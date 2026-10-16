MacBook Pro OLED tactile : une commercialisation dès le 6 novembre !
Par Laurence - Publié le
Le premier MacBook Pro doté d’un écran OLED tactile se rapproche ! Selon Mark Gurman, Apple pourrait présenter ses nouveaux ordinateurs les 27 ou 28 octobre, avant une commercialisation dès le vendredi 6 novembre. Car cette date coïnciderait avec une importante réorganisation des Apple Store. Et le MacBook Pro ne serait pas le seul produit concerné par cette nouvelle vague de lancements.
Le calendrier d’Apple pour cette fin d’année commence à se préciser. Dans son dernier podcast, Mark Gurman avance une commercialisation des nouveaux MacBook Pro OLED tactiles au vendredi 6 novembre 2026. Apparemment les Apple Store auraient prévu une importante réorganisation de leurs espaces de vente dans la soirée du jeudi 5 novembre et durant la journée du vendredi 6 novembre.
Ces opérations, généralement destinées à installer de nouveaux produits et à modifier les présentoirs, pourraient donc accompagner l’arrivée des prochains Mac. Leur présentation interviendrait quelques jours auparavant, les 27 ou 28 octobre, à l’occasion d’un rendez-vous organisé à Los Angeles et destiné notamment aux créateurs de contenus.
Pour autant, Apple n’aurait pas encore confirmé la tenue d’une keynote. Mais contrairement à Welcome Home, il s'agit du premier Mac Tactile (celui qui ne devait jamais voir le jour). Aussi Mark Gurman évoque au minimum la diffusion de vidéos de présentation, sans exclure un événement plus classique.
La principale nouveauté serait évidemment l’arrivée d’un écran OLED tactile sur le MacBook Pro, une première pour cette gamme. Apple franchirait ainsi une étape importante dans l’évolution de ses ordinateurs portables, après avoir longtemps privilégié une séparation entre les interfaces tactiles de l’iPad et celles du Mac.
Mais contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ces nouveaux modèles ne profiteraient pas nécessairement de processeurs inédits. Selon les dernières informations de Bloomberg, Apple conserverait les puces M5 Pro et M5 Max déjà présentes dans les MacBook Pro actuels.
L’évolution porterait donc essentiellement sur l’écran et le design, plutôt que sur les performances brutes. Autre point intéressant : ces machines pourraient être commercialisées comme des modèles plus haut de gamme, aux côtés des versions actuelles équipées d’écrans mini-LED. Quant à l’appellation MacBook Ultra, précédemment évoquée, elle ne serait plus privilégiée. Apple conserverait finalement le nom MacBook Pro pour cette nouvelle génération.
En l’espace de trois semaines, Apple pourrait ainsi renouveler une grande partie de son catalogue, juste avant les achats de fin d’année. Les MacBook Pro OLED ne seraient pas seuls au programme. Apple pourrait également présenter un iPad mini équipé d’un écran OLED, un nouvel iMac M6 et un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme doté de la puce M6.
Cette série d’annonces viendrait compléter un calendrier déjà particulièrement chargé. L’iPhone Duo doit arriver le 23 octobre, suivi du HomePod mini 2 le 30 octobre. Les nouveaux Mac pourraient ensuite être commercialisés le 6 novembre, avant l’arrivée du HomeView et de l’Apple TV 4K de quatrième génération, attendus le 13 novembre.
Le passage à l’OLED tactile constituerait une évolution majeure pour le MacBook Pro, même si Apple semble vouloir réserver cette nouveauté à ses modèles les plus haut de gamme. L’absence de nouvelles puces M6 Pro et M6 Max pourrait toutefois surprendre, surtout si ces machines sont commercialisées à des tarifs supérieurs aux modèles actuels. Reste également à découvrir comment macOS s’adaptera à cette nouvelle interface. Quant au 6 novembre, la date paraît cohérente avec le calendrier annoncé, mais elle reste à confirmer officiellement.
Une présentation fin octobre, une sortie le 6 novembre ?
Le calendrier d’Apple pour cette fin d’année commence à se préciser. Dans son dernier podcast, Mark Gurman avance une commercialisation des nouveaux MacBook Pro OLED tactiles au vendredi 6 novembre 2026. Apparemment les Apple Store auraient prévu une importante réorganisation de leurs espaces de vente dans la soirée du jeudi 5 novembre et durant la journée du vendredi 6 novembre.
Ces opérations, généralement destinées à installer de nouveaux produits et à modifier les présentoirs, pourraient donc accompagner l’arrivée des prochains Mac. Leur présentation interviendrait quelques jours auparavant, les 27 ou 28 octobre, à l’occasion d’un rendez-vous organisé à Los Angeles et destiné notamment aux créateurs de contenus.
Pour autant, Apple n’aurait pas encore confirmé la tenue d’une keynote. Mais contrairement à Welcome Home, il s'agit du premier Mac Tactile (celui qui ne devait jamais voir le jour). Aussi Mark Gurman évoque au minimum la diffusion de vidéos de présentation, sans exclure un événement plus classique.
Un MacBook Pro tactile, mais sans nouvelle puce ?
La principale nouveauté serait évidemment l’arrivée d’un écran OLED tactile sur le MacBook Pro, une première pour cette gamme. Apple franchirait ainsi une étape importante dans l’évolution de ses ordinateurs portables, après avoir longtemps privilégié une séparation entre les interfaces tactiles de l’iPad et celles du Mac.
Mais contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ces nouveaux modèles ne profiteraient pas nécessairement de processeurs inédits. Selon les dernières informations de Bloomberg, Apple conserverait les puces M5 Pro et M5 Max déjà présentes dans les MacBook Pro actuels.
L’évolution porterait donc essentiellement sur l’écran et le design, plutôt que sur les performances brutes. Autre point intéressant : ces machines pourraient être commercialisées comme des modèles plus haut de gamme, aux côtés des versions actuelles équipées d’écrans mini-LED. Quant à l’appellation MacBook Ultra, précédemment évoquée, elle ne serait plus privilégiée. Apple conserverait finalement le nom MacBook Pro pour cette nouvelle génération.
Une avalanche de nouveautés avant Noël
En l’espace de trois semaines, Apple pourrait ainsi renouveler une grande partie de son catalogue, juste avant les achats de fin d’année. Les MacBook Pro OLED ne seraient pas seuls au programme. Apple pourrait également présenter un iPad mini équipé d’un écran OLED, un nouvel iMac M6 et un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme doté de la puce M6.
Cette série d’annonces viendrait compléter un calendrier déjà particulièrement chargé. L’iPhone Duo doit arriver le 23 octobre, suivi du HomePod mini 2 le 30 octobre. Les nouveaux Mac pourraient ensuite être commercialisés le 6 novembre, avant l’arrivée du HomeView et de l’Apple TV 4K de quatrième génération, attendus le 13 novembre.
Qu’en penser ?
Le passage à l’OLED tactile constituerait une évolution majeure pour le MacBook Pro, même si Apple semble vouloir réserver cette nouveauté à ses modèles les plus haut de gamme. L’absence de nouvelles puces M6 Pro et M6 Max pourrait toutefois surprendre, surtout si ces machines sont commercialisées à des tarifs supérieurs aux modèles actuels. Reste également à découvrir comment macOS s’adaptera à cette nouvelle interface. Quant au 6 novembre, la date paraît cohérente avec le calendrier annoncé, mais elle reste à confirmer officiellement.