Trop cher, le MacBook Pro OLED ! Apple peut-elle baisser la facture ?

Une nouvelle technologie pour les écrans OLED

Samsung et LG cherchent à simplifier la fabrication

Vers des MacBook Air et des iMac OLED ?

Qu'en penser ?



L'arrivée de l'OLED sur les MacBook Pro constitue une première étape, mais sa généralisation à l'ensemble de la gamme suppose de maîtriser davantage les coûts de fabrication. C'est particulièrement vrai pour le MacBook Air, dont le positionnement tarifaire impose des contraintes plus importantes. Le HMO pourrait apporter une partie de la réponse, en combinant de meilleures performances électriques et des procédés de fabrication plus facilement industrialisables. Pour Apple, l'enjeu serait ainsi de rendre les écrans OLED suffisamment abordables pour les proposer, à terme, sur une gamme d'ordinateurs beaucoup plus large.

. Mais la firme prépare évidemment la suite. Selon le média coréen, elle étudierait différentes méthodes de fabrication d'une technologie dite, destinée à améliorer les performances des écrans OLED tout en facilitant leur production à grande échelle. Cette technique permet de contrôler individuellement les pixels de l'écran, et ainsi, gérer plus finement la définition, la fréquence de rafraîchissement et la consommation électrique de la dalle.D'après l'analyste Ross Young,. Apple chercherait désormais à optimiser sa fabrication afin de pouvoir l'intégrer à davantage de produits, notamment lesActuellement, Apple utilise notamment la technologie LTPO sur ses iPhone et ses iPad Pro OLED. Le HMO pourrait progressivement lui succéder sur certains produits., permettant de piloter plus efficacement les pixels OLED. Les fabricants visent des performances trois à cinq fois supérieures à celles des transistors à oxyde traditionnels.SelonLe premier repose sur la pulvérisation cathodique, également appelée. Cette technique permet de déposer une fine couche de matériau sur un substrat et présente l'avantage de pouvoir être intégrée relativement facilement aux lignes de production existantes. Elle pourrait donc faciliter la fabrication de grandes quantités de dalles OLED, tout en limitant les investissements nécessaires.dénommée ALD (), qui consiste à déposer les matériaux couche par couche., elle permet en revanche un contrôle particulièrement précis de l'épaisseur et de la composition des couches. Samsung et LG évalueraient actuellement les performances et la stabilité des deux procédés, afin de privilégier l'option la plus intéressante pour une production industrielle à grande échelle.Apparemment, les futurs MacBook et iMac figureraient parmi les produits susceptibles de bénéficier de cette technologie. Apple travaillerait déjà sur des écrans OLED destinés au MacBook Air et à l'iMac, mais leur commercialisation ne serait pas imminente. Mark Gurman, de Bloomberg, évoque bien un renouvellement du MacBook Air au début de l'année 2027, sans toutefois annoncer de passage à l'OLED à cette occasion.