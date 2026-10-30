MacBook Pro OLED tactile : un prix élevé, des ventes limitées... mais Apple a un autre objectif
Par Laurence - Publié le
À peine présenté, le nouveau MacBook Pro OLED tactile fait déjà l’objet de premières estimations de ventes. Selon TrendForce, Apple pourrait écouler jusqu’à 1,5 million d’exemplaires en 2027. Certes ce volume est relativement modeste à l’échelle du marché informatique, mais pourrait contribuer à accélérer l’adoption des écrans OLED sur les ordinateurs portables.
Apple vient de présenter ses nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, qui inaugurent deux évolutions majeures : l’arrivée de l’OLED et, surtout, du premier écran tactile sur un Mac. Selon les dernières estimations de TrendForce, Apple devrait commercialiser entre 1,2 et 1,5 million de MacBook Pro OLED tactiles en 2027. Ces prévisions concernent uniquement les nouveaux modèles OLED, et non l’ensemble des MacBook Pro, puisque les versions mini-LED restent également au catalogue.
Malgré les nouveautés introduites cette année, TrendForce ne s’attend donc pas à une adoption massive dès les premiers mois. La raison principale tient au positionnement tarifaire de ces nouveaux ordinateurs. Car le MacBook Pro OLED tactile 14 pouces débute à 3299 euros (?!), soit un tarif nettement supérieur à celui des modèles mini-LED toujours commercialisés et jamais atteint pour un MacBook Pro 14 entrée de gamme.
Cette différence pourrait inciter de nombreux utilisateurs à conserver leur machine actuelle ou à privilégier les configurations plus abordables. L’institut souligne également que la coexistence des deux gammes pourrait limiter les renouvellements à court terme. Pour Apple, l’objectif ne serait donc pas nécessairement de remplacer immédiatement tous les MacBook Pro par des versions OLED, mais plutôt d’introduire progressivement cette technologie sur ses ordinateurs.
Au-delà des ventes du MacBook Pro, TrendForce s’intéresse aux conséquences de cette arrivée sur l’ensemble du marché. Jusqu’à présent, les ordinateurs portables OLED étaient principalement proposés par des fabricants de PC Windows, notamment Lenovo, HP et ASUS. Ces derniers ont progressivement démocratisé cette technologie sur différentes gammes de prix.
L’arrivée d’Apple pourrait désormais contribuer à accélérer cette transition. Selon TrendForce, les livraisons mondiales d’ordinateurs portables OLED devraient progresser de près de 40 % en 2026, puis de plus de 40 % en 2027. L’institut estime que la présence d’Apple pourrait encourager les autres constructeurs à accorder davantage de place à l’OLED dans leurs futurs catalogues. À plus long terme, les livraisons mondiales pourraient atteindre 46,6 millions d’unités en 2030.
Cette transition devrait également concerner les autres ordinateurs d’Apple, mais pas immédiatement. Selon les dernières prévisions de TrendForce, le premier MacBook Air OLED ne serait désormais pas attendu avant 2029, alors qu’une arrivée dès 2027 avait précédemment été évoquée.
Plusieurs fabricants d’écrans chercheraient déjà à obtenir les contrats de production. LG Display, BOE et TCL CSOT seraient notamment en concurrence pour fournir les futures dalles OLED du MacBook Air. Cette échéance plus lointaine pourrait permettre à Apple de profiter d’une baisse progressive des coûts de fabrication, avant d’étendre cette technologie à ses ordinateurs les plus populaires.
Avec ses nouveaux MacBook Pro OLED tactiles, Apple inaugure une nouvelle étape dans l’évolution de ses ordinateurs portables. Mais les prévisions de TrendForce montrent que cette transition devrait être progressive, notamment en raison des tarifs élevés des premières configurations. Entre 1,2 et 1,5 million de ventes en 2027, ce serait un démarrage mesuré pour une gamme qui concentre pourtant plusieurs innovations importantes. L’enjeu dépasse toutefois les seules ventes d’Apple : l’arrivée du MacBook Pro pourrait contribuer à accélérer l’adoption de l’OLED dans toute l’industrie informatique, avant une éventuelle généralisation à des modèles plus accessibles.
Entre 1,2 et 1,5 million de MacBook Pro OLED en 2027
Apple vient de présenter ses nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, qui inaugurent deux évolutions majeures : l’arrivée de l’OLED et, surtout, du premier écran tactile sur un Mac. Selon les dernières estimations de TrendForce, Apple devrait commercialiser entre 1,2 et 1,5 million de MacBook Pro OLED tactiles en 2027. Ces prévisions concernent uniquement les nouveaux modèles OLED, et non l’ensemble des MacBook Pro, puisque les versions mini-LED restent également au catalogue.
Un prix qui pourrait freiner les ventes
Malgré les nouveautés introduites cette année, TrendForce ne s’attend donc pas à une adoption massive dès les premiers mois. La raison principale tient au positionnement tarifaire de ces nouveaux ordinateurs. Car le MacBook Pro OLED tactile 14 pouces débute à 3299 euros (?!), soit un tarif nettement supérieur à celui des modèles mini-LED toujours commercialisés et jamais atteint pour un MacBook Pro 14 entrée de gamme.
Cette différence pourrait inciter de nombreux utilisateurs à conserver leur machine actuelle ou à privilégier les configurations plus abordables. L’institut souligne également que la coexistence des deux gammes pourrait limiter les renouvellements à court terme. Pour Apple, l’objectif ne serait donc pas nécessairement de remplacer immédiatement tous les MacBook Pro par des versions OLED, mais plutôt d’introduire progressivement cette technologie sur ses ordinateurs.
Apple pourrait accélérer l’adoption de l’OLED
Au-delà des ventes du MacBook Pro, TrendForce s’intéresse aux conséquences de cette arrivée sur l’ensemble du marché. Jusqu’à présent, les ordinateurs portables OLED étaient principalement proposés par des fabricants de PC Windows, notamment Lenovo, HP et ASUS. Ces derniers ont progressivement démocratisé cette technologie sur différentes gammes de prix.
L’arrivée d’Apple pourrait désormais contribuer à accélérer cette transition. Selon TrendForce, les livraisons mondiales d’ordinateurs portables OLED devraient progresser de près de 40 % en 2026, puis de plus de 40 % en 2027. L’institut estime que la présence d’Apple pourrait encourager les autres constructeurs à accorder davantage de place à l’OLED dans leurs futurs catalogues. À plus long terme, les livraisons mondiales pourraient atteindre 46,6 millions d’unités en 2030.
Le MacBook Air OLED attendu pour 2029
Cette transition devrait également concerner les autres ordinateurs d’Apple, mais pas immédiatement. Selon les dernières prévisions de TrendForce, le premier MacBook Air OLED ne serait désormais pas attendu avant 2029, alors qu’une arrivée dès 2027 avait précédemment été évoquée.
Plusieurs fabricants d’écrans chercheraient déjà à obtenir les contrats de production. LG Display, BOE et TCL CSOT seraient notamment en concurrence pour fournir les futures dalles OLED du MacBook Air. Cette échéance plus lointaine pourrait permettre à Apple de profiter d’une baisse progressive des coûts de fabrication, avant d’étendre cette technologie à ses ordinateurs les plus populaires.
Qu’en penser ?
Avec ses nouveaux MacBook Pro OLED tactiles, Apple inaugure une nouvelle étape dans l’évolution de ses ordinateurs portables. Mais les prévisions de TrendForce montrent que cette transition devrait être progressive, notamment en raison des tarifs élevés des premières configurations. Entre 1,2 et 1,5 million de ventes en 2027, ce serait un démarrage mesuré pour une gamme qui concentre pourtant plusieurs innovations importantes. L’enjeu dépasse toutefois les seules ventes d’Apple : l’arrivée du MacBook Pro pourrait contribuer à accélérer l’adoption de l’OLED dans toute l’industrie informatique, avant une éventuelle généralisation à des modèles plus accessibles.