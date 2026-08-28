Mac mini M6 : les précommandes sont ouvertes sur Amazon à partir de 1 049 €

QU’EN PENSER ?



Le Mac mini M6 apporte une puce particulièrement intéressante et une connectivité modernisée, mais son nouveau tarif change clairement la philosophie de la machine. À 1 049 euros avec seulement 256 Go de stockage, il n’est plus vraiment le petit Mac particulièrement accessible que représentait encore le M4 à son lancement. En attendant les premiers tests et surtout les premières promotions, le Mac mini M4 à 699 euros conserve donc de très sérieux arguments.