Apple dévoile son nouvel iMac M6 : voici toutes les nouveautés !
Par Laurence - Publié le
Deuxième jour de nouveautés ! Après l'iPad mini 8 hier, Apple vient de présenter son nouvel iMac M6 ! Deux ans après la précédente génération, l’ordinateur tout-en-un bénéficie d’une mise à jour importante, avec une nouvelle puce, des performances en nette hausse et une connectivité modernisée. Le design et l’écran de 24 pouces restent en revanche inchangés, tout comme les sept coloris. Les précommandes ouvriront dès demain, pour une commercialisation le 6 novembre. Voici toutes les nouveautés de cet iMac 2026 !
La principale nouveauté de cet iMac 2026 est l’arrivée de la puce M6. Apple propose désormais jusqu’à 12 cœurs CPU et 12 cœurs GPU, soit deux cœurs supplémentaires de chaque côté par rapport à l’iMac M4.
Selon les chiffres communiqués, les performances graphiques pourraient être jusqu’à deux fois supérieures à celles de la génération précédente. Une progression qui devrait notamment profiter au montage vidéo, à la retouche photo et aux jeux vidéo.
Comme elle aime bien à le dire, Apple annonce également des performances pouvant atteindre 18 fois celles de certains anciens iMac Intel. Une comparaison impressionnante, même si elle concerne des machines désormais âgées de plusieurs années. La bande passante mémoire progresse également, pour atteindre 170 Go/s.
Comme sur ses autres produits récents, Apple insiste particulièrement sur les performances liées à l’intelligence artificielle. La puce M6 intègre des accélérateurs neuronaux directement dans chaque cœur graphique, ainsi qu’un double Neural Engine à 16 cœurs. En base les deux modèles embarquent 16 Go de mémoire unifiée et sont configurables en 24 Go pour le modèle à 10 cœurs et 24 Go ou 32 Go pour celui en 12 cœurs.
Toujours selon Apple, les performances de traitement de l’IA en local pourraient être jusqu’à cinq fois supérieures à celles de l’iMac M4 (en fonction des tâches évidemment). Elle entend bien accélérer l’utilisation de modèles de langage directement sur l’ordinateur, sans nécessairement transmettre les données vers des serveurs distants.Avec macOS Golden Gate 27, l’iMac bénéficie également de Siri AI et des nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence.
L’iMac M6 adopte le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6, contre le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3 sur la génération précédente. Apple propose également une connexion Ethernet à 2,5 Gbit/s sur certaines configurations, soit un débit théorique 2,5 fois supérieur à celui du précédent modèle.
Le stockage SSD bénéficie lui aussi d’améliorations, avec des vitesses de lecture et d’écriture pouvant être jusqu’à deux fois plus élevées. Enfin, les configurations les plus puissantes disposent de quatre ports Thunderbolt 4.
L’iMac peut également gérer jusqu’à deux écrans externes 6K(pour le modèle haute de gamme), une possibilité intéressante pour les utilisateurs ayant besoin d’un espace de travail étendu. Attention toutefois : les quatre ports Thunderbolt 4 et l’Ethernet 2,5 Gbit/s sont réservés aux modèles équipés du CPU et du GPU à 12 cœurs.
Du côté de l’apparence, pas de réel changement : l’iMac M6 conserve son châssis particulièrement fin, son pied caractéristique et son écran Retina 4,5K de 24 pouces. Les sept coloris sont également reconduits (snif pas de nouveaux coloris) : bleu, vert, rose, jaune, violet, orange et argent. L’écran nano-texturé reste proposé en option sur les configurations compatibles, pour limiter les reflets.
Apple garde également la caméra, les microphones et les haut-parleurs intégrés, ainsi que les accessoires assortis à la couleur de l’ordinateur. L’entreprise met enfin en avant l’utilisation de matériaux recyclés, notamment pour l’aluminium du pied et les terres rares présentes dans les aimants.
Les précommandes de l’iMac M6 ouvriront mercredi 28 octobre, pour une disponibilité annoncée le vendredi 6 novembre. Côté prix, il commence à 1 799 euros pour la version M6 CPU 10 cœurs, GPU 10 cœurs, avec deux ports Thunderbolt, deux Neural Engine 16 cœurs. Et 1 999 euros pour la version M6 avec quatre ports Thunderbolt CPU 12 cœurs, GPU 12 cœurs, deux Neural Engine 16 cœurs.
Une puce M6 nettement plus puissante
La principale nouveauté de cet iMac 2026 est l’arrivée de la puce M6. Apple propose désormais jusqu’à 12 cœurs CPU et 12 cœurs GPU, soit deux cœurs supplémentaires de chaque côté par rapport à l’iMac M4.
Selon les chiffres communiqués, les performances graphiques pourraient être jusqu’à deux fois supérieures à celles de la génération précédente. Une progression qui devrait notamment profiter au montage vidéo, à la retouche photo et aux jeux vidéo.
Comme elle aime bien à le dire, Apple annonce également des performances pouvant atteindre 18 fois celles de certains anciens iMac Intel. Une comparaison impressionnante, même si elle concerne des machines désormais âgées de plusieurs années. La bande passante mémoire progresse également, pour atteindre 170 Go/s.
L’intelligence artificielle au cœur de la mise à jour
Comme sur ses autres produits récents, Apple insiste particulièrement sur les performances liées à l’intelligence artificielle. La puce M6 intègre des accélérateurs neuronaux directement dans chaque cœur graphique, ainsi qu’un double Neural Engine à 16 cœurs. En base les deux modèles embarquent 16 Go de mémoire unifiée et sont configurables en 24 Go pour le modèle à 10 cœurs et 24 Go ou 32 Go pour celui en 12 cœurs.
Toujours selon Apple, les performances de traitement de l’IA en local pourraient être jusqu’à cinq fois supérieures à celles de l’iMac M4 (en fonction des tâches évidemment). Elle entend bien accélérer l’utilisation de modèles de langage directement sur l’ordinateur, sans nécessairement transmettre les données vers des serveurs distants.Avec macOS Golden Gate 27, l’iMac bénéficie également de Siri AI et des nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence.
Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et stockage plus rapide
L’iMac M6 adopte le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6, contre le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3 sur la génération précédente. Apple propose également une connexion Ethernet à 2,5 Gbit/s sur certaines configurations, soit un débit théorique 2,5 fois supérieur à celui du précédent modèle.
Le stockage SSD bénéficie lui aussi d’améliorations, avec des vitesses de lecture et d’écriture pouvant être jusqu’à deux fois plus élevées. Enfin, les configurations les plus puissantes disposent de quatre ports Thunderbolt 4.
L’iMac peut également gérer jusqu’à deux écrans externes 6K(pour le modèle haute de gamme), une possibilité intéressante pour les utilisateurs ayant besoin d’un espace de travail étendu. Attention toutefois : les quatre ports Thunderbolt 4 et l’Ethernet 2,5 Gbit/s sont réservés aux modèles équipés du CPU et du GPU à 12 cœurs.
Un design inchangé et toujours sept couleurs
Du côté de l’apparence, pas de réel changement : l’iMac M6 conserve son châssis particulièrement fin, son pied caractéristique et son écran Retina 4,5K de 24 pouces. Les sept coloris sont également reconduits (snif pas de nouveaux coloris) : bleu, vert, rose, jaune, violet, orange et argent. L’écran nano-texturé reste proposé en option sur les configurations compatibles, pour limiter les reflets.
Apple garde également la caméra, les microphones et les haut-parleurs intégrés, ainsi que les accessoires assortis à la couleur de l’ordinateur. L’entreprise met enfin en avant l’utilisation de matériaux recyclés, notamment pour l’aluminium du pied et les terres rares présentes dans les aimants.
Prix et disponibilité
Les précommandes de l’iMac M6 ouvriront mercredi 28 octobre, pour une disponibilité annoncée le vendredi 6 novembre. Côté prix, il commence à 1 799 euros pour la version M6 CPU 10 cœurs, GPU 10 cœurs, avec deux ports Thunderbolt, deux Neural Engine 16 cœurs. Et 1 999 euros pour la version M6 avec quatre ports Thunderbolt CPU 12 cœurs, GPU 12 cœurs, deux Neural Engine 16 cœurs.