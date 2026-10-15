MacBook tactile, iPad mini OLED et Mac M6 : le rendez-vous du 28 octobre se précise !
Par Laurence - Publié le
Après les annonces consacrées à la maison connectée, Apple prépare déjà la suite. Et cette fois, ce sont les Mac et les iPad qui devraient être à l’honneur. Mark Gurman révèle que la firme a commencé à inviter certains médias à Los Angeles pour le 28 octobre. Une information qui vient renforcer les rumeurs concernant une présentation de nouveaux produits dès le mardi 27 octobre, avec notamment le premier MacBook tactile et un iPad mini OLED.
Le calendrier d’Apple pour ce mois d’octobre semble décidément bien chargé ! Après ses annonces domotiques du 13 octobre, la firme s’apprêterait à dévoiler une nouvelle série de produits. Et cette fois, Mark Gurman apporte un élément concret : Apple a commencé à inviter certains journalistes à une journée de présentation organisée le mercredi 28 octobre à Los Angeles. Dans un message publié sur X, il précise que cette rencontre sera consacrée aux MacBook tactiles, au nouvel iPad mini et aux Mac équipés de la puce M6.
Cette information vient renforcer ses précédentes révélations, qui évoquaient une présentation des nouveautés le mardi 27 octobre. Attention toutefois : Apple n’a pas encore officiellement annoncé de keynote pour cette date. La firme pourrait parfaitement dévoiler ses nouveaux produits le 27 octobre, par voie de communiqués et de vidéos, avant de proposer des démonstrations à la presse le lendemain. Ou faire d'une pierre deux coups...
Parmi les nouveautés attendues, le premier MacBook équipé d’un écran tactile devrait évidemment attirer tous les regards. Après des années de dénis et de refus, Apple s’apprêterait enfin à franchir le pas et à proposer un ordinateur portable dont l’écran pourrait être manipulé directement avec les doigts.
Selon les dernières rumeurs, ce modèle bénéficierait également d’une dalle OLED, d’un design plus fin et plus léger, ainsi que d’une interface macOS adaptée aux interactions tactiles. Une petite révolution pour Apple, qui a longtemps défendu une séparation très nette entre le Mac et l’iPad.
Le MacBook tactile ne devrait pas arriver seul. Apple préparerait également un nouvel iPad mini équipé d’un écran OLED, une évolution importante pour la plus petite tablette de sa gamme. Ce modèle pourrait également bénéficier d’une puce A20 Pro, d’une caméra frontale repositionnée pour une utilisation en mode paysage et d’un système audio revu.
Du côté des ordinateurs, un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme et un nouvel iMac devraient adopter la puce M6. Contrairement au MacBook tactile, ces deux machines ne devraient pas bénéficier de transformations majeures sur le plan esthétique. Apple miserait essentiellement sur les performances de sa nouvelle génération de processeurs.
Avec cette nouvelle présentation, Apple pourrait conclure un mois particulièrement dense. Après les nouveautés pour la maison connectée, la firme doit également gérer le lancement de l’iPhone Duo, dont les précommandes ouvrent demain 16 octobre.
L’arrivée de nouveaux MacBook et d’un iPad mini OLED permettrait ainsi de renouveler plusieurs gammes importantes avant les fêtes de fin d’année. Et si les annonces du 27-28 octobre se confirment, Apple pourrait bien réserver l’une de ses nouveautés les plus importantes de l’année pour la toute fin du mois. Réponse dans moins de deux semaines !
Apple donne rendez-vous à la presse le 28 octobre
Le calendrier d’Apple pour ce mois d’octobre semble décidément bien chargé ! Après ses annonces domotiques du 13 octobre, la firme s’apprêterait à dévoiler une nouvelle série de produits. Et cette fois, Mark Gurman apporte un élément concret : Apple a commencé à inviter certains journalistes à une journée de présentation organisée le mercredi 28 octobre à Los Angeles. Dans un message publié sur X, il précise que cette rencontre sera consacrée aux MacBook tactiles, au nouvel iPad mini et aux Mac équipés de la puce M6.
Cette information vient renforcer ses précédentes révélations, qui évoquaient une présentation des nouveautés le mardi 27 octobre. Attention toutefois : Apple n’a pas encore officiellement annoncé de keynote pour cette date. La firme pourrait parfaitement dévoiler ses nouveaux produits le 27 octobre, par voie de communiqués et de vidéos, avant de proposer des démonstrations à la presse le lendemain. Ou faire d'une pierre deux coups...
Le premier MacBook tactile serait la grande vedette
Parmi les nouveautés attendues, le premier MacBook équipé d’un écran tactile devrait évidemment attirer tous les regards. Après des années de dénis et de refus, Apple s’apprêterait enfin à franchir le pas et à proposer un ordinateur portable dont l’écran pourrait être manipulé directement avec les doigts.
Selon les dernières rumeurs, ce modèle bénéficierait également d’une dalle OLED, d’un design plus fin et plus léger, ainsi que d’une interface macOS adaptée aux interactions tactiles. Une petite révolution pour Apple, qui a longtemps défendu une séparation très nette entre le Mac et l’iPad.
Un iPad mini OLED et de nouveaux Mac M6
Le MacBook tactile ne devrait pas arriver seul. Apple préparerait également un nouvel iPad mini équipé d’un écran OLED, une évolution importante pour la plus petite tablette de sa gamme. Ce modèle pourrait également bénéficier d’une puce A20 Pro, d’une caméra frontale repositionnée pour une utilisation en mode paysage et d’un système audio revu.
Du côté des ordinateurs, un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme et un nouvel iMac devraient adopter la puce M6. Contrairement au MacBook tactile, ces deux machines ne devraient pas bénéficier de transformations majeures sur le plan esthétique. Apple miserait essentiellement sur les performances de sa nouvelle génération de processeurs.
Qu’en penser ?
Avec cette nouvelle présentation, Apple pourrait conclure un mois particulièrement dense. Après les nouveautés pour la maison connectée, la firme doit également gérer le lancement de l’iPhone Duo, dont les précommandes ouvrent demain 16 octobre.
L’arrivée de nouveaux MacBook et d’un iPad mini OLED permettrait ainsi de renouveler plusieurs gammes importantes avant les fêtes de fin d’année. Et si les annonces du 27-28 octobre se confirment, Apple pourrait bien réserver l’une de ses nouveautés les plus importantes de l’année pour la toute fin du mois. Réponse dans moins de deux semaines !