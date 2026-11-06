Test de l'iMac M6 : une machine très polyvalente, mais toujours les mêmes reproches

On en dit quoi ?



La puce M6 fait le job et l'iMac reste le seul vrai tout-en-un du monde Mac, ce qui lui garantit la première place du comparatif à chaque génération. On remarque quand même que personne ne s'extasie sur autre chose que la puce, et pour cause, tout le reste date de 2021. Si vous venez d'un iMac M1, le gain sera énorme et la question vite réglée. Si vous avez déjà un bon écran sous la main, un Mac mini M6 fera le même travail pour nettement moins cher. Il vous tente vous, cet iMac M6 ?