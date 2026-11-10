Peakto 3.0 : une IA locale pour gérer des millions de photos et vidéos sur le Mac

Jusqu’à trois millions de photos et vidéos dans une seule interface

Une recherche par IA jusqu’à trois fois plus rapide

Des outils pour préparer un montage vidéo

Collaboration à distance et agents IA

Prix et disponibilité

Qu’en penser ?



Avec cette troisième version, Peakto poursuit son évolution vers un véritable environnement de travail pour les photographes et vidéastes. Son principal intérêt demeure la possibilité de réunir des bibliothèques dispersées entre plusieurs logiciels et supports, sans déplacer les fichiers originaux. L’intégration des agents IA et des outils de prémontage élargit désormais son champ d’utilisation. Une approche intéressante pour les professionnels confrontés à des volumes de médias toujours plus importants, particulièrement lorsqu’ils souhaitent conserver leurs données en local.

Développé à Montpellier, Peakto se distingue des gestionnaires de photos traditionnels par. L’application peut ainsi indexer des fichiers présents sur des disques externes, des NAS ou dans des dossiers locaux, mais également des catalogues issus de Lightroom Classic, Capture One, Apple Photos ou Adobe Premiere Pro.L’éditeur promet un démarrage en quelques secondes et une navigation plus fluide, même avec des collections particulièrement volumineuses. Un nouveau panneau de contrôle permet également de planifier les opérations d’indexation et d’adapter leur consommation de ressources à la mémoire disponible sur le Mac.L’une des principales nouveautés concerne le moteur de recherche, qui repose sur une intelligence artificielle exécutée localement. Selon CYME,, grâce à une nouvelle architecture et à des modèles d’analyse visuelle plus récents.Il est possible de retrouver une photo ou une vidéo en décrivant simplement son contenu, mais aussi d’utiliser la reconnaissance des visages, les métadonnées, les ressemblances visuelles ou les transcriptions vidéo. L’intérêt est notamment de pouvoir retrouver une séquence précise sans connaître son nom de fichier ni son emplacement.Peakto 3.0 ne se limite plus à l’organisation des médias. L’application intègre désormais un lecteur vidéo repensé et un éditeur de chutier multipiste, permettant de sélectionner des plans provenant de différentes sources et de construire une première séquence.Les vidéastes peuvent ainsi préparer un prémontage avant de poursuivre leur travail dans Final Cut Pro, DaVinci Resolve ou Adobe Premiere Pro.Les équipes peuvent rechercher des médias, commenter des séquences et préparer des montages depuis un navigateur, avec des notifications en temps réel. Les fichiers originaux demeurent, sans transfert systématique vers le cloud.Enfin,, permettant à des agents IA comme Claude ou Codex d’interagir avec la bibliothèque. Ces derniers peuvent notamment rechercher des fichiers, ajouter des annotations ou créer des albums à partir d’instructions en langage naturel.Peakto 3.0 nécessite un Mac Apple Silicon équipé de macOS Sonoma 14 ou d’une version ultérieure. L’abonnement Standard débute àet comprend l’application Mac ainsi qu’un accès web individuel. L’offre Pro, facturée à partir de, ajoute les fonctionnalités collaboratives et les accès invités. Une licence perpétuelle Standard est également disponible, avec une année de mises à jour incluse.