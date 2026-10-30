MacBook Pro OLED tactile : un prix élevé, des ventes limitées... mais Apple a un autre objectif

Entre 1,2 et 1,5 million de MacBook Pro OLED en 2027

Un prix qui pourrait freiner les ventes

Apple pourrait accélérer l’adoption de l’OLED

Le MacBook Air OLED attendu pour 2029

Qu’en penser ?



Avec ses nouveaux MacBook Pro OLED tactiles, Apple inaugure une nouvelle étape dans l’évolution de ses ordinateurs portables. Mais les prévisions de TrendForce montrent que cette transition devrait être progressive, notamment en raison des tarifs élevés des premières configurations. Entre 1,2 et 1,5 million de ventes en 2027, ce serait un démarrage mesuré pour une gamme qui concentre pourtant plusieurs innovations importantes. L’enjeu dépasse toutefois les seules ventes d’Apple : l’arrivée du MacBook Pro pourrait contribuer à accélérer l’adoption de l’OLED dans toute l’industrie informatique, avant une éventuelle généralisation à des modèles plus accessibles.



Apple vient de présenter ses nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces, qui inaugurent: l’arrivée deet, surtout, du premier écransur un Mac. Selon les dernières estimations deCes prévisions concernent uniquement les nouveaux modèles OLED, et non l’ensemble des MacBook Pro, puisque les versions mini-LED restent également au catalogue.Malgré les nouveautés introduites cette année,ne s’attend donc pas à une adoption massive dès les premiers mois. La raison principale tient au positionnement tarifaire de ces nouveaux ordinateurs. Car, soit un tarif nettement supérieur à celui des modèles mini-LED toujours commercialisés et jamais atteint pour un MacBook Pro 14 entrée de gamme.Cette différence pourrait inciter de nombreux utilisateurs à. L’institut souligne également que la coexistence des deux gammes pourrait limiter les renouvellements à court terme. Pour Apple, l’objectif ne serait donc pas nécessairement de remplacer immédiatement tous les MacBook Pro par des versions OLED, mais plutôt d’Au-delà des ventes du MacBook Pro, TrendForce s’intéresse. Jusqu’à présent, les ordinateurs portables OLED étaient principalement proposés par des fabricants de PC Windows, notamment Lenovo, HP et ASUS. Ces derniers ont progressivement démocratisé cette technologie sur différentes gammes de prix.Selon TrendForce, les livraisons mondiales d’ordinateurs portables OLED devraient progresser de près de 40 % en 2026, puis de plus de 40 % en 2027. L’institut estime que la présence d’Apple pourrait encourager les autres constructeurs à accorder davantage de place à l’OLED dans leurs futurs catalogues. À plus long terme, les livraisons mondiales pourraient atteindre 46,6 millions d’unités en 2030.Cette transition devrait également concerner les autres ordinateurs d’Apple, mais pas immédiatement. Selon les dernières prévisions de, alors qu’une arrivée dès 2027 avait précédemment été évoquée.Plusieurs fabricants d’écrans chercheraient déjà à obtenir les contrats de production.. Cette échéance plus lointaine pourrait permettre à Apple de profiter d’une baisse progressive des coûts de fabrication, avant d’étendre cette technologie à ses ordinateurs les plus populaires.