Mac mini M6 : les précommandes sont ouvertes sur Amazon à partir de 1 049 €
Par Laurence - Publié le - Bon Plan
Présenté en début de semaine, le nouveau Mac mini (M6 et M5 Pro) commence à arriver chez les revendeurs français. Amazon vient d’ouvrir les précommandes des principales configurations, aux mêmes tarifs que l’Apple Store. Il faudra en revanche patienter jusqu’au 22 septembre pour recevoir la nouvelle petite machine d’Apple.
Quelques jours après l’ouverture des commandes sur l’Apple Store, c’est au tour d’Amazon de proposer le nouveau Mac mini M6 en précommande. Pour le moment, Amazon s’aligne exactement sur les prix officiels d’Apple, et toutes les principales configurations semblent disponibles à la commande.
La gamme débute ainsi à 1 049 euros pour le Mac mini M6 256Go/16Go. Il faut compter 1 269 euros pour la version 512Go/16Go et 1 489 euros pour la configuration 512Go/24Go.
Le Mac mini équipé de la puce M5 Pro 512Go/24Go est également disponible en précommande à 1 999 euros. Soit au total quatre nouvelles configurations.
Les précommandes sont donc ouvertes, mais il faudra encore patienter quelques semaines : la commercialisation du nouveau Mac mini est prévue pour le 22 septembre. Amazon affiche actuellement les différentes configurations en précommande, tandis qu’Apple semble également disposer de stocks pour le lancement.
La disponibilité chez les revendeurs pourrait néanmoins être intéressante à surveiller dans les prochaines semaines. Les Mac bénéficient régulièrement de premières remises assez rapidement après leur lancement et, à 1 049 euros minimum, quelques dizaines d’euros de réduction seraient déjà les bienvenus.
Le principal changement se trouve évidemment à l’intérieur. Le Mac mini est le premier Mac à profiter de la nouvelle puce M6, et surtout de la gravure en 2 nm de TSMC. Apple promet des progrès au niveau du CPU et du GPU, mais met également l’accent sur les performances liées à l’intelligence artificielle.
La connectique évolue elle aussi, même si le design compact introduit avec le Mac mini M4 est conservé. Le nouveau modèle profite notamment du Wi-Fi 7, du Bluetooth 6 et d’un Ethernet 2,5 Gb/s de série. Apple conserve toutefois 16 Go de mémoire et seulement 256 Go de SSD sur le modèle de base, un choix un peu chiche si on veut faire tourner de l'IA compte tenu du nouveau positionnement tarifaire.
Les configurations peuvent monter beaucoup plus haut (les prix aussi) sur l’Apple Store, jusqu’à 48 Go de mémoire et 8 To de stockage. Car c’est bien le tarif qui constitue probablement le principal changement de cette génération. Le Mac mini M6 franchit désormais la barre symbolique des 1 000 euros, avec un ticket d’entrée fixé à 1 049 euros en France. Le contraste est assez spectaculaire avec le Mac mini M4, dont la configuration 16/256 Go se trouvait encore à 699 euros chez Amazon...
Le Mac mini M6 apporte une puce particulièrement intéressante et une connectivité modernisée, mais son nouveau tarif change clairement la philosophie de la machine. À 1 049 euros avec seulement 256 Go de stockage, il n’est plus vraiment le petit Mac particulièrement accessible que représentait encore le M4 à son lancement. En attendant les premiers tests et surtout les premières promotions, le Mac mini M4 à 699 euros conserve donc de très sérieux arguments.
LE MAC MINI M6 ARRIVE CHEZ LES REVENDEURS
Quelques jours après l’ouverture des commandes sur l’Apple Store, c’est au tour d’Amazon de proposer le nouveau Mac mini M6 en précommande. Pour le moment, Amazon s’aligne exactement sur les prix officiels d’Apple, et toutes les principales configurations semblent disponibles à la commande.
La gamme débute ainsi à 1 049 euros pour le Mac mini M6 256Go/16Go. Il faut compter 1 269 euros pour la version 512Go/16Go et 1 489 euros pour la configuration 512Go/24Go.
Le Mac mini équipé de la puce M5 Pro 512Go/24Go est également disponible en précommande à 1 999 euros. Soit au total quatre nouvelles configurations.
PREMIÈRES LIVRAISONS LE 22 SEPTEMBRE
Les précommandes sont donc ouvertes, mais il faudra encore patienter quelques semaines : la commercialisation du nouveau Mac mini est prévue pour le 22 septembre. Amazon affiche actuellement les différentes configurations en précommande, tandis qu’Apple semble également disposer de stocks pour le lancement.
La disponibilité chez les revendeurs pourrait néanmoins être intéressante à surveiller dans les prochaines semaines. Les Mac bénéficient régulièrement de premières remises assez rapidement après leur lancement et, à 1 049 euros minimum, quelques dizaines d’euros de réduction seraient déjà les bienvenus.
QUOI DE NEUF ?
Le principal changement se trouve évidemment à l’intérieur. Le Mac mini est le premier Mac à profiter de la nouvelle puce M6, et surtout de la gravure en 2 nm de TSMC. Apple promet des progrès au niveau du CPU et du GPU, mais met également l’accent sur les performances liées à l’intelligence artificielle.
La connectique évolue elle aussi, même si le design compact introduit avec le Mac mini M4 est conservé. Le nouveau modèle profite notamment du Wi-Fi 7, du Bluetooth 6 et d’un Ethernet 2,5 Gb/s de série. Apple conserve toutefois 16 Go de mémoire et seulement 256 Go de SSD sur le modèle de base, un choix un peu chiche si on veut faire tourner de l'IA compte tenu du nouveau positionnement tarifaire.
Les configurations peuvent monter beaucoup plus haut (les prix aussi) sur l’Apple Store, jusqu’à 48 Go de mémoire et 8 To de stockage. Car c’est bien le tarif qui constitue probablement le principal changement de cette génération. Le Mac mini M6 franchit désormais la barre symbolique des 1 000 euros, avec un ticket d’entrée fixé à 1 049 euros en France. Le contraste est assez spectaculaire avec le Mac mini M4, dont la configuration 16/256 Go se trouvait encore à 699 euros chez Amazon...
QU’EN PENSER ?
Le Mac mini M6 apporte une puce particulièrement intéressante et une connectivité modernisée, mais son nouveau tarif change clairement la philosophie de la machine. À 1 049 euros avec seulement 256 Go de stockage, il n’est plus vraiment le petit Mac particulièrement accessible que représentait encore le M4 à son lancement. En attendant les premiers tests et surtout les premières promotions, le Mac mini M4 à 699 euros conserve donc de très sérieux arguments.