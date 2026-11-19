Canva permet de masquer les fonctions d’IA générative

Moins de contenus générés par IA dans les recherches

Les outils de retouche classiques restent disponibles

Qu’en penser ?



Dans son annonce, Canva reconnaît que l’intégration de l’intelligence artificielle dans les logiciels créatifs suscite des opinions divergentes. Elle estime que ces deux approches sont légitimes et qu’il appartient aux utilisateurs de choisir leur manière de travailler. Ces nouveaux paramètres viennent compléter les contrôles déjà proposés aux administrateurs des comptes Business, Enterprise, Teams et Education. Cette initiative pourrait surtout encourager d’autres éditeurs à proposer davantage de choix concernant l’intégration de l’IA dans leurs applications.

Depuis plusieurs années, les éditeurs de logiciels multiplient les fonctionnalités reposant sur l’intelligence artificielle. Canva n’échappe pas à cette tendance, avec de nombreux outils permettant de générer des images, des textes ou des éléments graphiques. Maisnotamment auprès des créateurs qui préfèrent travailler sans IA générative.Pour répondre à ces critiques,. Le premier permet de masquer les fonctionnalités d’IA générative dans l’interface de l’application.Les outils concernés disparaissent alors de l’interface, mais peuvent être réactivés à tout moment. Il s’agit donc de satisfaire tous les utilisateurs, ceux aimant utiliser l'IA et ceux qui n'en veulent surtout pas.Le deuxième réglage concerne directement. La plateforme met à disposition des millions de modèles, illustrations et éléments graphiques. Une partie de ces ressources est désormais créée à l’aide de l’intelligence artificielle.. Cette préférence est accessible depuis les paramètres du compte, dans la section consacrée à la personnalisation de l’IA.Canva précise qu’il ne s’agit pas d’un filtre supprimant intégralement les créations artificielles, mais d’un. Les créations existantes ne sont pas modifiées par ce nouveau réglage.Attention toutefois,Canva distingue en effet les outils capables de produire de nouveaux contenus de ceux qui facilitent simplement la modification d’éléments existants., même lorsque les fonctions génératives sont masquées. Le premier permet de détourer automatiquement un sujet, tandis que le second facilite la sélection et le déplacement d’un objet dans une image. Selon Canva, ces fonctionnalités ne créent pas de nouveaux contenus et ne déclenchent donc pas l’ajout d’une mention signalant l’utilisation d’IA dans les métadonnées du document.