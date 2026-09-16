Vous avez cet iMac ? Apple ne garantit plus sa réparation
Par Laurence - Publié le
Apple continue progressivement de tourner la page des Mac Intel, en ajoutant l’iMac Retina 4K de 21,5 pouces commercialisé en 2019 à sa liste des produits vintage.
Apple a donc mis à jour sa fameuse liste. Pour rappel, le terme vintage répond à une définition bien précise et automatique. Un appareil entre dans cette catégorie lorsque la firme a cessé de le distribuer depuis plus de cinq ans mais moins de sept ans.
Cela ne signifie pas pour autant qu’Apple refuse immédiatement toute intervention. Les Apple Store et centres de services agréés peuvent toujours effectuer certaines réparations, mais uniquement lorsque les pièces nécessaires sont encore disponibles. Il n’existe donc plus de garantie de pouvoir faire réparer la machine.
Après plus de sept ans sans commercialisation, un produit peut ensuite passer dans la catégorie obsolète. La Pomme cesse alors généralement de proposer des réparations matérielles et les centres agréés ne peuvent plus commander les composants nécessaires.
L’iMac concerné avait été lancé en 2019 et conservait encore le design en aluminium utilisé par Apple depuis plusieurs générations, bien loin des couleurs et des lignes beaucoup plus fines introduites deux ans plus tard avec l’iMac M1 de 2021.
Il était équipé d’un écran Retina 4K de 21,5 pouces. Dans sa configuration d’entrée de gamme, Apple proposait un processeur Intel Core i3, 8 Go de mémoire vive et un disque dur de 1 To. Son prix débutait à 1 299 dollars aux États-Unis.
La machine appartient ainsi à une génération assez particulière dans l’histoire du Mac. Elle est arrivée seulement un an avant le début de la transition vers Apple Silicon, annoncée en 2020, et deux ans avant que l’iMac ne passe à la puce M1 et ne profite d’un changement complet de design.
L’iMac 21,5 pouces n’est d’ailleurs pas le premier modèle de la gamme 2019 à rejoindre cette liste. L’iMac 27 pouces commercialisé la même année avait déjà été classé vintage en juillet 2025.
Cette différence peut sembler étonnante puisque les deux machines avaient été présentées simultanément. Elle s’explique simplement par la durée de leur commercialisation.
Apple a continué à vendre le modèle 21,5 pouces plus longtemps que son grand frère. Or le compteur utilisé pour déterminer le statut vintage ne démarre pas à la présentation d’un produit, mais lorsque Apple cesse de le distribuer officiellement.
Le passage de cet iMac dans la catégorie vintage constitue surtout un nouveau symbole de la disparition progressive des Mac Intel du catalogue historique d’Apple. Un ordinateur lancé il y a seulement sept ans commence désormais à sortir du circuit classique des réparations officielles.
Cela ne condamne évidemment pas les exemplaires encore en circulation, qui pourront continuer à fonctionner et éventuellement être réparés par des professionnels indépendants. Mais pour ceux qui souhaitent absolument passer par le SAV officiel, le message est assez clair : mieux vaut désormais éviter de trop attendre.
L’IMAC 4K DE 2019 DEVIENT VINTAGE
Apple a donc mis à jour sa fameuse liste. Pour rappel, le terme vintage répond à une définition bien précise et automatique. Un appareil entre dans cette catégorie lorsque la firme a cessé de le distribuer depuis plus de cinq ans mais moins de sept ans.
Cela ne signifie pas pour autant qu’Apple refuse immédiatement toute intervention. Les Apple Store et centres de services agréés peuvent toujours effectuer certaines réparations, mais uniquement lorsque les pièces nécessaires sont encore disponibles. Il n’existe donc plus de garantie de pouvoir faire réparer la machine.
Après plus de sept ans sans commercialisation, un produit peut ensuite passer dans la catégorie obsolète. La Pomme cesse alors généralement de proposer des réparations matérielles et les centres agréés ne peuvent plus commander les composants nécessaires.
UN DES DERNIERS IMAC INTEL
L’iMac concerné avait été lancé en 2019 et conservait encore le design en aluminium utilisé par Apple depuis plusieurs générations, bien loin des couleurs et des lignes beaucoup plus fines introduites deux ans plus tard avec l’iMac M1 de 2021.
Il était équipé d’un écran Retina 4K de 21,5 pouces. Dans sa configuration d’entrée de gamme, Apple proposait un processeur Intel Core i3, 8 Go de mémoire vive et un disque dur de 1 To. Son prix débutait à 1 299 dollars aux États-Unis.
La machine appartient ainsi à une génération assez particulière dans l’histoire du Mac. Elle est arrivée seulement un an avant le début de la transition vers Apple Silicon, annoncée en 2020, et deux ans avant que l’iMac ne passe à la puce M1 et ne profite d’un changement complet de design.
POURQUOI LE MODÈLE 27 POUCES ÉTAIT-IL DÉJÀ VINTAGE ?
L’iMac 21,5 pouces n’est d’ailleurs pas le premier modèle de la gamme 2019 à rejoindre cette liste. L’iMac 27 pouces commercialisé la même année avait déjà été classé vintage en juillet 2025.
Cette différence peut sembler étonnante puisque les deux machines avaient été présentées simultanément. Elle s’explique simplement par la durée de leur commercialisation.
Apple a continué à vendre le modèle 21,5 pouces plus longtemps que son grand frère. Or le compteur utilisé pour déterminer le statut vintage ne démarre pas à la présentation d’un produit, mais lorsque Apple cesse de le distribuer officiellement.
QU’EN PENSER ?
Le passage de cet iMac dans la catégorie vintage constitue surtout un nouveau symbole de la disparition progressive des Mac Intel du catalogue historique d’Apple. Un ordinateur lancé il y a seulement sept ans commence désormais à sortir du circuit classique des réparations officielles.
Cela ne condamne évidemment pas les exemplaires encore en circulation, qui pourront continuer à fonctionner et éventuellement être réparés par des professionnels indépendants. Mais pour ceux qui souhaitent absolument passer par le SAV officiel, le message est assez clair : mieux vaut désormais éviter de trop attendre.