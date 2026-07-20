La pénurie de RAM sera là jusqu'en 2030

On en dit quoi ?



Entendre un fournisseur admettre que ses prix sont anormaux a quelque chose de rafraîchissant, mais ça ne change rien à court terme. Une usine américaine met des années à sortir de terre, la pénurie court jusqu'en 2030, et pendant ce temps c'est le client final qui trinque à chaque nouvelle machine. La mémoire pas chère, on peut lui dire au revoir pour un bon moment.