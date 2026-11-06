Test de l'iMac M6 : une machine très polyvalente, mais toujours les mêmes reproches
Par Vincent Lautier - Publié le
L'iMac M6 arrive en France ce vendredi 6 novembre, et les premiers tests sont déjà en ligne. PCMag, PetaPixel et Tom's Guide ont par exemple rendu des verdicts plutôt flatteurs : la nouvelle puce transforme le tout-en-un d'Apple, qui conserve pourtant son design de 2021, son écran de 24 pouces et son pied fixe. Les éloges vont à la puce M6, les réserves par contre sont toujours les mêmes.
Chez Tom's Guide, Anthony Spadafora donne 4 étoiles sur 5 à une machine qui, selon son titre,
Même son de cloche chez PCMag, où Brian Westover accorde un 4 sur 5 accompagné du badge Editors' Choice. Pour lui, l'iMac reste
PetaPixel signe le titre le plus enthousiaste de la semaine sur les tests déjà publiés, Jeremy Gray qualifiant l'iMac M6 de meilleur tout-en-un pour les photographes. Sur Lightroom, la machine devance d'environ 10 % un MacBook Pro M5 pourtant équipé de deux fois plus de mémoire. Elle fait même un peu mieux que le Mac mini M6 dans Photoshop, et les exports DaVinci Resolve l'ont impressionné. Le testeur apprécie le silence de la machine en retouche photo. Le ventilateur ne s'est réveillé que sur les benchmarks vidéo les plus lourds, et discrètement. L'écran 4,5K atteint 500 nits, largement suffisant pour la photo selon lui, trop juste par contre pour du montage HDR sérieux. Seule consolation pour les allergiques aux reflets, l'iMac est toujours le seul tout-en-un du marché à proposer un verre nano-texturé en option. Sa conclusion résume bien l'esprit général :
Les trois tests se rejoignent sur les points faibles. Le design n'a pas changé depuis 2021, l'écran campe sur ses 24 pouces, et le pied ne se règle toujours pas en hauteur, un manque qui agace beaucoup Anthony Spadafora. PetaPixel regrette l'absence de Thunderbolt 5 et d'un lecteur de cartes SD. Côté tarif, Tom's Guide digère mal les 200 dollars de hausse aux États-Unis, et les options de mémoire ou de stockage à 200 dollars le palier font tiquer, la configuration de départ restant bloquée à 16 Go et 256 Go. En France, l'iMac M6 est vendu à partir de 1 799 euros avec la puce 10 cœurs et deux ports Thunderbolt 4, la version 12 cœurs à quatre ports passe à 1 999 euros.
La puce M6 fait le job et l'iMac reste le seul vrai tout-en-un du monde Mac, ce qui lui garantit la première place du comparatif à chaque génération. On remarque quand même que personne ne s'extasie sur autre chose que la puce, et pour cause, tout le reste date de 2021. Si vous venez d'un iMac M1, le gain sera énorme et la question vite réglée. Si vous avez déjà un bon écran sous la main, un Mac mini M6 fera le même travail pour nettement moins cher. Il vous tente vous, cet iMac M6 ?
C'est la puce qui fait tout le travail
Chez Tom's Guide, Anthony Spadafora donne 4 étoiles sur 5 à une machine qui, selon son titre,
vise juste. Ses mesures expliquent l'enthousiasme. Le passage de la gravure 3 nm du M4 aux 2 nm du M6 fait gagner près de 1 000 points en monocoeur sur Geekbench et plus de 5 000 points en multicoeur, alors que l'encodage d'une vidéo 4K sous HandBrake tombe de 5 minutes 3 à 3 minutes 20. Le journaliste apprécie aussi la nouvelle puce réseau N1, avec un Wi-Fi 7 qui a dépassé le gigabit pendant ses essais, du Bluetooth 6 et même du Thread pour dialoguer avec la domotique. Sa conclusion parle d'une mise à jour
itérative mais qui vaut le coup, surtout pour remplacer un iMac M1 ou M2.
Même son de cloche chez PCMag, où Brian Westover accorde un 4 sur 5 accompagné du badge Editors' Choice. Pour lui, l'iMac reste
le meilleur, et le seul, tout-en-un Mac du marché. Il note que Cyberpunk 2077 atteint maintenant une cadence jouable, ray tracing compris, un test que l'iMac M4 n'arrivait même pas à terminer. Petit bémol quand même, le Mac mini M6 fait mieux sur certains tests 3DMark, son boîtier respirant mieux que le châssis très fin de l'iMac.
Le chouchou des photographes
PetaPixel signe le titre le plus enthousiaste de la semaine sur les tests déjà publiés, Jeremy Gray qualifiant l'iMac M6 de meilleur tout-en-un pour les photographes. Sur Lightroom, la machine devance d'environ 10 % un MacBook Pro M5 pourtant équipé de deux fois plus de mémoire. Elle fait même un peu mieux que le Mac mini M6 dans Photoshop, et les exports DaVinci Resolve l'ont impressionné. Le testeur apprécie le silence de la machine en retouche photo. Le ventilateur ne s'est réveillé que sur les benchmarks vidéo les plus lourds, et discrètement. L'écran 4,5K atteint 500 nits, largement suffisant pour la photo selon lui, trop juste par contre pour du montage HDR sérieux. Seule consolation pour les allergiques aux reflets, l'iMac est toujours le seul tout-en-un du marché à proposer un verre nano-texturé en option. Sa conclusion résume bien l'esprit général :
il fait son travail, il le fait avec style, et c'est à peu près l'ordinateur le moins pénible à vivre qui soit.
Ce qui coince
Les trois tests se rejoignent sur les points faibles. Le design n'a pas changé depuis 2021, l'écran campe sur ses 24 pouces, et le pied ne se règle toujours pas en hauteur, un manque qui agace beaucoup Anthony Spadafora. PetaPixel regrette l'absence de Thunderbolt 5 et d'un lecteur de cartes SD. Côté tarif, Tom's Guide digère mal les 200 dollars de hausse aux États-Unis, et les options de mémoire ou de stockage à 200 dollars le palier font tiquer, la configuration de départ restant bloquée à 16 Go et 256 Go. En France, l'iMac M6 est vendu à partir de 1 799 euros avec la puce 10 cœurs et deux ports Thunderbolt 4, la version 12 cœurs à quatre ports passe à 1 999 euros.
On en dit quoi ?
La puce M6 fait le job et l'iMac reste le seul vrai tout-en-un du monde Mac, ce qui lui garantit la première place du comparatif à chaque génération. On remarque quand même que personne ne s'extasie sur autre chose que la puce, et pour cause, tout le reste date de 2021. Si vous venez d'un iMac M1, le gain sera énorme et la question vite réglée. Si vous avez déjà un bon écran sous la main, un Mac mini M6 fera le même travail pour nettement moins cher. Il vous tente vous, cet iMac M6 ?