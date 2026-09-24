Surface Pro 12 pouces : plus puissante, 5G en option et 280 euros plus chère
Par Vincent Lautier - Publié le
Microsoft a renouvelé ses deux Surface les plus compactes. La Surface Pro 12 pouces et le Surface Laptop 13 pouces adoptent la puce Snapdragon X2 Plus de Qualcomm, des écrans 25 % plus lumineux et, pour la tablette, une option 5G, le tout toujours sans ventilateur. Les précommandes sont ouvertes en France, avec des tarifs en nette hausse face à la génération de 2025.
Le gros morceau, c'est la puce. Le Snapdragon X2 Plus et ses six coeurs remplacent la puce Snapdragon de 2025, et Microsoft annonce jusqu'à 17 % de performances supplémentaires en bureautique, plus de 60 % de puissance graphique en plus et des traitements d'IA locale 95 % plus rapides grâce au nouveau NPU. Les deux machines gardent leur conception sans ventilateur, donc un fonctionnement totalement silencieux. La Surface Pro gagne aussi une option 5G, que Microsoft présente comme l'une des demandes les plus fréquentes de ses clients.
Les dalles montent à 500 nits de luminosité, 25 % de mieux que l'an dernier. La Surface Pro 12 pouces garde son écran de 2196 x 1464 à 90 Hz, pèse 686 grammes et annonce jusqu'à 15,5 heures en lecture vidéo, avec le rangement aimanté du Slim Pen au dos. Elle inaugure au passage Ink Canvas, une application de dessin dopée à l'IA qui arrive le même jour sur le Microsoft Store.
Le Surface Laptop 13 pouces, lui, revendique 18 heures de navigation web et même 22,5 heures en lecture vidéo, un chiffre faramineux pour une machine de 1,23 kg. On y trouve un écran tactile au format 3:2, deux ports USB-C, un USB-A et une prise casque. La mémoire vive passe à 16 ou 24 Go sur toutes les configurations, avec 256 ou 512 Go de stockage.
La Surface Pro 12 pouces démarre maintenant à 1259 euros et le Surface Laptop 13 pouces à 1319 euros, contre 979 et 1099 euros au lancement de la génération de 2025, ça commence à faire. Le clavier de la Surface Pro reste bien sûr vendu à part. Microsoft en profite pour lancer une nouvelle Surface Mouse à 89,99 euros, avec un retour haptique qui accompagne certaines actions de Windows 11 et un bouton personnalisable. Les livraisons débutent le 13 octobre.
Ces deux machines étaient jusqu'ici la porte d'entrée de la gamme Surface, et c'est exactement ce qu'elles sont en train de perdre. Le passage au Snapdragon X2 Plus et les 16 Go de série justifient une partie de la hausse, on ne peut pas dire le contraire. Sauf que le Surface Laptop 13 pouces se retrouve du coup au prix d'un MacBook Air, la machine qu'il cherche justement à concurrencer sur le silence et l'autonomie. La montée en gamme est réelle, mais ces petites Surface perdent au passage leur meilleur argument : le prix.
Mais ça change quoi ?
Le gros morceau, c'est la puce. Le Snapdragon X2 Plus et ses six coeurs remplacent la puce Snapdragon de 2025, et Microsoft annonce jusqu'à 17 % de performances supplémentaires en bureautique, plus de 60 % de puissance graphique en plus et des traitements d'IA locale 95 % plus rapides grâce au nouveau NPU. Les deux machines gardent leur conception sans ventilateur, donc un fonctionnement totalement silencieux. La Surface Pro gagne aussi une option 5G, que Microsoft présente comme l'une des demandes les plus fréquentes de ses clients.
Des écrans à 500 nits
Les dalles montent à 500 nits de luminosité, 25 % de mieux que l'an dernier. La Surface Pro 12 pouces garde son écran de 2196 x 1464 à 90 Hz, pèse 686 grammes et annonce jusqu'à 15,5 heures en lecture vidéo, avec le rangement aimanté du Slim Pen au dos. Elle inaugure au passage Ink Canvas, une application de dessin dopée à l'IA qui arrive le même jour sur le Microsoft Store.
Le Surface Laptop 13 pouces, lui, revendique 18 heures de navigation web et même 22,5 heures en lecture vidéo, un chiffre faramineux pour une machine de 1,23 kg. On y trouve un écran tactile au format 3:2, deux ports USB-C, un USB-A et une prise casque. La mémoire vive passe à 16 ou 24 Go sur toutes les configurations, avec 256 ou 512 Go de stockage.
La facture grimpe
La Surface Pro 12 pouces démarre maintenant à 1259 euros et le Surface Laptop 13 pouces à 1319 euros, contre 979 et 1099 euros au lancement de la génération de 2025, ça commence à faire. Le clavier de la Surface Pro reste bien sûr vendu à part. Microsoft en profite pour lancer une nouvelle Surface Mouse à 89,99 euros, avec un retour haptique qui accompagne certaines actions de Windows 11 et un bouton personnalisable. Les livraisons débutent le 13 octobre.
On en dit quoi ?
Ces deux machines étaient jusqu'ici la porte d'entrée de la gamme Surface, et c'est exactement ce qu'elles sont en train de perdre. Le passage au Snapdragon X2 Plus et les 16 Go de série justifient une partie de la hausse, on ne peut pas dire le contraire. Sauf que le Surface Laptop 13 pouces se retrouve du coup au prix d'un MacBook Air, la machine qu'il cherche justement à concurrencer sur le silence et l'autonomie. La montée en gamme est réelle, mais ces petites Surface perdent au passage leur meilleur argument : le prix.