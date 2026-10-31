Le nouveau Mac mini M6 déjà en promo : jusqu'à -100€, profitez du meilleur prix !

Le même minuscule boîtier

La puce M6 passe à 12 cœurs CPU et GPU

Pas de révolution esthétique cette année. Le Mac mini M6 reprend le châssis particulièrement compact introduit avec la génération M4, avec seulement. On est donc très loin de l'ancien Mac mini, déjà considéré comme plutôt discret sur un bureau.Apple conserve également une connectique plutôt pratique, avec deux ports USB-C USB 3 et une prise casque directement accessibles à l'avant. À l'arrière prennent place le connecteur d'alimentation, un port HDMI, un port Ethernet 2,5 Gb/s ainsi que. Le 10 Gigabit Ethernet reste disponible en option.Le petit ordinateur profite également de, deux évolutions bienvenues pour une machine qui devrait pouvoir rester plusieurs années sur un bureau.Le Mac mini M6 est proposé avecavec la possibilité de passer à 24 ou 32 Go. Le modèle d'entrée de gamme dispose toujours de seulement 256 Go de SSD, configurable avec 512 Go, 1 To ou 2 To. Une seconde configuration est proposée directement avec 512 Go de stockage.La machine conserve par ailleurs son moteur média dédié prenant en charge l'accélération matérielle des formats H.264, HEVC, ProRes et ProRes RAW, sans oublier le décodage AV1. L, surtout pour ceux qui disposent déjà d'un écran, d'un clavier et d'une souris.Le Mac mini M6 peut également piloter, dont deux écrans 6K à 60 Hz accompagnés d'un troisième écran allant jusqu'à 5K à 60 Hz via Thunderbolt. Avec deux moniteurs, il devient possible d'utiliser un écran 8K à 60 Hz, 5K à 120 Hz ou même 4K à 240 Hz.S'il est possible d'opter pour la puce M5 Pro, pour la grande majorité des utilisateurs,Entre son encombrement minuscule, ses 16 Go de mémoire de série, sa connectique complète et la nouvelle puce Apple Silicon, la petite machine reste une porte d'entrée particulièrement séduisante dans l'univers Mac pour ceux qui n'ont pas besoin d'un ordinateur portable.