John Ternus tease les nouveaux MacBook Pro OLED tactiles ! (ou le prochain Batman)
Par Laurence - Publié le
À quelques heures de la présentation attendue des premiers MacBook Pro équipés d’un écran OLED tactile, Apple fait monter la pression. John Ternus, désormais à la tête de l’entreprise, vient de publier une courte vidéo sur X, montrant le logo Apple projeté sur un mur sombre, avec une ville illuminée en arrière-plan. Un teaser qui semble annoncer l’arrivée imminente d’une nouvelle génération de MacBook Pro.
La vidéo publiée par John Ternus ne révèle aucun produit. Tel le bat signal, on y distingue simplement le logo Apple projeté sur une façade sombre, avec les lumières d’une ville en arrière-plan. Mais le calendrier ne laisse guère de place au doute. Apple doit organiser aujourd’hui, mercredi 28 octobre, un événement baptisé
Plusieurs journalistes spécialisés et créateurs de contenus ont été invités à cette présentation, qui devrait leur permettre de découvrir les nouveaux produits et de les prendre en main. Après l’annonce du nouvel iPad mini OLED, de l’iMac M6 et du MacBook Pro 14 M6 en début de semaine, tous les regards se tournent désormais vers le haut de la gamme. Car Apple pourrait introduire l’une des évolutions les plus importantes de l’histoire de ses ordinateurs portables.
Selon les dernières rumeurs, Apple préparerait deux nouveaux modèles de MacBook Pro, déclinés en 14 et 16 pouces, mais surtout l’arrivée d’un écran OLED tactile, une première sur un MacBook. Jusqu’à présent, Apple avait toujours privilégié une séparation entre le Mac portable avec le combo clavier et trackpad, et l’iPad conçu pour les interactions tactiles. Ces nouveaux ordinateurs conserveraient évidemment leur clavier et leur trackpad, mais permettraient également d’interagir directement avec l’écran. Pour accompagner cette évolution, macOS Golden Gate devrait proposer plusieurs adaptations de son interface, notamment des commandes spécifiquement pensées pour le tactile.
L’écran OLED ne serait pas la seule nouveauté. Les deux MacBook Pro bénéficieraient d’un design revu, avec des bordures plus fines autour de l’écran et un châssis légèrement aminci. Apple aurait également réussi à réduire sensiblement leur poids, sans sacrifier les performances attendues sur des machines professionnelles.
Autre changement notable : la disparition de l’encoche au profit d’une Dynamic Island, reprenant un principe déjà utilisé sur l’iPhone. La charnière aurait aussi été renforcée pour éviter que l’écran ne bouge lorsque l’utilisateur le touche. Enfin, Apple aurait repensé le refroidissement, avec une circulation de l’air améliorée au niveau de cette même charnière.
Sous le capot, ces nouveaux MacBook Pro embarqueraient des puces... M5 Pro et M5 Max. L’OLED devrait offrir des contrastes plus élevés, des couleurs plus vives et une luminosité maximale supérieure aux écrans actuels. Mais ces évolutions auraient un coût.
Aux États-Unis, le MacBook Pro OLED tactile 14 pouces pourrait débuter à 2 899 dollars, contre au moins 3 399 dollars pour le modèle 16 pouces. Des tarifs qui placeraient ces machines nettement au-dessus des MacBook Pro traditionnels. Les précommandes pourraient ouvrir dès aujourd’hui, à 10 h 10 en Californie, soit 18 h 10 en France.
Hérésie, trait de génie ? Avec cette nouvelle génération, Apple s’apprêterait à revoir en profondeur sa conception du MacBook Pro. L’arrivée du tactile et de l’OLED, associée à un design plus léger, pourrait constituer une évolution majeure pour les ordinateurs professionnels de la marque. L’efficacité de cette nouvelle approche dépendra toutefois de la manière dont macOS exploitera les fonctionnalités tactiles, mais aussi de la volonté des utilisateurs de débourser plusieurs centaines de dollars supplémentaires pour changer leurs habitudes et en profiter. Réponse dans quelques heures.
Un mystérieux logo Apple en pleine nuit
La vidéo publiée par John Ternus ne révèle aucun produit. Tel le bat signal, on y distingue simplement le logo Apple projeté sur une façade sombre, avec les lumières d’une ville en arrière-plan. Mais le calendrier ne laisse guère de place au doute. Apple doit organiser aujourd’hui, mercredi 28 octobre, un événement baptisé
Pro and tellqui se tiendra à Los Angeles, à partir de 10 heures heure locale, soit 18 heures en France métropolitaine.
Plusieurs journalistes spécialisés et créateurs de contenus ont été invités à cette présentation, qui devrait leur permettre de découvrir les nouveaux produits et de les prendre en main. Après l’annonce du nouvel iPad mini OLED, de l’iMac M6 et du MacBook Pro 14 M6 en début de semaine, tous les regards se tournent désormais vers le haut de la gamme. Car Apple pourrait introduire l’une des évolutions les plus importantes de l’histoire de ses ordinateurs portables.
Les premiers MacBook Pro tactiles arrivent
Selon les dernières rumeurs, Apple préparerait deux nouveaux modèles de MacBook Pro, déclinés en 14 et 16 pouces, mais surtout l’arrivée d’un écran OLED tactile, une première sur un MacBook. Jusqu’à présent, Apple avait toujours privilégié une séparation entre le Mac portable avec le combo clavier et trackpad, et l’iPad conçu pour les interactions tactiles. Ces nouveaux ordinateurs conserveraient évidemment leur clavier et leur trackpad, mais permettraient également d’interagir directement avec l’écran. Pour accompagner cette évolution, macOS Golden Gate devrait proposer plusieurs adaptations de son interface, notamment des commandes spécifiquement pensées pour le tactile.
Un nouveau design plus fin et plus léger
L’écran OLED ne serait pas la seule nouveauté. Les deux MacBook Pro bénéficieraient d’un design revu, avec des bordures plus fines autour de l’écran et un châssis légèrement aminci. Apple aurait également réussi à réduire sensiblement leur poids, sans sacrifier les performances attendues sur des machines professionnelles.
Autre changement notable : la disparition de l’encoche au profit d’une Dynamic Island, reprenant un principe déjà utilisé sur l’iPhone. La charnière aurait aussi été renforcée pour éviter que l’écran ne bouge lorsque l’utilisateur le touche. Enfin, Apple aurait repensé le refroidissement, avec une circulation de l’air améliorée au niveau de cette même charnière.
Des puces M5 Pro et M5 Max… et des prix en hausse
Sous le capot, ces nouveaux MacBook Pro embarqueraient des puces... M5 Pro et M5 Max. L’OLED devrait offrir des contrastes plus élevés, des couleurs plus vives et une luminosité maximale supérieure aux écrans actuels. Mais ces évolutions auraient un coût.
Aux États-Unis, le MacBook Pro OLED tactile 14 pouces pourrait débuter à 2 899 dollars, contre au moins 3 399 dollars pour le modèle 16 pouces. Des tarifs qui placeraient ces machines nettement au-dessus des MacBook Pro traditionnels. Les précommandes pourraient ouvrir dès aujourd’hui, à 10 h 10 en Californie, soit 18 h 10 en France.
Qu’en penser ?
Hérésie, trait de génie ? Avec cette nouvelle génération, Apple s’apprêterait à revoir en profondeur sa conception du MacBook Pro. L’arrivée du tactile et de l’OLED, associée à un design plus léger, pourrait constituer une évolution majeure pour les ordinateurs professionnels de la marque. L’efficacité de cette nouvelle approche dépendra toutefois de la manière dont macOS exploitera les fonctionnalités tactiles, mais aussi de la volonté des utilisateurs de débourser plusieurs centaines de dollars supplémentaires pour changer leurs habitudes et en profiter. Réponse dans quelques heures.