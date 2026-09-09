Adobe transforme Acrobat en assistant IA capable de créer des présentations et même des podcasts

DES PDF TRANSFORMÉS EN PODCASTS

UNE IA QUI VA FOUILLER DANS LES DOCUMENTS DE L’ENTREPRISE

CRÉER UNE PRÉSENTATION À PARTIR D’UN PDF

UN TUTEUR IA POUR LES ÉTUDIANTS

QU’EN PENSER ?



Avec ces nouveautés, Adobe cherche clairement à transformer Acrobat en véritable espace de travail autour des documents, plutôt qu’en simple lecteur et éditeur de PDF. La génération de podcasts ou de présentations n’est pas forcément indispensable à tout le monde, mais peut devenir intéressante face à des dossiers particulièrement longs.



Knowledge Base et Analyzer montrent surtout que la bataille de l’IA se déplace désormais vers les données déjà présentes dans les entreprises. Et sur ce terrain, Adobe dispose d’un avantage évident : des milliards de PDF et documents passent déjà par ses outils chaque année.

Adobe veut surtout s’attaquer à un problème assez courant :Acrobat peut désormais analyser un ou plusieurs fichiers et les convertir en rapports interactifs ou diapositives récapitulatives, avec graphiques, images et système de navigation. L’IA commence parles documents et peut demander desà l’utilisateur avant de générer son résultat.Plus original, Acrobat peut également. Il suffit de charger un fichier ou de fournir une URL dans PDF Space pour obtenir une version audio résumant son contenu. Plusieurs rapports peuvent être regroupés dans un même podcast. Adobe indique par ailleurs étendre certaines fonctions d’Acrobat à, avec l’idée de rendre ses outils accessibles depuis davantage de plateformes.Pour les entreprises,: PDF, documents Microsoft Office, pages web ou e-mails. Laavec SharePoint et Google Drive permet de maintenir ces informations à jour. Un salarié peut ensuite poser une question en langage naturel plutôt que rechercher manuellement l’information dans des dizaines de fichiers.Un autre outil baptisé Analyzer s’adresse tout particulièrement aux entreprises qui manipulent des volumes beaucoup plus importants. Il peut extraire des informations (totalement non structurées) provenant de milliers de documents et les organiser. Adobe cite par exempleafin d’identifier automatiquement leurs dates de renouvellement ou obligations spécifiques.. Avec les nouvelles fonctions Styliser, un document existant peut être transformé en CV, facture, rapport ou présentation. L’utilisateur importe son fichier, sélectionne l’un des modèles proposés par Adobe Express et: les documents des clients ne sont pas utilisés pour entraîner ses modèles d’IA générative et les réponses peuvent renvoyer directement vers leurs sources afin d’en vérifier le contenu.. Le service peut, tandis qu’unrépond aux questions en fournissant des références vers les sources.Il devient également possible de(ça c'est plutôt pratique pour assimiler les cours) ou de demander à l’IA d’analyser un CV pour préparer un entretien. Student Spaces est disponible sur le web et dans Acrobat Reader sur Android, pour l’instant en anglais.