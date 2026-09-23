Googlebook : les rivaux du MacBook Air arrivent dès 1 099 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Google a ouvert les précommandes de ses Googlebook, une nouvelle famille de portables qui associe Android aux fondations de ChromeOS. Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo participent au lancement, avec des écrans tactiles et Gemini intégré au système. Les premières machines seront disponibles en France le 5 octobre, mais seulement quatre de ces marques sont au programme chez nous.
Le catalogue français démarre avec le HP Googlebook 14 à 1 099 euros, qui associe un Snapdragon X Elite à 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage. Son écran OLED tactile de 14 pouces donne le ton d'une gamme qui coûte quand même bien plus cher que les petits Chromebook destinés aux salles de classe. Acer demande 1 199 euros pour son Googlebook 14 sous Intel Core Ultra 5, avec 16 Go de RAM mais seulement 256 Go de stockage. Il est le seul des cinq à pouvoir se transformer en tablette grâce à sa charnière.
Pour un écran plus grand, Lenovo propose un Googlebook de 15,3 pouces à 1 349 euros, alors qu'Asus privilégie le poids avec un modèle de 14 pouces sous le kilo, à 1 399 euros. Dell réserve pour le moment son XPS Googlebook au marché américain. Les précommandes françaises passent par Boulanger et Fnac-Darty, entre autres.
Googlebook OS fait tourner les apps Android du Play Store avec un Chrome complet, extensions comprises, et un environnement Linux pour les outils de développement. Les Chromebook continuent leur route sous ChromeOS, donc personne n'est obligé de changer de machine pour conserver ses mises à jour.
Avec un téléphone compatible sous Android 17 ou une version ultérieure, vous pourrez reprendre une tâche sur le portable, ouvrir les fichiers du smartphone et afficher ses apps dans une fenêtre sans les réinstaller. C'est bien cette continuité entre les deux appareils qui donne un intérêt au projet, même si toutes les apps Android ne sont pas encore adaptées au grand écran.
Un mouvement rapide du pointeur fait apparaître Gemini pour travailler sur le contenu affiché, traduire un texte ou organiser un agenda. Google précise que cette assistance se déclenche à votre demande et peut être désactivée, alors que la dictée améliorée remet en forme vos notes orales. Par contre, la création de widgets à partir d'une simple description n'est pas disponible en France, hélas.
Google promet jusqu'à dix ans de mises à jour et de nouvelles fonctions, et inclut douze mois de Google AI Pro avec 5 To de stockage en ligne à l'achat. La barre lumineuse extérieure indique aussi le niveau de batterie et s'anime avec Gemini.
Le rapprochement avec le téléphone Android est un argument bien plus convaincant que l'ajout d'un assistant à chaque endroit du bureau. Mais à ce prix, on attend d'un concurrent du MacBook Air des apps agréables au clavier et à la souris, avec lesquelles travailler toute la journée. Google devra convaincre sur ce point avant de nous vendre encore davantage de Gemini.
Quatre modèles en France
Le catalogue français démarre avec le HP Googlebook 14 à 1 099 euros, qui associe un Snapdragon X Elite à 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage. Son écran OLED tactile de 14 pouces donne le ton d'une gamme qui coûte quand même bien plus cher que les petits Chromebook destinés aux salles de classe. Acer demande 1 199 euros pour son Googlebook 14 sous Intel Core Ultra 5, avec 16 Go de RAM mais seulement 256 Go de stockage. Il est le seul des cinq à pouvoir se transformer en tablette grâce à sa charnière.
Pour un écran plus grand, Lenovo propose un Googlebook de 15,3 pouces à 1 349 euros, alors qu'Asus privilégie le poids avec un modèle de 14 pouces sous le kilo, à 1 399 euros. Dell réserve pour le moment son XPS Googlebook au marché américain. Les précommandes françaises passent par Boulanger et Fnac-Darty, entre autres.
Android sur le bureau
Googlebook OS fait tourner les apps Android du Play Store avec un Chrome complet, extensions comprises, et un environnement Linux pour les outils de développement. Les Chromebook continuent leur route sous ChromeOS, donc personne n'est obligé de changer de machine pour conserver ses mises à jour.
Avec un téléphone compatible sous Android 17 ou une version ultérieure, vous pourrez reprendre une tâche sur le portable, ouvrir les fichiers du smartphone et afficher ses apps dans une fenêtre sans les réinstaller. C'est bien cette continuité entre les deux appareils qui donne un intérêt au projet, même si toutes les apps Android ne sont pas encore adaptées au grand écran.
Gemini dans l'interface
Un mouvement rapide du pointeur fait apparaître Gemini pour travailler sur le contenu affiché, traduire un texte ou organiser un agenda. Google précise que cette assistance se déclenche à votre demande et peut être désactivée, alors que la dictée améliorée remet en forme vos notes orales. Par contre, la création de widgets à partir d'une simple description n'est pas disponible en France, hélas.
Google promet jusqu'à dix ans de mises à jour et de nouvelles fonctions, et inclut douze mois de Google AI Pro avec 5 To de stockage en ligne à l'achat. La barre lumineuse extérieure indique aussi le niveau de batterie et s'anime avec Gemini.
On en dit quoi ?
Le rapprochement avec le téléphone Android est un argument bien plus convaincant que l'ajout d'un assistant à chaque endroit du bureau. Mais à ce prix, on attend d'un concurrent du MacBook Air des apps agréables au clavier et à la souris, avec lesquelles travailler toute la journée. Google devra convaincre sur ce point avant de nous vendre encore davantage de Gemini.