MacBook Pro OLED tactile : prix indécent, design, nouveautés… les dernières fuites !
Par Laurence - Publié le
À quelques heures de la présentation des premiers MacBook Pro OLED tactiles, de nouveaux détails fuitent sur ces machines très attendues. Apple aurait notamment revu le design, la charnière et le système de refroidissement. Mais la principale surprise pourrait venir des tarifs !
Apple devrait dévoiler aujourd'hui ses premiers MacBook Pro équipés d’écrans OLED tactiles, lors de son événement
À titre de comparaison, les MacBook Pro M5 Pro coûtaient respectivement 2 199 et 2 699 dollars avant les hausses tarifaires de juin dernier. Cela représenterait donc une augmentation d’au moins 700 dollars en seulement quatre mois ! Le modèle 14 pouces afficherait même le prix de départ le plus élevé de l’histoire des MacBook Pro, dépassant les 2 799 dollars du modèle 17 pouces lancé en 2006.
Cette hausse tarifaire s’accompagnerait d’une nouvelle organisation de la gamme. Apple conserverait les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max non tactiles, qui seraient commercialisés aux côtés des nouveaux modèles OLED. Le même Mark Gurman précise que les Apple Store disposent toujours de stocks importants des machines actuelles, proposées à partir de 2 499 dollars en 14 pouces et 2 999 dollars en 16 pouces.
Ces nouveaux MacBook Pro OLED tactiles viendraient donc se positionner au sommet de la gamme. Apple proposerait ainsi trois niveaux : le MacBook Pro 14 pouces M6 présenté hier, les modèles M5 Pro et M5 Max classiques, puis les nouvelles versions OLED tactiles.
Au-delà de l’écran tactile, le journaliste avance plusieurs évolutions matérielles. Les nouveaux MacBook Pro seraient plus légers, légèrement plus fins et dotés de bordures d’écran réduites. Ils bénéficieraient également d’une Dynamic Island, en remplacement de l’encoche actuelle. Apple aurait surtout renforcé la charnière afin d’empêcher l’écran de bouger lorsqu’il est utilisé au toucher.
En outre, le système de refroidissement aurait été entièrement repensé pour améliorer la circulation de l’air à travers la charnière, tout en contribuant à réduire le poids de l’ordinateur. Ces modifications témoigneraient d’une refonte plus importante qu’un simple changement de dalle.
Bloomberg revient également sur les origines de ce MacBook Pro tactile, une évolution longtemps écartée par Apple. Apparemment, Tim Cook aurait donné son feu vert au projet il y a environ quatre ans, notamment en raison des demandes répétées des clients. John Ternus aurait ensuite supervisé son développement, estimant qu’Apple avait pris du retard face aux ordinateurs portables tactiles concurrents. Un changement de philosophie important pour la firme, qui avait longtemps défendu la séparation entre Mac et iPad.
Les nouveaux MacBook Pro OLED tactiles devraient être présentés ce mercredi 28 octobre, avec une ouverture des précommandes dans la foulée. Leur commercialisation pourrait débuter dès le vendredi 6 novembre, en même temps que les nouveaux Mac M6 annoncés hier.
Avec ces nouveaux MacBook Pro, Apple s’apprêterait à franchir une étape importante en adoptant enfin l’écran tactile. La refonte du châssis et du refroidissement pourrait également apporter des améliorations appréciables. Mais à presque 3000 dollars (plus de 3000 euros selon les taux de conversion) pour le modèle 14 pouces, le prix risque de devenir le principal obstacle. Le maintien des MacBook Pro classiques permettrait toutefois de proposer une alternative moins coûteuse aux utilisateurs qui n’ont pas besoin du tactile.
Jusqu’à 700 dollars d’augmentation !
Apple devrait dévoiler aujourd'hui ses premiers MacBook Pro équipés d’écrans OLED tactiles, lors de son événement
Pro and Tell. Selon Mark Gurman, le nouveau MacBook Pro 14 pouces équipé d’une puce M5 Pro pourrait débuter à 2 899 dollars. Le modèle 16 pouces serait quant à lui proposé à partir de 3 399 dollars, si Apple applique une augmentation comparable.
À titre de comparaison, les MacBook Pro M5 Pro coûtaient respectivement 2 199 et 2 699 dollars avant les hausses tarifaires de juin dernier. Cela représenterait donc une augmentation d’au moins 700 dollars en seulement quatre mois ! Le modèle 14 pouces afficherait même le prix de départ le plus élevé de l’histoire des MacBook Pro, dépassant les 2 799 dollars du modèle 17 pouces lancé en 2006.
Les MacBook Pro classiques resteraient au catalogue
Cette hausse tarifaire s’accompagnerait d’une nouvelle organisation de la gamme. Apple conserverait les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max non tactiles, qui seraient commercialisés aux côtés des nouveaux modèles OLED. Le même Mark Gurman précise que les Apple Store disposent toujours de stocks importants des machines actuelles, proposées à partir de 2 499 dollars en 14 pouces et 2 999 dollars en 16 pouces.
Ces nouveaux MacBook Pro OLED tactiles viendraient donc se positionner au sommet de la gamme. Apple proposerait ainsi trois niveaux : le MacBook Pro 14 pouces M6 présenté hier, les modèles M5 Pro et M5 Max classiques, puis les nouvelles versions OLED tactiles.
Un design plus fin et un refroidissement repensé
Au-delà de l’écran tactile, le journaliste avance plusieurs évolutions matérielles. Les nouveaux MacBook Pro seraient plus légers, légèrement plus fins et dotés de bordures d’écran réduites. Ils bénéficieraient également d’une Dynamic Island, en remplacement de l’encoche actuelle. Apple aurait surtout renforcé la charnière afin d’empêcher l’écran de bouger lorsqu’il est utilisé au toucher.
En outre, le système de refroidissement aurait été entièrement repensé pour améliorer la circulation de l’air à travers la charnière, tout en contribuant à réduire le poids de l’ordinateur. Ces modifications témoigneraient d’une refonte plus importante qu’un simple changement de dalle.
Une sortie dès le 6 novembre ?
Bloomberg revient également sur les origines de ce MacBook Pro tactile, une évolution longtemps écartée par Apple. Apparemment, Tim Cook aurait donné son feu vert au projet il y a environ quatre ans, notamment en raison des demandes répétées des clients. John Ternus aurait ensuite supervisé son développement, estimant qu’Apple avait pris du retard face aux ordinateurs portables tactiles concurrents. Un changement de philosophie important pour la firme, qui avait longtemps défendu la séparation entre Mac et iPad.
Les nouveaux MacBook Pro OLED tactiles devraient être présentés ce mercredi 28 octobre, avec une ouverture des précommandes dans la foulée. Leur commercialisation pourrait débuter dès le vendredi 6 novembre, en même temps que les nouveaux Mac M6 annoncés hier.
Qu’en penser ?
Avec ces nouveaux MacBook Pro, Apple s’apprêterait à franchir une étape importante en adoptant enfin l’écran tactile. La refonte du châssis et du refroidissement pourrait également apporter des améliorations appréciables. Mais à presque 3000 dollars (plus de 3000 euros selon les taux de conversion) pour le modèle 14 pouces, le prix risque de devenir le principal obstacle. Le maintien des MacBook Pro classiques permettrait toutefois de proposer une alternative moins coûteuse aux utilisateurs qui n’ont pas besoin du tactile.