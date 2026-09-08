Mémoire vive : la hausse des prix ralentit, parce que plus personne ne peut payer

On en dit quoi ?



On a fini par lire un ralentissement de la hausse comme une bonne nouvelle, et ça en dit long sur l'année écoulée. Samsung prévient que la pénurie va s'aggraver en 2027 et tenir jusqu'en 2028, donc personne chez les fabricants ne prévoit de baisser ses tarifs. Si les prix redescendent un jour, on parie que ce sera la bulle de l'IA qui se dégonfle, pas les usines qui rattrapent la demande.