Adobe transforme Acrobat en assistant IA capable de créer des présentations et même des podcasts
Par Laurence - Publié le
Adobe continue d’intégrer l’intelligence artificielle dans Acrobat avec une série de nouveautés destinées à aller bien au-delà de la simple lecture des PDF. Son nouvel agent de productivité peut désormais transformer de longs documents en présentations, rapports interactifs ou même podcasts, mais aussi aller chercher des informations dans les documents d’une entreprise.
Adobe veut surtout s’attaquer à un problème assez courant : comment extraire rapidement et fidèlement l’essentiel d’un document de plusieurs dizaines de pages ? Acrobat peut désormais analyser un ou plusieurs fichiers et les convertir en rapports interactifs ou diapositives récapitulatives, avec graphiques, images et système de navigation. L’IA commence par analyser les documents et peut demander des précisions à l’utilisateur avant de générer son résultat.
Plus original, Acrobat peut également transformer les documents en podcasts personnels et résumés audio. Il suffit de charger un fichier ou de fournir une URL dans PDF Space pour obtenir une version audio résumant son contenu. Plusieurs rapports peuvent être regroupés dans un même podcast. Adobe indique par ailleurs étendre certaines fonctions d’Acrobat à ChatGPT, Claude, WhatsApp, Edge et Chrome, avec l’idée de rendre ses outils accessibles depuis davantage de plateformes.
Pour les entreprises, Adobe lance également Knowledge Base, une base de connaissances capable d’interroger différentes sources internes : PDF, documents Microsoft Office, pages web ou e-mails. La synchronisation avec SharePoint et Google Drive permet de maintenir ces informations à jour. Un salarié peut ensuite poser une question en langage naturel plutôt que rechercher manuellement l’information dans des dizaines de fichiers.
Un autre outil baptisé Analyzer s’adresse tout particulièrement aux entreprises qui manipulent des volumes beaucoup plus importants. Il peut extraire des informations (totalement non structurées) provenant de milliers de documents et les organiser. Adobe cite par exemple l’analyse de contrats afin d’identifier automatiquement leurs dates de renouvellement ou obligations spécifiques.
Acrobat s’attaque également à la création en tant que telle. Avec les nouvelles fonctions Styliser, un document existant peut être transformé en CV, facture, rapport ou présentation. L’utilisateur importe son fichier, sélectionne l’un des modèles proposés par Adobe Express et l’IA réorganise automatiquement les informations tout en conservant le contenu d’origine.
Adobe insiste également sur la confidentialité : les documents des clients ne sont pas utilisés pour entraîner ses modèles d’IA générative et les réponses peuvent renvoyer directement vers leurs sources afin d’en vérifier le contenu.
Les étudiants ne sont pas oubliés avec la disponibilité générale de Student Spaces. Le service peut créer des fiches, questionnaires et guides d’étude à partir de documents, tandis qu’un tuteur IA répond aux questions en fournissant des références vers les sources.
Il devient également possible de numériser des notes manuscrites pour les transformer en fiches de révision (ça c'est plutôt pratique pour assimiler les cours) ou de demander à l’IA d’analyser un CV pour préparer un entretien. Student Spaces est disponible sur le web et dans Acrobat Reader sur Android, pour l’instant en anglais.
Avec ces nouveautés, Adobe cherche clairement à transformer Acrobat en véritable espace de travail autour des documents, plutôt qu’en simple lecteur et éditeur de PDF. La génération de podcasts ou de présentations n’est pas forcément indispensable à tout le monde, mais peut devenir intéressante face à des dossiers particulièrement longs.
Knowledge Base et Analyzer montrent surtout que la bataille de l’IA se déplace désormais vers les données déjà présentes dans les entreprises. Et sur ce terrain, Adobe dispose d’un avantage évident : des milliards de PDF et documents passent déjà par ses outils chaque année.
DES PDF TRANSFORMÉS EN PODCASTS
Adobe veut surtout s’attaquer à un problème assez courant : comment extraire rapidement et fidèlement l’essentiel d’un document de plusieurs dizaines de pages ? Acrobat peut désormais analyser un ou plusieurs fichiers et les convertir en rapports interactifs ou diapositives récapitulatives, avec graphiques, images et système de navigation. L’IA commence par analyser les documents et peut demander des précisions à l’utilisateur avant de générer son résultat.
Plus original, Acrobat peut également transformer les documents en podcasts personnels et résumés audio. Il suffit de charger un fichier ou de fournir une URL dans PDF Space pour obtenir une version audio résumant son contenu. Plusieurs rapports peuvent être regroupés dans un même podcast. Adobe indique par ailleurs étendre certaines fonctions d’Acrobat à ChatGPT, Claude, WhatsApp, Edge et Chrome, avec l’idée de rendre ses outils accessibles depuis davantage de plateformes.
UNE IA QUI VA FOUILLER DANS LES DOCUMENTS DE L’ENTREPRISE
Pour les entreprises, Adobe lance également Knowledge Base, une base de connaissances capable d’interroger différentes sources internes : PDF, documents Microsoft Office, pages web ou e-mails. La synchronisation avec SharePoint et Google Drive permet de maintenir ces informations à jour. Un salarié peut ensuite poser une question en langage naturel plutôt que rechercher manuellement l’information dans des dizaines de fichiers.
Un autre outil baptisé Analyzer s’adresse tout particulièrement aux entreprises qui manipulent des volumes beaucoup plus importants. Il peut extraire des informations (totalement non structurées) provenant de milliers de documents et les organiser. Adobe cite par exemple l’analyse de contrats afin d’identifier automatiquement leurs dates de renouvellement ou obligations spécifiques.
CRÉER UNE PRÉSENTATION À PARTIR D’UN PDF
Acrobat s’attaque également à la création en tant que telle. Avec les nouvelles fonctions Styliser, un document existant peut être transformé en CV, facture, rapport ou présentation. L’utilisateur importe son fichier, sélectionne l’un des modèles proposés par Adobe Express et l’IA réorganise automatiquement les informations tout en conservant le contenu d’origine.
Adobe insiste également sur la confidentialité : les documents des clients ne sont pas utilisés pour entraîner ses modèles d’IA générative et les réponses peuvent renvoyer directement vers leurs sources afin d’en vérifier le contenu.
UN TUTEUR IA POUR LES ÉTUDIANTS
Les étudiants ne sont pas oubliés avec la disponibilité générale de Student Spaces. Le service peut créer des fiches, questionnaires et guides d’étude à partir de documents, tandis qu’un tuteur IA répond aux questions en fournissant des références vers les sources.
Il devient également possible de numériser des notes manuscrites pour les transformer en fiches de révision (ça c'est plutôt pratique pour assimiler les cours) ou de demander à l’IA d’analyser un CV pour préparer un entretien. Student Spaces est disponible sur le web et dans Acrobat Reader sur Android, pour l’instant en anglais.
QU’EN PENSER ?
Avec ces nouveautés, Adobe cherche clairement à transformer Acrobat en véritable espace de travail autour des documents, plutôt qu’en simple lecteur et éditeur de PDF. La génération de podcasts ou de présentations n’est pas forcément indispensable à tout le monde, mais peut devenir intéressante face à des dossiers particulièrement longs.
Knowledge Base et Analyzer montrent surtout que la bataille de l’IA se déplace désormais vers les données déjà présentes dans les entreprises. Et sur ce terrain, Adobe dispose d’un avantage évident : des milliards de PDF et documents passent déjà par ses outils chaque année.