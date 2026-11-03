Trop cher, le MacBook Pro OLED ! Apple peut-elle baisser la facture ?
Par Laurence - Publié le
Après avoir introduit l'OLED sur son nouveau MacBook Pro tactile, Apple chercherait à optimiser la fabrication de cette technologie pour ses prochains ordinateurs. Samsung Display et LG Display travaillent sur une nouvelle génération de transistors, baptisée HMO, qui pourrait permettre de réduire les coûts de production tout en conservant une bonne efficacité énergétique.
Apple vient tout juste de franchir une nouvelle étape avec ses MacBook Pro équipés d'écrans OLED tactiles. Mais la firme prépare évidemment la suite. Selon le média coréen The Elec, elle étudierait différentes méthodes de fabrication d'une technologie dite High-Mobility Oxide, destinée à améliorer les performances des écrans OLED tout en facilitant leur production à grande échelle. Cette technique permet de contrôler individuellement les pixels de l'écran, et ainsi, gérer plus finement la définition, la fréquence de rafraîchissement et la consommation électrique de la dalle.
D'après l'analyste Ross Young, cette technologie serait déjà utilisée dans les nouveaux MacBook Pro. Apple chercherait désormais à optimiser sa fabrication afin de pouvoir l'intégrer à davantage de produits, notamment les futurs MacBook Air et iMac. Actuellement, Apple utilise notamment la technologie LTPO sur ses iPhone et ses iPad Pro OLED. Le HMO pourrait progressivement lui succéder sur certains produits.
La technologie HMO améliore la mobilité des électrons dans les transistors, permettant de piloter plus efficacement les pixels OLED. Les fabricants visent des performances trois à cinq fois supérieures à celles des transistors à oxyde traditionnels. Cette évolution pourrait faciliter la conception d'écrans haute définition moins énergivores et améliorer l'autonomie des futurs MacBook.
Selon The Elec, Samsung Display et LG Display développent actuellement deux procédés pour fabriquer ces nouveaux transistors. Le premier repose sur la pulvérisation cathodique, également appelée sputtering. Cette technique permet de déposer une fine couche de matériau sur un substrat et présente l'avantage de pouvoir être intégrée relativement facilement aux lignes de production existantes. Elle pourrait donc faciliter la fabrication de grandes quantités de dalles OLED, tout en limitant les investissements nécessaires.
Les deux fabricants travaillent également sur une seconde méthode, dénommée ALD (Atomic Layer Deposition), qui consiste à déposer les matériaux couche par couche. Plus lente, elle permet en revanche un contrôle particulièrement précis de l'épaisseur et de la composition des couches. Samsung et LG évalueraient actuellement les performances et la stabilité des deux procédés, afin de privilégier l'option la plus intéressante pour une production industrielle à grande échelle.
Cette évolution pourrait surtout préparer l'arrivée de l'OLED sur d'autres ordinateurs Apple. Apparemment, les futurs MacBook et iMac figureraient parmi les produits susceptibles de bénéficier de cette technologie. Apple travaillerait déjà sur des écrans OLED destinés au MacBook Air et à l'iMac, mais leur commercialisation ne serait pas imminente. Mark Gurman, de Bloomberg, évoque bien un renouvellement du MacBook Air au début de l'année 2027, sans toutefois annoncer de passage à l'OLED à cette occasion.
L'arrivée de l'OLED sur les MacBook Pro constitue une première étape, mais sa généralisation à l'ensemble de la gamme suppose de maîtriser davantage les coûts de fabrication. C'est particulièrement vrai pour le MacBook Air, dont le positionnement tarifaire impose des contraintes plus importantes. Le HMO pourrait apporter une partie de la réponse, en combinant de meilleures performances électriques et des procédés de fabrication plus facilement industrialisables. Pour Apple, l'enjeu serait ainsi de rendre les écrans OLED suffisamment abordables pour les proposer, à terme, sur une gamme d'ordinateurs beaucoup plus large.
Une nouvelle technologie pour les écrans OLED
Apple vient tout juste de franchir une nouvelle étape avec ses MacBook Pro équipés d'écrans OLED tactiles. Mais la firme prépare évidemment la suite. Selon le média coréen The Elec, elle étudierait différentes méthodes de fabrication d'une technologie dite High-Mobility Oxide, destinée à améliorer les performances des écrans OLED tout en facilitant leur production à grande échelle. Cette technique permet de contrôler individuellement les pixels de l'écran, et ainsi, gérer plus finement la définition, la fréquence de rafraîchissement et la consommation électrique de la dalle.
D'après l'analyste Ross Young, cette technologie serait déjà utilisée dans les nouveaux MacBook Pro. Apple chercherait désormais à optimiser sa fabrication afin de pouvoir l'intégrer à davantage de produits, notamment les futurs MacBook Air et iMac. Actuellement, Apple utilise notamment la technologie LTPO sur ses iPhone et ses iPad Pro OLED. Le HMO pourrait progressivement lui succéder sur certains produits.
La technologie HMO améliore la mobilité des électrons dans les transistors, permettant de piloter plus efficacement les pixels OLED. Les fabricants visent des performances trois à cinq fois supérieures à celles des transistors à oxyde traditionnels. Cette évolution pourrait faciliter la conception d'écrans haute définition moins énergivores et améliorer l'autonomie des futurs MacBook.
Samsung et LG cherchent à simplifier la fabrication
Selon The Elec, Samsung Display et LG Display développent actuellement deux procédés pour fabriquer ces nouveaux transistors. Le premier repose sur la pulvérisation cathodique, également appelée sputtering. Cette technique permet de déposer une fine couche de matériau sur un substrat et présente l'avantage de pouvoir être intégrée relativement facilement aux lignes de production existantes. Elle pourrait donc faciliter la fabrication de grandes quantités de dalles OLED, tout en limitant les investissements nécessaires.
Les deux fabricants travaillent également sur une seconde méthode, dénommée ALD (Atomic Layer Deposition), qui consiste à déposer les matériaux couche par couche. Plus lente, elle permet en revanche un contrôle particulièrement précis de l'épaisseur et de la composition des couches. Samsung et LG évalueraient actuellement les performances et la stabilité des deux procédés, afin de privilégier l'option la plus intéressante pour une production industrielle à grande échelle.
Vers des MacBook Air et des iMac OLED ?
Cette évolution pourrait surtout préparer l'arrivée de l'OLED sur d'autres ordinateurs Apple. Apparemment, les futurs MacBook et iMac figureraient parmi les produits susceptibles de bénéficier de cette technologie. Apple travaillerait déjà sur des écrans OLED destinés au MacBook Air et à l'iMac, mais leur commercialisation ne serait pas imminente. Mark Gurman, de Bloomberg, évoque bien un renouvellement du MacBook Air au début de l'année 2027, sans toutefois annoncer de passage à l'OLED à cette occasion.
Qu'en penser ?
L'arrivée de l'OLED sur les MacBook Pro constitue une première étape, mais sa généralisation à l'ensemble de la gamme suppose de maîtriser davantage les coûts de fabrication. C'est particulièrement vrai pour le MacBook Air, dont le positionnement tarifaire impose des contraintes plus importantes. Le HMO pourrait apporter une partie de la réponse, en combinant de meilleures performances électriques et des procédés de fabrication plus facilement industrialisables. Pour Apple, l'enjeu serait ainsi de rendre les écrans OLED suffisamment abordables pour les proposer, à terme, sur une gamme d'ordinateurs beaucoup plus large.