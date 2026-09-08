Mémoire vive : la hausse des prix ralentit, parce que plus personne ne peut payer
Par Vincent Lautier - Publié le
Les prix contractuels de la DRAM ne devraient grimper que de 13 à 18 % au troisième trimestre, d'après TrendForce, après un premier semestre où ils ont à peu près triplé. Ce n'est pas l'offre qui revient, ce sont les fabricants de PC et de smartphones qui ne peuvent plus absorber la facture.
Le marché de la DRAM seule a pesé 154,73 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit près de 60 % de plus que le trimestre précédent, un record pour le secteur. Les stocks des fabricants sont au plus bas de leur histoire, et les volumes livrés ne progressent que doucement, ce qui veut dire que la hausse vient presque entièrement du prix de chaque puce. TrendForce prévoit quand même une progression de 13 à 18 % pour le trimestre en cours, jusqu'à 20 % pour la mémoire de PC, et 10 à 15 % pour la NAND. Dans n'importe quelle autre année, on parlerait d'une flambée. Cette fois, le cabinet décrit un ralentissement.
La raison tient en une phrase du rapport, la capacité limitée des clients PC et smartphone à absorber de nouvelles hausses. Les entreprises repoussent le renouvellement de leurs parcs et n'achètent une machine que quand elle tombe en panne, alors que la fin de Windows 10 avait dopé les ventes l'an dernier, bien plus que l'argument de l'IA. En Europe, le cabinet Context s'attend sur un an à une chute de 6 % des livraisons de portables ce trimestre puis de 20 % au suivant, et pour les PC de bureau la baisse atteindrait 20 % puis 30 %. Autrement dit, la demande se contracte, et on imagine mal les fabricants de mémoire continuer à monter les prix face à des clients qui n'achètent plus.
Le partage se fait sans surprise. Samsung récolte les fruits de son passage anticipé à la production de masse de la HBM4, la mémoire empilée des accélérateurs d'IA, SK hynix est celui des trois grands dont la HBM pèse le plus lourd dans les volumes produits, et Micron réserve ses meilleures lignes à la DRAM pour serveurs, plus rentable.
On a fini par lire un ralentissement de la hausse comme une bonne nouvelle, et ça en dit long sur l'année écoulée. Samsung prévient que la pénurie va s'aggraver en 2027 et tenir jusqu'en 2028, donc personne chez les fabricants ne prévoit de baisser ses tarifs. Si les prix redescendent un jour, on parie que ce sera la bulle de l'IA qui se dégonfle, pas les usines qui rattrapent la demande.
Un trimestre record, encore
Le marché de la DRAM seule a pesé 154,73 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit près de 60 % de plus que le trimestre précédent, un record pour le secteur. Les stocks des fabricants sont au plus bas de leur histoire, et les volumes livrés ne progressent que doucement, ce qui veut dire que la hausse vient presque entièrement du prix de chaque puce. TrendForce prévoit quand même une progression de 13 à 18 % pour le trimestre en cours, jusqu'à 20 % pour la mémoire de PC, et 10 à 15 % pour la NAND. Dans n'importe quelle autre année, on parlerait d'une flambée. Cette fois, le cabinet décrit un ralentissement.
Les acheteurs jettent l'éponge
La raison tient en une phrase du rapport, la capacité limitée des clients PC et smartphone à absorber de nouvelles hausses. Les entreprises repoussent le renouvellement de leurs parcs et n'achètent une machine que quand elle tombe en panne, alors que la fin de Windows 10 avait dopé les ventes l'an dernier, bien plus que l'argument de l'IA. En Europe, le cabinet Context s'attend sur un an à une chute de 6 % des livraisons de portables ce trimestre puis de 20 % au suivant, et pour les PC de bureau la baisse atteindrait 20 % puis 30 %. Autrement dit, la demande se contracte, et on imagine mal les fabricants de mémoire continuer à monter les prix face à des clients qui n'achètent plus.
Tout le monde ne se bat pas pour vos barrettes
Le partage se fait sans surprise. Samsung récolte les fruits de son passage anticipé à la production de masse de la HBM4, la mémoire empilée des accélérateurs d'IA, SK hynix est celui des trois grands dont la HBM pèse le plus lourd dans les volumes produits, et Micron réserve ses meilleures lignes à la DRAM pour serveurs, plus rentable.
On en dit quoi ?
On a fini par lire un ralentissement de la hausse comme une bonne nouvelle, et ça en dit long sur l'année écoulée. Samsung prévient que la pénurie va s'aggraver en 2027 et tenir jusqu'en 2028, donc personne chez les fabricants ne prévoit de baisser ses tarifs. Si les prix redescendent un jour, on parie que ce sera la bulle de l'IA qui se dégonfle, pas les usines qui rattrapent la demande.