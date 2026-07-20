La pénurie de RAM sera là jusqu'en 2030
Par Vincent Lautier - Publié le
Voir un fabricant reconnaître que ses propres produits coûtent trop cher, c'est plutôt rare. Chey Tae-won, le patron du géant coréen SK Group, maison mère de SK Hynix, a admis que les prix de la mémoire vive étaient devenus anormalement élevés. Sauf que la pénurie qui les fait flamber devrait durer jusqu'en 2030, et c'est vous qui réglez la note sur vos machines.
Lors d'un forum professionnel, Chey Tae-won a lâché que les tarifs de la mémoire étaient anormaux et que l'industrie devait produire davantage pour les faire redescendre. SK Hynix est l'un des trois grands du secteur avec Samsung et Micron, autant dire que sa parole compte. Le groupe étudie d'ailleurs la construction d'une usine de mémoire aux États-Unis, en passant au crible différents sites selon la vitesse de mise en route, la puissance électrique et l'accès à l'eau disponibles. En attendant, les prix de la DRAM ont grimpé d'environ 50 pour cent depuis le début de l'année, après un bond de 80 à 90 pour cent d'un trimestre à l'autre fin 2025, et la production est quasiment déjà vendue pour toute l'année.
La raison de cette flambée tient en deux lettres, l'IA. Les clients ont réclamé à SK Hynix entre 60 et 100 pour cent de mémoire dédiée à l'intelligence artificielle en plus pour 2027 par rapport à cette année, et ce secteur pèse désormais plus de la moitié de la consommation mondiale de puces. Les trois fabricants consacrent maintenant plus de 80 pour cent de leurs capacités les plus avancées aux serveurs d'IA, sachant que la mémoire ultra-rapide qu'ils réclament, la fameuse HBM, dévore à elle seule près de trois fois plus de galettes de silicium qu'une puce classique. Il reste donc de moins en moins de place pour nos ordinateurs et nos téléphones.
C'est justement ce que Chey Tae-won appelle la chipflation. Les entreprises d'IA encaissent sans broncher la hausse du prix des composants, alors que les fabricants de PC et de smartphones, eux, n'ont pas d'autre choix que de la répercuter sur l'étiquette finale. Apple a déjà relevé le tarif de ses Mac et de ses iPad en invoquant le coût de la mémoire et du stockage, et ce n'est probablement qu'un début. Le patron de SK prévient d'ailleurs que 2027 sera la pire année, avec une demande qui restera supérieure à l'offre même au-delà de 2030.
Entendre un fournisseur admettre que ses prix sont anormaux a quelque chose de rafraîchissant, mais ça ne change rien à court terme. Une usine américaine met des années à sortir de terre, la pénurie court jusqu'en 2030, et pendant ce temps c'est le client final qui trinque à chaque nouvelle machine. La mémoire pas chère, on peut lui dire au revoir pour un bon moment.
Un aveu rare
Lors d'un forum professionnel, Chey Tae-won a lâché que les tarifs de la mémoire étaient anormaux et que l'industrie devait produire davantage pour les faire redescendre. SK Hynix est l'un des trois grands du secteur avec Samsung et Micron, autant dire que sa parole compte. Le groupe étudie d'ailleurs la construction d'une usine de mémoire aux États-Unis, en passant au crible différents sites selon la vitesse de mise en route, la puissance électrique et l'accès à l'eau disponibles. En attendant, les prix de la DRAM ont grimpé d'environ 50 pour cent depuis le début de l'année, après un bond de 80 à 90 pour cent d'un trimestre à l'autre fin 2025, et la production est quasiment déjà vendue pour toute l'année.
L'intelligence artificielle aspire toute la mémoire
La raison de cette flambée tient en deux lettres, l'IA. Les clients ont réclamé à SK Hynix entre 60 et 100 pour cent de mémoire dédiée à l'intelligence artificielle en plus pour 2027 par rapport à cette année, et ce secteur pèse désormais plus de la moitié de la consommation mondiale de puces. Les trois fabricants consacrent maintenant plus de 80 pour cent de leurs capacités les plus avancées aux serveurs d'IA, sachant que la mémoire ultra-rapide qu'ils réclament, la fameuse HBM, dévore à elle seule près de trois fois plus de galettes de silicium qu'une puce classique. Il reste donc de moins en moins de place pour nos ordinateurs et nos téléphones.
La chipflation qui vous arrive dessus
C'est justement ce que Chey Tae-won appelle la chipflation. Les entreprises d'IA encaissent sans broncher la hausse du prix des composants, alors que les fabricants de PC et de smartphones, eux, n'ont pas d'autre choix que de la répercuter sur l'étiquette finale. Apple a déjà relevé le tarif de ses Mac et de ses iPad en invoquant le coût de la mémoire et du stockage, et ce n'est probablement qu'un début. Le patron de SK prévient d'ailleurs que 2027 sera la pire année, avec une demande qui restera supérieure à l'offre même au-delà de 2030.
On en dit quoi ?
Entendre un fournisseur admettre que ses prix sont anormaux a quelque chose de rafraîchissant, mais ça ne change rien à court terme. Une usine américaine met des années à sortir de terre, la pénurie court jusqu'en 2030, et pendant ce temps c'est le client final qui trinque à chaque nouvelle machine. La mémoire pas chère, on peut lui dire au revoir pour un bon moment.