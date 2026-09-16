Vous avez cet iMac ? Apple ne garantit plus sa réparation

L’IMAC 4K DE 2019 DEVIENT VINTAGE

UN DES DERNIERS IMAC INTEL

POURQUOI LE MODÈLE 27 POUCES ÉTAIT-IL DÉJÀ VINTAGE ?

QU’EN PENSER ?



Le passage de cet iMac dans la catégorie vintage constitue surtout un nouveau symbole de la disparition progressive des Mac Intel du catalogue historique d’Apple. Un ordinateur lancé il y a seulement sept ans commence désormais à sortir du circuit classique des réparations officielles.



Cela ne condamne évidemment pas les exemplaires encore en circulation, qui pourront continuer à fonctionner et éventuellement être réparés par des professionnels indépendants. Mais pour ceux qui souhaitent absolument passer par le SAV officiel, le message est assez clair : mieux vaut désormais éviter de trop attendre.

Apple a donc mis à jour sa fameuse liste. Pour rappel, le termerépond à. Un appareil entre dans cette catégorie lorsque la firme a cessé de le distribuer depuisCela ne signifie pas pour autant qu’Apple refuse immédiatement toute intervention., mais uniquement lorsque les pièces nécessaires sont encore disponibles. Il n’existe donc plus de garantie de pouvoir faire réparer la machine.La Pomme cesse alors généralement de proposer des réparations matérielles et les centres agréés ne peuvent plus commander les composants nécessaires., bien loin des couleurs et des lignes beaucoup plus fines introduites deux ans plus tard avec l’iMac M1 de 2021.Il était équipé d’un écran Retina 4K de 21,5 pouces. Dans sa configuration d’entrée de gamme, Apple proposait un processeur Intel Core i3, 8 Go de mémoire vive et un disque dur de 1 To. Son prix débutait à 1 299 dollars aux États-Unis.La machine appartient ainsi à une génération assez particulière dans l’histoire du Mac. Elle est arrivée seulement, annoncée en 2020, et deux ans avant que l’iMac ne passe à la puce M1 et ne profite d’un changement complet de design.L’iMac 21,5 pouces n’est d’ailleurs pas le premier modèle de la gamme 2019 à rejoindre cette liste.Cette différence peut sembler étonnante puisque les deux machines avaient été présentées simultanément. Elle s’explique simplement par laOr le compteur utilisé pour déterminer le statut vintage ne démarre pas à la présentation d’un produit, mais lorsque Apple cesse de le distribuer officiellement.