Canva permet désormais de désactiver l’IA générative : pour satisfaire tous les utilisateurs ?
Par Laurence - Publié le
Alors que l’intelligence artificielle s’impose progressivement dans les logiciels de création, Canva prend une direction un peu différente. La plateforme annonce de nouveaux réglages permettant de masquer les fonctions d’IA générative et de limiter les contenus créés par intelligence artificielle. Une manière de redonner davantage de contrôle aux utilisateurs, sans renoncer à cette technologie.
Depuis plusieurs années, les éditeurs de logiciels multiplient les fonctionnalités reposant sur l’intelligence artificielle. Canva n’échappe pas à cette tendance, avec de nombreux outils permettant de générer des images, des textes ou des éléments graphiques. Mais cette intégration ne fait pas l’unanimité, notamment auprès des créateurs qui préfèrent travailler sans IA générative.
Pour répondre à ces critiques, Canva annonce deux nouveaux réglages accessibles gratuitement aux utilisateurs des offres Free et Pro. Le premier permet de masquer les fonctionnalités d’IA générative dans l’interface de l’application. Il suffit de se rendre dans les paramètres du profil, puis dans la rubrique Permissions, et de désactiver l’option Les outils concernés disparaissent alors de l’interface, mais peuvent être réactivés à tout moment. Il s’agit donc de satisfaire tous les utilisateurs, ceux aimant utiliser l'IA et ceux qui n'en veulent surtout pas.
Le deuxième réglage concerne directement la bibliothèque de contenus proposée par Canva. La plateforme met à disposition des millions de modèles, illustrations et éléments graphiques. Une partie de ces ressources est désormais créée à l’aide de l’intelligence artificielle.
Les utilisateurs pourront choisir de voir moins de contenus générés par IA dans les résultats de recherche et les recommandations. Cette préférence est accessible depuis les paramètres du compte, dans la section consacrée à la personnalisation de l’IA.
Canva précise qu’il ne s’agit pas d’un filtre supprimant intégralement les créations artificielles, mais d’un moyen de réduire leur présence. Les créations existantes ne sont pas modifiées par ce nouveau réglage.
Attention toutefois, désactiver l’IA générative ne signifie pas faire disparaître toutes les fonctions utilisant l’intelligence artificielle. Canva distingue en effet les outils capables de produire de nouveaux contenus de ceux qui facilitent simplement la modification d’éléments existants.
La suppression automatique de l’arrière-plan et Magic Grab restent ainsi accessibles, même lorsque les fonctions génératives sont masquées. Le premier permet de détourer automatiquement un sujet, tandis que le second facilite la sélection et le déplacement d’un objet dans une image. Selon Canva, ces fonctionnalités ne créent pas de nouveaux contenus et ne déclenchent donc pas l’ajout d’une mention signalant l’utilisation d’IA dans les métadonnées du document.
Dans son annonce, Canva reconnaît que l’intégration de l’intelligence artificielle dans les logiciels créatifs suscite des opinions divergentes. Elle estime que ces deux approches sont légitimes et qu’il appartient aux utilisateurs de choisir leur manière de travailler. Ces nouveaux paramètres viennent compléter les contrôles déjà proposés aux administrateurs des comptes Business, Enterprise, Teams et Education. Cette initiative pourrait surtout encourager d’autres éditeurs à proposer davantage de choix concernant l’intégration de l’IA dans leurs applications.
Canva permet de masquer les fonctions d’IA générative
Depuis plusieurs années, les éditeurs de logiciels multiplient les fonctionnalités reposant sur l’intelligence artificielle. Canva n’échappe pas à cette tendance, avec de nombreux outils permettant de générer des images, des textes ou des éléments graphiques. Mais cette intégration ne fait pas l’unanimité, notamment auprès des créateurs qui préfèrent travailler sans IA générative.
Pour répondre à ces critiques, Canva annonce deux nouveaux réglages accessibles gratuitement aux utilisateurs des offres Free et Pro. Le premier permet de masquer les fonctionnalités d’IA générative dans l’interface de l’application. Il suffit de se rendre dans les paramètres du profil, puis dans la rubrique Permissions, et de désactiver l’option Les outils concernés disparaissent alors de l’interface, mais peuvent être réactivés à tout moment. Il s’agit donc de satisfaire tous les utilisateurs, ceux aimant utiliser l'IA et ceux qui n'en veulent surtout pas.
Moins de contenus générés par IA dans les recherches
Le deuxième réglage concerne directement la bibliothèque de contenus proposée par Canva. La plateforme met à disposition des millions de modèles, illustrations et éléments graphiques. Une partie de ces ressources est désormais créée à l’aide de l’intelligence artificielle.
Les utilisateurs pourront choisir de voir moins de contenus générés par IA dans les résultats de recherche et les recommandations. Cette préférence est accessible depuis les paramètres du compte, dans la section consacrée à la personnalisation de l’IA.
Canva précise qu’il ne s’agit pas d’un filtre supprimant intégralement les créations artificielles, mais d’un moyen de réduire leur présence. Les créations existantes ne sont pas modifiées par ce nouveau réglage.
Les outils de retouche classiques restent disponibles
Attention toutefois, désactiver l’IA générative ne signifie pas faire disparaître toutes les fonctions utilisant l’intelligence artificielle. Canva distingue en effet les outils capables de produire de nouveaux contenus de ceux qui facilitent simplement la modification d’éléments existants.
La suppression automatique de l’arrière-plan et Magic Grab restent ainsi accessibles, même lorsque les fonctions génératives sont masquées. Le premier permet de détourer automatiquement un sujet, tandis que le second facilite la sélection et le déplacement d’un objet dans une image. Selon Canva, ces fonctionnalités ne créent pas de nouveaux contenus et ne déclenchent donc pas l’ajout d’une mention signalant l’utilisation d’IA dans les métadonnées du document.
Qu’en penser ?
Dans son annonce, Canva reconnaît que l’intégration de l’intelligence artificielle dans les logiciels créatifs suscite des opinions divergentes. Elle estime que ces deux approches sont légitimes et qu’il appartient aux utilisateurs de choisir leur manière de travailler. Ces nouveaux paramètres viennent compléter les contrôles déjà proposés aux administrateurs des comptes Business, Enterprise, Teams et Education. Cette initiative pourrait surtout encourager d’autres éditeurs à proposer davantage de choix concernant l’intégration de l’IA dans leurs applications.