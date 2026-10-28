MacBook Pro OLED tactile : prix indécent, design, nouveautés… les dernières fuites !

Qu’en penser ?



Avec ces nouveaux MacBook Pro, Apple s’apprêterait à franchir une étape importante en adoptant enfin l’écran tactile. La refonte du châssis et du refroidissement pourrait également apporter des améliorations appréciables. Mais à presque 3000 dollars (plus de 3000 euros selon les taux de conversion) pour le modèle 14 pouces, le prix risque de devenir le principal obstacle. Le maintien des MacBook Pro classiques permettrait toutefois de proposer une alternative moins coûteuse aux utilisateurs qui n’ont pas besoin du tactile.

