagé.En cas de plantage, de déconnexion ou si l’application cesse de répondre, celle-ci peut être automatiquement relancée. Là encore, l’intérêt est évident lorsqu’il s’agit d’accéder à un Mac laissé sans surveillance.Avec cette version,, touchant notamment le clavier, la synchronisation du presse-papiers ou encore la connexion aux comptes. Depuis son lancement, l’application a déjà gagné une meilleure prise en charge des souris externes, une gestion plus intelligente de la mise en veille, l’affichage du curseur de macOS ou encore la possibilité d’envoyer la commande Commande + Espace depuis un iPad., les temps de connexion et la durée pendant laquelle une session peut rester active en arrière-plan.