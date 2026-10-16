MacBook Pro OLED tactile : une commercialisation dès le 6 novembre !

Qu’en penser ?



Le passage à l’OLED tactile constituerait une évolution majeure pour le MacBook Pro, même si Apple semble vouloir réserver cette nouveauté à ses modèles les plus haut de gamme. L’absence de nouvelles puces M6 Pro et M6 Max pourrait toutefois surprendre, surtout si ces machines sont commercialisées à des tarifs supérieurs aux modèles actuels. Reste également à découvrir comment macOS s’adaptera à cette nouvelle interface. Quant au 6 novembre, la date paraît cohérente avec le calendrier annoncé, mais elle reste à confirmer officiellement.