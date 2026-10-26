MacBook Pro tactile, Mac M6, iPad mini OLED : et si Apple préparait trois jours d’annonces
Par Laurence - Publié le
Et si Apple ne dévoilait pas toutes ses nouveautés mercredi ? Alors qu'elle est attendue le 28 octobre pour présenter plusieurs nouveaux produits, Mark Gurman évoque désormais un calendrier un peu différent, avec des annonces sur trois jours, dès ce lundi 26 octobre. Au programme : un iPad mini OLED, de nouveaux Mac M6 et surtout le très attendu MacBook Pro tactile !
Apple pourrait bien nous réserver encore une semaine bien chargée. Sur X, Mark Gurman vient de poster un petit message s'intéressant à la manière dont Apple organise désormais ses lancements de produits. Il imagine ainsi un programme réparti sur trois jours, du lundi 26 au mercredi 28 octobre.
Il ne s’agit pas d’un calendrier confirmé par Apple. Mark Gurman avance une hypothèse qui lui paraît cohérente avec les récents lancements (à moins qu'il n'ait encore des infos sous le coude). Selon lui, lorsque la firme prévoit un événement un mercredi, elle a de plus en plus tendance à le faire précéder de plusieurs journées d’annonces. Ce qui a été le cas ces dernières années.
Selon ce scénario, Apple pourrait commencer les festivités aujourd’hui avec la présentation d’un nouvel iPad mini. La principale nouveauté attendue serait évidemment l’arrivée d’un écran OLED, une première pour cette gamme de tablettes compactes. Cette évolution permettrait notamment d’améliorer les contrastes, d’obtenir des noirs plus profonds et de moderniser l’affichage du plus petit iPad. Un lancement dès lundi permettrait également à Apple de réserver les journées suivantes à ses nouveaux ordinateurs.
La deuxième journée pourrait être consacrée aux mises à jour plus classiques de la gamme Mac. Mark Gurman évoque notamment un nouvel iMac équipé de la puce M6, ainsi qu’une actualisation du MacBook Pro 14 pouces. Ces machines conserveraient une approche plus traditionnelle, avec une évolution essentiellement centrée sur leurs performances. Apple pourrait ainsi distinguer les renouvellements techniques de ses produits existants de l’annonce beaucoup plus importante attendue mercredi.
L'apothéose se tiendra donc mercredi avec -normalement- le premier MacBook Pro doté d’un écran tactile. Ce modèle inaugurerait également une dalle OLED et un design revu, plus fin et plus léger selon les précédentes rumeurs. Il s'agit d'une évolution majeure pour la Pomme, qui a longtemps défendu une séparation nette entre les usages tactiles de l’iPad et ceux du Mac. Et qui s'est opposée pendant fort longtemps l'idée même d'un Mac tactile !
Le lancement de ce modèle pourrait également conduire à une nouvelle organisation de la gamme MacBook Pro, avec plusieurs niveaux de prix et de fonctionnalités. La semaine dernière, Greg Joswiak, responsable du marketing mondial d’Apple, avait d’ailleurs alimenté les spéculations avec son message
Ce calendrier en trois temps aurait une certaine logique. En présentant d’abord l’iPad mini OLED, puis les Mac M6, Apple pourrait ainsi tenir en haleine clients et investisseurs (dans une semaine elle présentera ses résultats trimestriels). Mais aussi réserver toute l’attention médiatique de mercredi à son premier MacBook Pro tactile.
Trois jours d’annonces plutôt qu’une seule présentation ?
Apple pourrait bien nous réserver encore une semaine bien chargée. Sur X, Mark Gurman vient de poster un petit message s'intéressant à la manière dont Apple organise désormais ses lancements de produits. Il imagine ainsi un programme réparti sur trois jours, du lundi 26 au mercredi 28 octobre.
Il ne s’agit pas d’un calendrier confirmé par Apple. Mark Gurman avance une hypothèse qui lui paraît cohérente avec les récents lancements (à moins qu'il n'ait encore des infos sous le coude). Selon lui, lorsque la firme prévoit un événement un mercredi, elle a de plus en plus tendance à le faire précéder de plusieurs journées d’annonces. Ce qui a été le cas ces dernières années.
Un iPad mini OLED dès ce lundi ?
Selon ce scénario, Apple pourrait commencer les festivités aujourd’hui avec la présentation d’un nouvel iPad mini. La principale nouveauté attendue serait évidemment l’arrivée d’un écran OLED, une première pour cette gamme de tablettes compactes. Cette évolution permettrait notamment d’améliorer les contrastes, d’obtenir des noirs plus profonds et de moderniser l’affichage du plus petit iPad. Un lancement dès lundi permettrait également à Apple de réserver les journées suivantes à ses nouveaux ordinateurs.
Mardi, place aux Mac M6
La deuxième journée pourrait être consacrée aux mises à jour plus classiques de la gamme Mac. Mark Gurman évoque notamment un nouvel iMac équipé de la puce M6, ainsi qu’une actualisation du MacBook Pro 14 pouces. Ces machines conserveraient une approche plus traditionnelle, avec une évolution essentiellement centrée sur leurs performances. Apple pourrait ainsi distinguer les renouvellements techniques de ses produits existants de l’annonce beaucoup plus importante attendue mercredi.
Mercredi, le MacBook Pro tactile en vedette
L'apothéose se tiendra donc mercredi avec -normalement- le premier MacBook Pro doté d’un écran tactile. Ce modèle inaugurerait également une dalle OLED et un design revu, plus fin et plus léger selon les précédentes rumeurs. Il s'agit d'une évolution majeure pour la Pomme, qui a longtemps défendu une séparation nette entre les usages tactiles de l’iPad et ceux du Mac. Et qui s'est opposée pendant fort longtemps l'idée même d'un Mac tactile !
Le lancement de ce modèle pourrait également conduire à une nouvelle organisation de la gamme MacBook Pro, avec plusieurs niveaux de prix et de fonctionnalités. La semaine dernière, Greg Joswiak, responsable du marketing mondial d’Apple, avait d’ailleurs alimenté les spéculations avec son message
Pro and Tell.
Qu’en penser ?
Ce calendrier en trois temps aurait une certaine logique. En présentant d’abord l’iPad mini OLED, puis les Mac M6, Apple pourrait ainsi tenir en haleine clients et investisseurs (dans une semaine elle présentera ses résultats trimestriels). Mais aussi réserver toute l’attention médiatique de mercredi à son premier MacBook Pro tactile.