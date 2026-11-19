On en dit quoi ?



On comprend la logique comptable : un écran ruineux sur la machine qui se vend le moins, ça ne fait rêver aucun directeur financier. Mais si le scénario de The Elec se confirme, l'ordinateur de bureau grand public attendra encore des années, lui qui regarde déjà passer les MacBook Pro et leur dalle OLED tactile. Un iMac toujours en LCD en 2030, ça ferait quand même un peu désordre dans la gamme.