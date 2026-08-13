Perdu parmi les Copilot ? Microsoft prépare une app unique

UNE SEULE APPLICATION COPILOT

COMPTES PERSONNELS ET PROFESSIONNELS RESTENT SÉPARÉS

QUELQUES FONCTIONS PASSENT À LA TRAPPE

Qu’en penser ?



Cette nouvelle application ne constitue surtout qu’une première étape. Microsoft la présente comme un jalon technique préparant la future super app Copilot, dont le lancement est prévu plus tard en 2026. L’objectif semble désormais assez clair : faire de Copilot un point d’entrée unique vers l’intelligence artificielle et les différents services Microsoft, plutôt qu’une collection d’assistants répartis entre plusieurs applications.



La simplification était nécessaire. Microsoft a multiplié les déclinaisons et les intégrations de Copilot au point de rendre parfois difficile la compréhension de son offre. Une seule application capable de gérer les usages personnels et professionnels, tout en conservant une séparation stricte des données, devrait rendre l’ensemble nettement plus cohérent.

Microsoft propose actuellementavec notamment Microsoft Copilot pour le grand public et Microsoft 365 Copilot pour les usages professionnels. Avec toutes les offres, la présentation n'est plus toujours très lisible, jusque dans Windows où les deux applications peuvent faire apparaître deux icônes Copilot différentes.. Microsoft annonce une nouvelle, accompagnée d’une nouvelle icône. Elle réunira les fonctions de conversation et de création d’images de Copilot avec les outils Microsoft 365 destinés au travail.. Certains membres du programme Windows Insider pourront toutefois commencer à découvrir cette nouvelle version dès cette semaine.: les conversations et les contenus seront transférés vers la nouvelle application. Ceux utilisant Microsoft 365 Copilot constateront surtout quelques changements de navigation et bénéficieront également de Copilot Chat.. Microsoft insiste cependant sur un point important : réunir les comptes dans une même application ne signifie pas mélanger leurs données.Il restera. Conversations, contenus et données resteront séparés selon le type de compte. Les règles de sécurité, de conformité et les contrôles appliqués aux entreprises et administrations ne changent pas non plus., même si Microsoft prévient que certaines limites d’utilisation pourraient évoluer avec cette nouvelle application.Cette fusion va néanmoins entraîner. Microsoft annonce. Les conversations, messages et contenus issus de Group Chat ne seront pas non plus transférés vers la nouvelle expérience après cette date.D’autres services, parmi lesquels, pourraient pour leur part être temporairement indisponibles pendant la période de transition. Microsoft avait déjà commencé à rapprocher ses différentes équipes Copilot ces derniers mois, notamment en confiant la supervision des versions professionnelles et grand public à une direction commune.