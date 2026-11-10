Peakto 3.0 : une IA locale pour gérer des millions de photos et vidéos sur le Mac
Par Laurence - Publié le
L’éditeur français CYME vient de dévoiler Peakto 3.0, une nouvelle version de son gestionnaire de médias pour Mac. Avec plus de 150 améliorations annoncées, cette mise à jour entend faciliter l’organisation de bibliothèques contenant plusieurs millions de photos et de vidéos. Au programme : une recherche par intelligence artificielle accélérée, des outils de prémontage et de nouvelles fonctions collaboratives.
Développé à Montpellier, Peakto se distingue des gestionnaires de photos traditionnels par sa capacité à réunir des contenus provenant de différentes sources, sans imposer leur migration vers une bibliothèque unique. L’application peut ainsi indexer des fichiers présents sur des disques externes, des NAS ou dans des dossiers locaux, mais également des catalogues issus de Lightroom Classic, Capture One, Apple Photos ou Adobe Premiere Pro. Avec Peakto 3.0, CYME annonce une nouvelle architecture capable de gérer des bibliothèques dépassant trois millions de fichiers.
L’éditeur promet un démarrage en quelques secondes et une navigation plus fluide, même avec des collections particulièrement volumineuses. Un nouveau panneau de contrôle permet également de planifier les opérations d’indexation et d’adapter leur consommation de ressources à la mémoire disponible sur le Mac.
L’une des principales nouveautés concerne le moteur de recherche, qui repose sur une intelligence artificielle exécutée localement. Selon CYME, les recherches seraient désormais jusqu’à trois fois plus rapides, grâce à une nouvelle architecture et à des modèles d’analyse visuelle plus récents.
Il est possible de retrouver une photo ou une vidéo en décrivant simplement son contenu, mais aussi d’utiliser la reconnaissance des visages, les métadonnées, les ressemblances visuelles ou les transcriptions vidéo. L’intérêt est notamment de pouvoir retrouver une séquence précise sans connaître son nom de fichier ni son emplacement.
Peakto 3.0 ne se limite plus à l’organisation des médias. L’application intègre désormais un lecteur vidéo repensé et un éditeur de chutier multipiste, permettant de sélectionner des plans provenant de différentes sources et de construire une première séquence.
Une fonction permet même de sélectionner une phrase dans la transcription d’une vidéo pour créer automatiquement un sous-plan correspondant. Les vidéastes peuvent ainsi préparer un prémontage avant de poursuivre leur travail dans Final Cut Pro, DaVinci Resolve ou Adobe Premiere Pro.
CYME fait également évoluer son interface web, qui reprend désormais une grande partie des fonctionnalités de l’application Mac. Les équipes peuvent rechercher des médias, commenter des séquences et préparer des montages depuis un navigateur, avec des notifications en temps réel. Les fichiers originaux demeurent stockés localement ou sur un NAS, sans transfert systématique vers le cloud.
Enfin, Peakto 3.0 prend en charge le protocole MCP (Model Context Protocol), permettant à des agents IA comme Claude ou Codex d’interagir avec la bibliothèque. Ces derniers peuvent notamment rechercher des fichiers, ajouter des annotations ou créer des albums à partir d’instructions en langage naturel.
Peakto 3.0 nécessite un Mac Apple Silicon équipé de macOS Sonoma 14 ou d’une version ultérieure. L’abonnement Standard débute à 10 dollars par mois et comprend l’application Mac ainsi qu’un accès web individuel. L’offre Pro, facturée à partir de 25 dollars par mois et par utilisateur, ajoute les fonctionnalités collaboratives et les accès invités. Une licence perpétuelle Standard est également disponible, avec une année de mises à jour incluse.
Avec cette troisième version, Peakto poursuit son évolution vers un véritable environnement de travail pour les photographes et vidéastes. Son principal intérêt demeure la possibilité de réunir des bibliothèques dispersées entre plusieurs logiciels et supports, sans déplacer les fichiers originaux. L’intégration des agents IA et des outils de prémontage élargit désormais son champ d’utilisation. Une approche intéressante pour les professionnels confrontés à des volumes de médias toujours plus importants, particulièrement lorsqu’ils souhaitent conserver leurs données en local.
Jusqu’à trois millions de photos et vidéos dans une seule interface
Développé à Montpellier, Peakto se distingue des gestionnaires de photos traditionnels par sa capacité à réunir des contenus provenant de différentes sources, sans imposer leur migration vers une bibliothèque unique. L’application peut ainsi indexer des fichiers présents sur des disques externes, des NAS ou dans des dossiers locaux, mais également des catalogues issus de Lightroom Classic, Capture One, Apple Photos ou Adobe Premiere Pro. Avec Peakto 3.0, CYME annonce une nouvelle architecture capable de gérer des bibliothèques dépassant trois millions de fichiers.
L’éditeur promet un démarrage en quelques secondes et une navigation plus fluide, même avec des collections particulièrement volumineuses. Un nouveau panneau de contrôle permet également de planifier les opérations d’indexation et d’adapter leur consommation de ressources à la mémoire disponible sur le Mac.
Une recherche par IA jusqu’à trois fois plus rapide
L’une des principales nouveautés concerne le moteur de recherche, qui repose sur une intelligence artificielle exécutée localement. Selon CYME, les recherches seraient désormais jusqu’à trois fois plus rapides, grâce à une nouvelle architecture et à des modèles d’analyse visuelle plus récents.
Il est possible de retrouver une photo ou une vidéo en décrivant simplement son contenu, mais aussi d’utiliser la reconnaissance des visages, les métadonnées, les ressemblances visuelles ou les transcriptions vidéo. L’intérêt est notamment de pouvoir retrouver une séquence précise sans connaître son nom de fichier ni son emplacement.
Des outils pour préparer un montage vidéo
Peakto 3.0 ne se limite plus à l’organisation des médias. L’application intègre désormais un lecteur vidéo repensé et un éditeur de chutier multipiste, permettant de sélectionner des plans provenant de différentes sources et de construire une première séquence.
Une fonction permet même de sélectionner une phrase dans la transcription d’une vidéo pour créer automatiquement un sous-plan correspondant. Les vidéastes peuvent ainsi préparer un prémontage avant de poursuivre leur travail dans Final Cut Pro, DaVinci Resolve ou Adobe Premiere Pro.
Collaboration à distance et agents IA
CYME fait également évoluer son interface web, qui reprend désormais une grande partie des fonctionnalités de l’application Mac. Les équipes peuvent rechercher des médias, commenter des séquences et préparer des montages depuis un navigateur, avec des notifications en temps réel. Les fichiers originaux demeurent stockés localement ou sur un NAS, sans transfert systématique vers le cloud.
Enfin, Peakto 3.0 prend en charge le protocole MCP (Model Context Protocol), permettant à des agents IA comme Claude ou Codex d’interagir avec la bibliothèque. Ces derniers peuvent notamment rechercher des fichiers, ajouter des annotations ou créer des albums à partir d’instructions en langage naturel.
Prix et disponibilité
Peakto 3.0 nécessite un Mac Apple Silicon équipé de macOS Sonoma 14 ou d’une version ultérieure. L’abonnement Standard débute à 10 dollars par mois et comprend l’application Mac ainsi qu’un accès web individuel. L’offre Pro, facturée à partir de 25 dollars par mois et par utilisateur, ajoute les fonctionnalités collaboratives et les accès invités. Une licence perpétuelle Standard est également disponible, avec une année de mises à jour incluse.
Qu’en penser ?
Avec cette troisième version, Peakto poursuit son évolution vers un véritable environnement de travail pour les photographes et vidéastes. Son principal intérêt demeure la possibilité de réunir des bibliothèques dispersées entre plusieurs logiciels et supports, sans déplacer les fichiers originaux. L’intégration des agents IA et des outils de prémontage élargit désormais son champ d’utilisation. Une approche intéressante pour les professionnels confrontés à des volumes de médias toujours plus importants, particulièrement lorsqu’ils souhaitent conserver leurs données en local.