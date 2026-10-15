MacBook tactile, iPad mini OLED et Mac M6 : le rendez-vous du 28 octobre se précise !

Qu’en penser ?



Avec cette nouvelle présentation, Apple pourrait conclure un mois particulièrement dense. Après les nouveautés pour la maison connectée, la firme doit également gérer le lancement de l’iPhone Duo, dont les précommandes ouvrent demain 16 octobre.



L’arrivée de nouveaux MacBook et d’un iPad mini OLED permettrait ainsi de renouveler plusieurs gammes importantes avant les fêtes de fin d’année. Et si les annonces du 27-28 octobre se confirment, Apple pourrait bien réserver l’une de ses nouveautés les plus importantes de l’année pour la toute fin du mois. Réponse dans moins de deux semaines !