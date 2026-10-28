John Ternus tease les nouveaux MacBook Pro OLED tactiles ! (ou le prochain Batman)

Qu’en penser ?



Hérésie, trait de génie ? Avec cette nouvelle génération, Apple s’apprêterait à revoir en profondeur sa conception du MacBook Pro. L’arrivée du tactile et de l’OLED, associée à un design plus léger, pourrait constituer une évolution majeure pour les ordinateurs professionnels de la marque. L’efficacité de cette nouvelle approche dépendra toutefois de la manière dont macOS exploitera les fonctionnalités tactiles, mais aussi de la volonté des utilisateurs de débourser plusieurs centaines de dollars supplémentaires pour changer leurs habitudes et en profiter. Réponse dans quelques heures.