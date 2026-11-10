Adobe met de l'IA partout (vraiment partout) de Photoshop à Premiere Pro

Photoshop et Premiere : l'IA prend en charge les retouches complexes

Des assistants capables de réaliser plusieurs opérations

En 2027, ChatGPT pourra travailler directement dans Photoshop

Qu'en penser ?



Avec ces annonces, Adobe confirme une évolution importante de sa stratégie. L'intelligence artificielle ne sert plus seulement à créer ou modifier du contenu : elle devient progressivement capable d'organiser et d'exécuter un véritable processus de production. L'intégration du MCP pourrait être particulièrement intéressante pour les professionnels qui jonglent quotidiennement entre plusieurs logiciels.



Le véritable changement ne sera peut-être pas dans les nouvelles fonctions de Photoshop, mais dans la possibilité de demander à une IA de les utiliser à sa place. Encore faudra-t-il vérifier la fiabilité de ces agents, leur capacité à respecter les intentions des créateurs et le contrôle laissé aux utilisateurs sur les modifications effectuées.

Adobe poursuit l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses logiciels, avec un objectif assez clair :Dans Photoshop, lepermet par exemple d'ajouter, de déplacer ou de redimensionner des sources lumineuses dans une image, sans modifier définitivement le fichier original.propose de son côté de transformer le style d'une photographie à partir d'une simple description. D'autres fonctions, actuellement en bêta, permettent de, de recomposer automatiquement un cadrage ou encore de récupérer du texte présent dans une image aplatie pour le rendre éditable.Dans Premiere Pro, Adobe s'attaque notamment au son et à la suppression d'éléments indésirables. Il devient possible d'isoler différentes sources audio ou d'effacer un microphone et certains objets directement depuis la timeline., avec la possibilité d'utiliser Firefly ou des modèles partenaires comme ceux de Google, Runway et Luma.. Avec Creative Agent, l'éditeur développe desen langage naturel et d'enchaîner plusieurs opérations.Dans Premiere, il sera par exemple possible de demander à l'IA d'harmoniser les couleurs de plusieurs séquences, de suivre un sujet ou d'appliquer des effets sur l'ensemble d'un montage. Sur iPhone, Premiere Mobile accueillera prochainement Quick Cuts, capable de produire un premier montage à partir des vidéos fournies et d'une consigne.Lightroom bénéficie également de nouvelles fonctions de correction, tandis qu'Illustrator et InDesign améliorent leurs outils de création et de collaboration. L'idée est moins de remplacer les logiciels traditionnels que de), prévue en bêta privée début 2027. Cette technologie permettra de connecter Photoshop, Illustrator, Premiere Pro et After Effects à des assistants IA externes.Concrètement,. Les calques, les objets vectoriels et les séquences de montage conserveront ainsi leur caractère éditable, contrairement à une simple génération d'image ou de vidéo.