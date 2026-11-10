Adobe met de l'IA partout (vraiment partout) de Photoshop à Premiere Pro
Par Laurence - Publié le
À l'occasion de sa conférence Adobe MAX 2026, Adobe a présenté une nouvelle série de fonctionnalités pour Photoshop, Premiere Pro, Lightroom et ses autres logiciels. Au-delà des outils de retouche et de génération de contenus, l'éditeur prépare surtout une évolution majeure : permettre à des assistants IA comme ChatGPT de travailler directement dans ses applications dès 2027.
Adobe poursuit l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses logiciels, avec un objectif assez clair : réduire le temps consacré aux opérations techniques et répétitives.
Dans Photoshop, le nouvel outil Relight permet par exemple d'ajouter, de déplacer ou de redimensionner des sources lumineuses dans une image, sans modifier définitivement le fichier original. Generative Restyle propose de son côté de transformer le style d'une photographie à partir d'une simple description. D'autres fonctions, actuellement en bêta, permettent de modifier l'angle de vue d'une image, de recomposer automatiquement un cadrage ou encore de récupérer du texte présent dans une image aplatie pour le rendre éditable.
Dans Premiere Pro, Adobe s'attaque notamment au son et à la suppression d'éléments indésirables. Il devient possible d'isoler différentes sources audio ou d'effacer un microphone et certains objets directement depuis la timeline. La génération de vidéos, de musiques et d'effets sonores s'intègre également au montage, avec la possibilité d'utiliser Firefly ou des modèles partenaires comme ceux de Google, Runway et Luma.
Mais Adobe ne se limite plus à proposer des outils indépendants. Avec Creative Agent, l'éditeur développe des assistants capables d'interpréter des instructions en langage naturel et d'enchaîner plusieurs opérations.
Dans Premiere, il sera par exemple possible de demander à l'IA d'harmoniser les couleurs de plusieurs séquences, de suivre un sujet ou d'appliquer des effets sur l'ensemble d'un montage. Sur iPhone, Premiere Mobile accueillera prochainement Quick Cuts, capable de produire un premier montage à partir des vidéos fournies et d'une consigne.
Lightroom bénéficie également de nouvelles fonctions de correction, tandis qu'Illustrator et InDesign améliorent leurs outils de création et de collaboration. L'idée est moins de remplacer les logiciels traditionnels que de permettre à l'utilisateur de piloter certaines opérations sans passer systématiquement par leurs menus.
L'annonce la plus intéressante concerne toutefois l'arrivée du protocole MCP (Model Context Protocol), prévue en bêta privée début 2027. Cette technologie permettra de connecter Photoshop, Illustrator, Premiere Pro et After Effects à des assistants IA externes.
Concrètement, un utilisateur pourrait demander à ChatGPT d'adapter une campagne publicitaire dans Photoshop, puis de déposer les fichiers dans Google Drive et de prévenir ses collaborateurs sur Slack.
Les opérations seront réalisées localement sur l'ordinateur, directement dans les fichiers natifs des applications Adobe. Les calques, les objets vectoriels et les séquences de montage conserveront ainsi leur caractère éditable, contrairement à une simple génération d'image ou de vidéo.
Avec ces annonces, Adobe confirme une évolution importante de sa stratégie. L'intelligence artificielle ne sert plus seulement à créer ou modifier du contenu : elle devient progressivement capable d'organiser et d'exécuter un véritable processus de production. L'intégration du MCP pourrait être particulièrement intéressante pour les professionnels qui jonglent quotidiennement entre plusieurs logiciels.
Le véritable changement ne sera peut-être pas dans les nouvelles fonctions de Photoshop, mais dans la possibilité de demander à une IA de les utiliser à sa place. Encore faudra-t-il vérifier la fiabilité de ces agents, leur capacité à respecter les intentions des créateurs et le contrôle laissé aux utilisateurs sur les modifications effectuées.
Photoshop et Premiere : l'IA prend en charge les retouches complexes
Adobe poursuit l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses logiciels, avec un objectif assez clair : réduire le temps consacré aux opérations techniques et répétitives.
Dans Photoshop, le nouvel outil Relight permet par exemple d'ajouter, de déplacer ou de redimensionner des sources lumineuses dans une image, sans modifier définitivement le fichier original. Generative Restyle propose de son côté de transformer le style d'une photographie à partir d'une simple description. D'autres fonctions, actuellement en bêta, permettent de modifier l'angle de vue d'une image, de recomposer automatiquement un cadrage ou encore de récupérer du texte présent dans une image aplatie pour le rendre éditable.
Dans Premiere Pro, Adobe s'attaque notamment au son et à la suppression d'éléments indésirables. Il devient possible d'isoler différentes sources audio ou d'effacer un microphone et certains objets directement depuis la timeline. La génération de vidéos, de musiques et d'effets sonores s'intègre également au montage, avec la possibilité d'utiliser Firefly ou des modèles partenaires comme ceux de Google, Runway et Luma.
Des assistants capables de réaliser plusieurs opérations
Mais Adobe ne se limite plus à proposer des outils indépendants. Avec Creative Agent, l'éditeur développe des assistants capables d'interpréter des instructions en langage naturel et d'enchaîner plusieurs opérations.
Dans Premiere, il sera par exemple possible de demander à l'IA d'harmoniser les couleurs de plusieurs séquences, de suivre un sujet ou d'appliquer des effets sur l'ensemble d'un montage. Sur iPhone, Premiere Mobile accueillera prochainement Quick Cuts, capable de produire un premier montage à partir des vidéos fournies et d'une consigne.
Lightroom bénéficie également de nouvelles fonctions de correction, tandis qu'Illustrator et InDesign améliorent leurs outils de création et de collaboration. L'idée est moins de remplacer les logiciels traditionnels que de permettre à l'utilisateur de piloter certaines opérations sans passer systématiquement par leurs menus.
En 2027, ChatGPT pourra travailler directement dans Photoshop
L'annonce la plus intéressante concerne toutefois l'arrivée du protocole MCP (Model Context Protocol), prévue en bêta privée début 2027. Cette technologie permettra de connecter Photoshop, Illustrator, Premiere Pro et After Effects à des assistants IA externes.
Concrètement, un utilisateur pourrait demander à ChatGPT d'adapter une campagne publicitaire dans Photoshop, puis de déposer les fichiers dans Google Drive et de prévenir ses collaborateurs sur Slack.
Les opérations seront réalisées localement sur l'ordinateur, directement dans les fichiers natifs des applications Adobe. Les calques, les objets vectoriels et les séquences de montage conserveront ainsi leur caractère éditable, contrairement à une simple génération d'image ou de vidéo.
Qu'en penser ?
Avec ces annonces, Adobe confirme une évolution importante de sa stratégie. L'intelligence artificielle ne sert plus seulement à créer ou modifier du contenu : elle devient progressivement capable d'organiser et d'exécuter un véritable processus de production. L'intégration du MCP pourrait être particulièrement intéressante pour les professionnels qui jonglent quotidiennement entre plusieurs logiciels.
Le véritable changement ne sera peut-être pas dans les nouvelles fonctions de Photoshop, mais dans la possibilité de demander à une IA de les utiliser à sa place. Encore faudra-t-il vérifier la fiabilité de ces agents, leur capacité à respecter les intentions des créateurs et le contrôle laissé aux utilisateurs sur les modifications effectuées.