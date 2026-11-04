Canva supprime 1 271 postes pour se « refonder » sans jamais dire « IA »

On en dit quoi ?



Canva n'est pas une entreprise en difficulté, et c'est bien ça le plus marquant dans cette histoire. On parle d'une société rentable, qui bouscule Adobe depuis des années, et qui coupe pourtant dans un poste sur cinq parce que sa croissance ralentit un peu. Les trois excuses du mémo partent sûrement d'une bonne intention, mais pour les 1 271 personnes concernées, un MacBook de consolation ne remplace pas un emploi. Et cette grande « refondation » qui n'ose jamais écrire le mot IA alors que tout le texte tourne autour, c'est quand même un exercice de communication assez classique désormais.