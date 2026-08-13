Perdu parmi les Copilot ? Microsoft prépare une app unique
Par Laurence - Publié le
Microsoft veut mettre un peu d’ordre dans son offre Copilot. L’entreprise va progressivement fusionner ses applications Copilot grand public et Microsoft 365 Copilot au sein d’une interface unique, utilisable aussi bien avec un compte personnel que professionnel. Une première étape avant l’arrivée d’une véritable « super app » Copilot prévue plus tard cette année.
Microsoft propose actuellement plusieurs déclinaisons de son assistant, avec notamment Microsoft Copilot pour le grand public et Microsoft 365 Copilot pour les usages professionnels. Avec toutes les offres, la présentation n'est plus toujours très lisible, jusque dans Windows où les deux applications peuvent faire apparaître deux icônes Copilot différentes.
Cette séparation va progressivement disparaître. Microsoft annonce une nouvelle application unifiée baptisée simplement Microsoft Copilot, accompagnée d’une nouvelle icône. Elle réunira les fonctions de conversation et de création d’images de Copilot avec les outils Microsoft 365 destinés au travail.
Le déploiement commencera à la mi-août sur le Web et les applications mobiles, avant d’arriver à la mi-septembre sur Windows et macOS. Certains membres du programme Windows Insider pourront toutefois commencer à découvrir cette nouvelle version dès cette semaine.
Pour les utilisateurs actuels de Microsoft Copilot, la migration devrait être relativement transparente : les conversations et les contenus seront transférés vers la nouvelle application. Ceux utilisant Microsoft 365 Copilot constateront surtout quelques changements de navigation et bénéficieront également de Copilot Chat.
Les personnes qui utilisent actuellement les deux applications retrouveront quant à elles leurs services au même endroit. Microsoft insiste cependant sur un point important : réunir les comptes dans une même application ne signifie pas mélanger leurs données.
Il restera possible de basculer entre un compte Microsoft personnel et un compte professionnel ou scolaire utilisant Microsoft Entra ID. Conversations, contenus et données resteront séparés selon le type de compte. Les règles de sécurité, de conformité et les contrôles appliqués aux entreprises et administrations ne changent pas non plus. Les fonctions principales de Copilot resteront gratuites, même si Microsoft prévient que certaines limites d’utilisation pourraient évoluer avec cette nouvelle application.
Cette fusion va néanmoins entraîner quelques victimes. Microsoft annonce l’arrêt des Podcasts et de Deep Research à compter du 18 août. Les conversations, messages et contenus issus de Group Chat ne seront pas non plus transférés vers la nouvelle expérience après cette date.
D’autres services, parmi lesquels Shopping et Copilot Health, pourraient pour leur part être temporairement indisponibles pendant la période de transition. Microsoft avait déjà commencé à rapprocher ses différentes équipes Copilot ces derniers mois, notamment en confiant la supervision des versions professionnelles et grand public à une direction commune.
Cette nouvelle application ne constitue surtout qu’une première étape. Microsoft la présente comme un jalon technique préparant la future super app Copilot, dont le lancement est prévu plus tard en 2026. L’objectif semble désormais assez clair : faire de Copilot un point d’entrée unique vers l’intelligence artificielle et les différents services Microsoft, plutôt qu’une collection d’assistants répartis entre plusieurs applications.
La simplification était nécessaire. Microsoft a multiplié les déclinaisons et les intégrations de Copilot au point de rendre parfois difficile la compréhension de son offre. Une seule application capable de gérer les usages personnels et professionnels, tout en conservant une séparation stricte des données, devrait rendre l’ensemble nettement plus cohérent.
UNE SEULE APPLICATION COPILOT
Microsoft propose actuellement plusieurs déclinaisons de son assistant, avec notamment Microsoft Copilot pour le grand public et Microsoft 365 Copilot pour les usages professionnels. Avec toutes les offres, la présentation n'est plus toujours très lisible, jusque dans Windows où les deux applications peuvent faire apparaître deux icônes Copilot différentes.
Cette séparation va progressivement disparaître. Microsoft annonce une nouvelle application unifiée baptisée simplement Microsoft Copilot, accompagnée d’une nouvelle icône. Elle réunira les fonctions de conversation et de création d’images de Copilot avec les outils Microsoft 365 destinés au travail.
Le déploiement commencera à la mi-août sur le Web et les applications mobiles, avant d’arriver à la mi-septembre sur Windows et macOS. Certains membres du programme Windows Insider pourront toutefois commencer à découvrir cette nouvelle version dès cette semaine.
COMPTES PERSONNELS ET PROFESSIONNELS RESTENT SÉPARÉS
Pour les utilisateurs actuels de Microsoft Copilot, la migration devrait être relativement transparente : les conversations et les contenus seront transférés vers la nouvelle application. Ceux utilisant Microsoft 365 Copilot constateront surtout quelques changements de navigation et bénéficieront également de Copilot Chat.
Les personnes qui utilisent actuellement les deux applications retrouveront quant à elles leurs services au même endroit. Microsoft insiste cependant sur un point important : réunir les comptes dans une même application ne signifie pas mélanger leurs données.
Il restera possible de basculer entre un compte Microsoft personnel et un compte professionnel ou scolaire utilisant Microsoft Entra ID. Conversations, contenus et données resteront séparés selon le type de compte. Les règles de sécurité, de conformité et les contrôles appliqués aux entreprises et administrations ne changent pas non plus. Les fonctions principales de Copilot resteront gratuites, même si Microsoft prévient que certaines limites d’utilisation pourraient évoluer avec cette nouvelle application.
QUELQUES FONCTIONS PASSENT À LA TRAPPE
Cette fusion va néanmoins entraîner quelques victimes. Microsoft annonce l’arrêt des Podcasts et de Deep Research à compter du 18 août. Les conversations, messages et contenus issus de Group Chat ne seront pas non plus transférés vers la nouvelle expérience après cette date.
D’autres services, parmi lesquels Shopping et Copilot Health, pourraient pour leur part être temporairement indisponibles pendant la période de transition. Microsoft avait déjà commencé à rapprocher ses différentes équipes Copilot ces derniers mois, notamment en confiant la supervision des versions professionnelles et grand public à une direction commune.
Qu’en penser ?
Cette nouvelle application ne constitue surtout qu’une première étape. Microsoft la présente comme un jalon technique préparant la future super app Copilot, dont le lancement est prévu plus tard en 2026. L’objectif semble désormais assez clair : faire de Copilot un point d’entrée unique vers l’intelligence artificielle et les différents services Microsoft, plutôt qu’une collection d’assistants répartis entre plusieurs applications.
La simplification était nécessaire. Microsoft a multiplié les déclinaisons et les intégrations de Copilot au point de rendre parfois difficile la compréhension de son offre. Une seule application capable de gérer les usages personnels et professionnels, tout en conservant une séparation stricte des données, devrait rendre l’ensemble nettement plus cohérent.