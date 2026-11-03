Le Mac mini M6 est déjà en promo : économisez 100€ par rapport à l'Apple Store !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Apple poursuit l’évolution de son ordinateur de bureau le plus compact avec un nouveau Mac mini équipé de la puce M6. Le constructeur ne bouleverse pas une formule profondément remaniée avec la génération précédente, mais profite de sa nouvelle puce pour faire progresser sensiblement les performances, notamment du côté graphique et de l’intelligence artificielle. Le tout tient toujours dans un minuscule boîtier capable de disparaître presque entièrement sur un bureau. Si le Mac mini M6 vous intéresse, pensez à consulter notre test complet.
Pas de révolution esthétique cette année. Le Mac mini M6 reprend le châssis particulièrement compact introduit avec la génération M4, avec seulement 12,7 cm de côté pour 5 cm de hauteur et un poids de 670 grammes. On est donc très loin de l'ancien Mac mini, déjà considéré comme plutôt discret sur un bureau.
Apple conserve également une connectique plutôt pratique, avec deux ports USB-C USB 3 et une prise casque directement accessibles à l'avant. À l'arrière prennent place le connecteur d'alimentation, un port HDMI, un port Ethernet 2,5 Gb/s ainsi que trois ports Thunderbolt 4 capables d'atteindre 40 Gb/s. Le 10 Gigabit Ethernet reste disponible en option.
Le petit ordinateur profite également de la nouvelle puce réseau Apple N1 et passe au Wi-Fi 7 ainsi qu'au Bluetooth 6, deux évolutions bienvenues pour une machine qui devrait pouvoir rester plusieurs années sur un bureau.
Le Mac mini M6 est proposé avec 16 Go de mémoire unifiée en standard, avec la possibilité de passer à 24 ou 32 Go. Le modèle d'entrée de gamme dispose toujours de seulement 256 Go de SSD, configurable avec 512 Go, 1 To ou 2 To. Une seconde configuration est proposée directement avec 512 Go de stockage.
La machine conserve par ailleurs son moteur média dédié prenant en charge l'accélération matérielle des formats H.264, HEVC, ProRes et ProRes RAW, sans oublier le décodage AV1. Le Mac mini reste donc une petite machine particulièrement intéressante pour la photo, le montage vidéo ou la production audio, surtout pour ceux qui disposent déjà d'un écran, d'un clavier et d'une souris.
Le Mac mini M6 peut également piloter jusqu'à trois écrans externes simultanément, dont deux écrans 6K à 60 Hz accompagnés d'un troisième écran allant jusqu'à 5K à 60 Hz via Thunderbolt. Avec deux moniteurs, il devient possible d'utiliser un écran 8K à 60 Hz, 5K à 120 Hz ou même 4K à 240 Hz.
S'il est possible d'opter pour la puce M5 Pro, pour la grande majorité des utilisateurs, c'est toutefois bien le Mac mini M6 qui devrait représenter le meilleur compromis. Entre son encombrement minuscule, ses 16 Go de mémoire de série, sa connectique complète et la nouvelle puce Apple Silicon, la petite machine reste une porte d'entrée particulièrement séduisante dans l'univers Mac pour ceux qui n'ont pas besoin d'un ordinateur portable.
Le même minuscule boîtier
Pas de révolution esthétique cette année. Le Mac mini M6 reprend le châssis particulièrement compact introduit avec la génération M4, avec seulement 12,7 cm de côté pour 5 cm de hauteur et un poids de 670 grammes. On est donc très loin de l'ancien Mac mini, déjà considéré comme plutôt discret sur un bureau.
Apple conserve également une connectique plutôt pratique, avec deux ports USB-C USB 3 et une prise casque directement accessibles à l'avant. À l'arrière prennent place le connecteur d'alimentation, un port HDMI, un port Ethernet 2,5 Gb/s ainsi que trois ports Thunderbolt 4 capables d'atteindre 40 Gb/s. Le 10 Gigabit Ethernet reste disponible en option.
Le petit ordinateur profite également de la nouvelle puce réseau Apple N1 et passe au Wi-Fi 7 ainsi qu'au Bluetooth 6, deux évolutions bienvenues pour une machine qui devrait pouvoir rester plusieurs années sur un bureau.
La puce M6 passe à 12 cœurs CPU et GPU
Le Mac mini M6 est proposé avec 16 Go de mémoire unifiée en standard, avec la possibilité de passer à 24 ou 32 Go. Le modèle d'entrée de gamme dispose toujours de seulement 256 Go de SSD, configurable avec 512 Go, 1 To ou 2 To. Une seconde configuration est proposée directement avec 512 Go de stockage.
La machine conserve par ailleurs son moteur média dédié prenant en charge l'accélération matérielle des formats H.264, HEVC, ProRes et ProRes RAW, sans oublier le décodage AV1. Le Mac mini reste donc une petite machine particulièrement intéressante pour la photo, le montage vidéo ou la production audio, surtout pour ceux qui disposent déjà d'un écran, d'un clavier et d'une souris.
Le Mac mini M6 peut également piloter jusqu'à trois écrans externes simultanément, dont deux écrans 6K à 60 Hz accompagnés d'un troisième écran allant jusqu'à 5K à 60 Hz via Thunderbolt. Avec deux moniteurs, il devient possible d'utiliser un écran 8K à 60 Hz, 5K à 120 Hz ou même 4K à 240 Hz.
S'il est possible d'opter pour la puce M5 Pro, pour la grande majorité des utilisateurs, c'est toutefois bien le Mac mini M6 qui devrait représenter le meilleur compromis. Entre son encombrement minuscule, ses 16 Go de mémoire de série, sa connectique complète et la nouvelle puce Apple Silicon, la petite machine reste une porte d'entrée particulièrement séduisante dans l'univers Mac pour ceux qui n'ont pas besoin d'un ordinateur portable.
• Le Mac mini M6 à 949€ au lieu de 1049€