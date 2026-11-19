L'iMac OLED risque d'être annulé, les dalles coûtent trop cher pour Apple
Par Vincent Lautier - Publié le
Apple serait en train de discuter avec Samsung Display d'un report, voire d'une annulation pure et simple de l'iMac OLED attendu vers 2029 ou 2030, raconte le média coréen The Elec. Ces dalles coûtent très cher pour une machine vendue en petits volumes, et les ventes décevantes de l'iPad Pro OLED n'ont visiblement rien arrangé. Rien n'est encore tranché, mais ça sent le roussi.
Apple aurait approché ses fournisseurs d'écrans dès 2025 pour une dalle de 24 pouces. Samsung Display plancherait depuis sur un panneau QD-OLED d'environ 220 pixels par pouce, un panneau qui empile cinq couches électroluminescentes pour monter en luminosité sans s'user trop vite, et qui sortirait de ses lignes grand format déjà en service. Des échantillons étaient attendus à Cupertino d'ici la fin de l'année. Ils n'arriveront peut-être jamais, puisque les deux entreprises discuteraient en ce moment d'un décalage du calendrier, le temps de jauger la demande réelle, et que l'annulation complète fait partie des options posées sur la table. LG Display développait de son côté une dalle concurrente, un chantier qui serait déjà à l'arrêt.
Le premier blocage est le coût. Un iMac se vend bien moins qu'un iPhone ou qu'un MacBook, et une dalle OLED de cette taille coûte cher, trop cher pour tenir un prix raisonnable sans sacrifier les marges. La flambée des prix de la mémoire n'arrange rien. Et puis il y a l'iPad Pro OLED de 2024, dont les tarifs élevés ont refroidi beaucoup d'acheteurs. Apple aurait ramené ses commandes de dalles d'environ 10 millions à moins de 7 millions d'unités dès l'automne suivant. Les livraisons de Samsung et LG reculeraient encore de presque 20 % cette année. John Ternus, patron d'Apple depuis septembre, se demanderait du coup si ces écrans coûteux apportent assez au client pour justifier la facture.
L'indice le plus parlant est ailleurs. Apple aurait demandé à plusieurs fournisseurs LCD, dont le chinois BOE, de développer des dalles pour un nouvel iMac prévu vers 2029. La machine garderait donc sa technologie actuelle pendant toute la période où l'OLED était espéré. Mark Gurman indiquait le mois dernier qu'Apple testait toujours des écrans OLED pour l'iMac et le MacBook Air, sans avancer la moindre date. Le seul Mac à avoir franchi le pas est le MacBook Pro tactile présenté fin octobre, et il restera visiblement seul un bon moment.
On comprend la logique comptable : un écran ruineux sur la machine qui se vend le moins, ça ne fait rêver aucun directeur financier. Mais si le scénario de The Elec se confirme, l'ordinateur de bureau grand public attendra encore des années, lui qui regarde déjà passer les MacBook Pro et leur dalle OLED tactile. Un iMac toujours en LCD en 2030, ça ferait quand même un peu désordre dans la gamme.
C'était pourtant bien parti
Apple aurait approché ses fournisseurs d'écrans dès 2025 pour une dalle de 24 pouces. Samsung Display plancherait depuis sur un panneau QD-OLED d'environ 220 pixels par pouce, un panneau qui empile cinq couches électroluminescentes pour monter en luminosité sans s'user trop vite, et qui sortirait de ses lignes grand format déjà en service. Des échantillons étaient attendus à Cupertino d'ici la fin de l'année. Ils n'arriveront peut-être jamais, puisque les deux entreprises discuteraient en ce moment d'un décalage du calendrier, le temps de jauger la demande réelle, et que l'annulation complète fait partie des options posées sur la table. LG Display développait de son côté une dalle concurrente, un chantier qui serait déjà à l'arrêt.
C'est l'iPad Pro OLED qui a tout gâché
Le premier blocage est le coût. Un iMac se vend bien moins qu'un iPhone ou qu'un MacBook, et une dalle OLED de cette taille coûte cher, trop cher pour tenir un prix raisonnable sans sacrifier les marges. La flambée des prix de la mémoire n'arrange rien. Et puis il y a l'iPad Pro OLED de 2024, dont les tarifs élevés ont refroidi beaucoup d'acheteurs. Apple aurait ramené ses commandes de dalles d'environ 10 millions à moins de 7 millions d'unités dès l'automne suivant. Les livraisons de Samsung et LG reculeraient encore de presque 20 % cette année. John Ternus, patron d'Apple depuis septembre, se demanderait du coup si ces écrans coûteux apportent assez au client pour justifier la facture.
Du LCD jusqu'à la fin de la décennie ?
L'indice le plus parlant est ailleurs. Apple aurait demandé à plusieurs fournisseurs LCD, dont le chinois BOE, de développer des dalles pour un nouvel iMac prévu vers 2029. La machine garderait donc sa technologie actuelle pendant toute la période où l'OLED était espéré. Mark Gurman indiquait le mois dernier qu'Apple testait toujours des écrans OLED pour l'iMac et le MacBook Air, sans avancer la moindre date. Le seul Mac à avoir franchi le pas est le MacBook Pro tactile présenté fin octobre, et il restera visiblement seul un bon moment.
On en dit quoi ?
On comprend la logique comptable : un écran ruineux sur la machine qui se vend le moins, ça ne fait rêver aucun directeur financier. Mais si le scénario de The Elec se confirme, l'ordinateur de bureau grand public attendra encore des années, lui qui regarde déjà passer les MacBook Pro et leur dalle OLED tactile. Un iMac toujours en LCD en 2030, ça ferait quand même un peu désordre dans la gamme.